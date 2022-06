Oferta final de Escrivá a los autónomos: la cuota máxima subirá a 500€ en 2023

Habemus oferta final del Ministerio de Seguridad Social a los autónomos. En las últimas horas, el departamento que dirige José Luis Escrivá ha concretado el esquema de tramos y cotizaciones para los próximos tres años, después de que en la reunión de ayer se plantease fijar la cuota máxima en 590 euros y la mínima en 230 euros en 2025. Pues bien, en el último borrador, al que ha tenido acceso La Información, el Ministerio especifica que en 2023 la cuota subirá hasta 500 euros para los autónomos con mayores rendimientos netos y se situará en 245 euros para los que menos ingresan.

El Ministerio plantea una modificación progresiva del RETA para que los autónomos empiecen a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales. Para 2023, fija cuotas entre 245 y 500 euros mensuales, en función de los rendimientos netos. Para 2024, la horquilla pasa a situarse entre los 237 y los 530 euros al mes y para 2025, el último año de despliegue de la reforma, se reduce a 230 euros para los que menos ganan y se eleva hasta los 590 euros mensuales para los autónomos con mayores ingresos.

En líneas generales, la propuesta final del Ministerio reduce las aportaciones de los autónomos con ingresos inferiores a los 1.300 euros mensuales, que pasarán a pagar menos que en la actualidad, mientras eleva las cotizaciones de aquellos que se sitúan por encima de ese nivel de ingresos. En los tramos intermedios de ingresos (entre 1.300 y 1.700 euros) la cuota se mantiene en 294 euros y al mismo tiempo, la base de cotización (de la que depende el cálculo de las prestaciones) permanece inamovible en ese nivel de la tabla, mientras se va reduciendo progresivamente para los autónomos en los tramos bajos e incrementándose para los que más ganan.

Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad, sería una "auténtica irresponsabilidad" no hacer el cambio definitivo de modelo de cotización, ya que el actual es "absolutamente injusto" porque "solo beneficia a los autónomos con rentas altas" y "olvida" a los que hacen "un esfuerzo titánico" para poder pagar la cuota todos los meses. Para Abad es "imprescindible, necesario y urgente" cambiar el sistema hacia uno que aborde el modelo de cotización en función de los ingresos reales. En este sentido, pide "responsabilidad" y "altura de miras" a las partes de la negociación, que están apurando las horas para cerrar un acuerdo.

Por su parte, en UATAE consideran que "con la nueva propuesta no se mejoran las cuotas de los tramos inferiores y además se añade una aplicación a tres años que impide que aquellos que menos ingresan puedan ver reducida su cuota desde el primer momento de su aplicación". Por tanto, continúan considerando insuficiente el planteamiento del Ministerio e insisten en la necesidad de abordar asuntos como la reducción de las cuotas de los tramos inferiores, su aplicación desde el primer momento para estos tramos, la fijación de que una vez pasado el periodo de transición de los 9 años se pasará a un sistema de cotización por ingresos reales y abordar las mejoras en protección social, entre otros.

Escrivá se adelanta al acuerdo

El ministro Escrivá llevó este lunes al Consejo de Ministros un Real Decreto para implementar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos. Se trata de una serie de cambios administrativos que el Ministerio tiene preparados desde hace semanas, como se reveló en estas páginas, y con los que el Gobierno considera que cumple con el hito previsto para antes del 30 de junio en Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea. Es una reforma parcial necesaria para preparar el nuevo entramado administrativo del RETA y se ha puesto en marcha antes de que se alcance un acuerdo en la mesa de negociación con la patronal, los sindicatos y las asociaciones representativas de autónomos.

Se trata, como decimos, de una reforma parcial, ya que el texto que aprobó el Consejo de Ministros este lunes, a petición del Ministerio de Inclusión -y al que no hizo referencia la ministra portavoz durante la rueda de prensa posterior- no incorpora los tramos de ingresos y las nuevas cuotas, puesto que esas tablas todavía se están debatiendo en la mesa de diálogo social, sino que "introduce distintas modificaciones reglamentarias para incorporar la mejora de información que han de aportar los trabajadores por cuenta propia respecto a su actividad, en particular, la relativa a los rendimientos que prevean obtener en el año natural en el que se produzca el alta", según justificó el Ministerio en una nota difundida ayer.

El departamento de Escrivá añade en su nota que "el futuro sistema será más flexible que el actual ya que permitirá a los trabajadores modificar hasta 6 veces, en lugar de las 4 actuales, sus cotizaciones para adaptarlas rápidamente a sus rendimientos". Y concreta que "la entrada en vigor del nuevo sistema se producirá en enero de 2023 y los tipos y bases de cotización se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado". "Para ello, el Ministerio de Inclusión está en fase de diálogo con los agentes sociales y las asociaciones de trabajadores autónomos de cara a fijar los tipos y bases de cotización a partir de 2023", matiza la nota prensa.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicaron que con el texto normativo que aprobó el Consejo de Ministros este lunes ya se consideraría puesto en marcha el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos, que es lo pactado con Bruselas, quedando por concretar los tipos y tramos, que esperan que se clarifiquen en un próximo acuerdo con los interlocutores sociales -podría llegar en cuestión de días o incluso de horas- no siendo necesaria la celebración de un nuevo Consejo de Ministros esta semana marcada por la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid.