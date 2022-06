Escrivá aprueba una reforma parcial de autónomos sin cerrar las nuevas cuotas

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha 'colado' en el Consejo de Ministros un Real Decreto para implementar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos. Se trata de una serie de cambios administrativos que el Ministerio tiene preparados desde hace semanas, como reveló La Información, y con los que el Gobierno considera que cumple con el hito previsto para antes del 30 de junio en Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea. Es una reforma parcial necesaria para preparar el nuevo entramado administrativo del RETA y se pone en marcha 'por la puerta de atrás' y antes de que se alcance un acuerdo en la mesa de negociación con la patronal, los sindicatos y las organizaciones representativas de autónomos.

Se trata, como decimos, de una reforma parcial, ya que el texto que ha aprobado el Consejo de Ministros este lunes, a petición del Ministerio de Inclusión -y al que no ha hecho referencia la ministra portavoz durante la rueda de prensa- no incorpora los tramos de ingresos y las nuevas cuotas, puesto que esas tablas todavía se están debatiendo en la mesa de diálogo social, sino que "introduce distintas modificaciones reglamentarias para incorporar la mejora de información que han de aportar los trabajadores por cuenta propia respecto a su actividad, en particular, la relativa a los rendimientos que prevean obtener en el año natural en el que se produzca el alta", según justifica en una nota el Ministerio de Escrivá.

El Ministerio añade que "el futuro sistema será más flexible que el actual ya que permitirá a los trabajadores modificar hasta 6 veces, en lugar de las 4 actuales, sus cotizaciones para adaptarlas rápidamente a sus rendimientos". Y concreta que "la entrada en vigor del nuevo sistema se producirá en enero de 2023 y los tipos y bases de cotización se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado". "Para ello, el Ministerio de Inclusión está en fase de diálogo con los agentes sociales y las asociaciones de trabajadores autónomos de cara a fijar los tipos y bases de cotización a partir de 2023", matiza la nota prensa difundida esta tarde por el departamento de Escrivá.

Por último, la breve nota añade que la puesta en marcha del nuevo sistema "supone un gran esfuerzo técnico para la administración y es abordable gracias al avance de la digitalización de las administraciones públicas y la mayor disponibilidad de aplicaciones que facilitan la interacción electrónica de los usuarios y la Seguridad Social". Y también explica que para su activación ha sido necesario incrementar los mecanismos de transferencia de datos y coordinación entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este Real Decreto antes de tener un acuerdo sobre las cuotas en la mesa de diálogo social. Precisamente, este mismo lunes el Ministerio ha presentado una nueva propuesta a ATA, UPTA y UATAE en la que ha modificado la anterior incrementando las cotizaciones para los autónomos que más ingresan (hasta un máximo de 590 euros para aquellos con rendimientos superiores a los 6.000 euros mensuales) y reduciendo la de aquellos con menos ingresos (la mínima se rebaja hasta los 230 euros, para autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros al mes. Ese esquema operaría en 2025 y las organizaciones de autónomos están pendientes de que el Ministerio concrete a lo largo de esta misma tarde su propuesta para alcanzar esos niveles de forma progresiva en 2023 y 2024.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican que con el texto normativo que ha aprobado el Consejo de Ministros este lunes ya se consideraría puesto en marcha el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos, que es lo pactado con Bruselas, quedando por concretar los tipos y tramos, que esperan que se clarifiquen en un próximo acuerdo con los interlocutores sociales -podría llegar en cuestión de días o incluso de horas, afirman- no siendo necesaria la celebración de un nuevo Consejo de Ministros esta semana marcada por la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid.

Este medio ya informó en estas páginas de que el ministro Escrivá estaba urdiendo un plan para convencer a la Comisión Europea de que la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos está en marcha aunque llegue sin acuerdo en la mesa de diálogo social al deadline comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación. Activando las modificaciones técnicas necesarias para que el colectivo empiece a cotizar por sus ingresos reales sin tener cerrados los tramos para los próximos nueve años, como era su intención inicial, el titular de la Seguridad Social considera que se da cumplimiento al hito comprometido con la Comisión.