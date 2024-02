Negocios de Topuria fuera del octógono: ropa, una 'teleco' y un proyecto con Piqué

Ilia Topuria se ha convertido en uno de los deportistas españoles con más 'tirón' en las últimas semanas al proclamarse campeón de peso pluma de la UFC. Ha sido recibido con honores en su regreso a España y el último gran baño de multitudes se lo dio en el Estadio Santiago Bernabéu, donde realizó el saque de honor. Su imagen va camino de convertirse en una marca en sí misma, como ya han logrado mitos de la talla de Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, Messi o Michael Jordan, cada uno en su escalón en la historia del deporte.

Su hermano menor, Aleksandre, quien también es luchador, se encarga de impulsar la carrera de Ilia fuera del octógono mediante diferentes líneas de negocio. "Todo el dinero que gano, si tengo que hacer una inversión, lo invierto en mí. No invierto en nada que no conozca y donde no tengo control. A mí me gusta invertir en mi marca", explicaba recientemente en una entrevista a uno de sus patrocinadores, el pódcast Webpositer.

Su negocio más conocido es la marca de ropa que lleva su sobrenombre, El Matador. En la tienda online están los productos relacionados con el símbolo que le representa, una T rodeada de un círculo y que lleva tatuada en la parte alta del pecho. Por el momento, hay camisetas y gorras a partir de 30 euros. Además, es accionista de la marca de gorras Black caps, de la que primero fue embajador.

Pero el gran proyecto de Topuria se estrenó hace unos meses. Es una empresa de telecomunicaciones vinculada a la salud y el deporte, KEIO Mobile. Además de dar servicio de móvil y fibra, ofrece una aplicación de fitness con entrenador personal incluido, acceso VIP a gimnasios y un canal de deporte con contenido exclusivo. El hispanogeorgiano ha pensado en esta novedosa propuesta para que "en lugar de ofrecerle a la gente entretenimiento para que se queden en casa, tengan plataformas de bienestar y desarrollo personal".

Además, tiene más ideas en mente y de las que va dando pistas en cada una de sus apariciones. Se sabe que está trabajando en una agencia de representación de luchadores y en un centro de alto rendimiento para deportes de contacto en el que él mismo se prepararía para los combates más importantes. Además, pronto verá la luz una fundación infantil mediante la que ayudará a niños y jóvenes desfavorecidos a través de entrenamiento.

Sueña con crear una promotora de MMA junto a Gerard Piqué

Todo lo anterior tiene mucho que ver con el objetivo de Ilia Topuria de afianzar las Artes Marciales Mixtas en España y aumentar el número de seguidores. Desde hace unos meses está en conversaciones con Gerard Piqué para crear una promotora que se encargue de organizar los combates en territorio nacional. "A Piqué le gustan mucho las MMA, estuvimos hablando porque vamos a ver si llevamos a cabo una promotora de MMA en España. Hemos hablado de muchas cosas, es la primera vez que me he encontrado con él", afirmó a finales de diciembre en ESPN.

Detrás de todo esto también estaría Kosmos, la empresa del exfutbolista con la que gestiona sus negocios deportivos. "Tienen una plataforma enorme con la Kings League y la verdad que tienen mucha dimensión y hacen las cosas bastante bien". El luchador de UFC ya ha dado los primeros pasos para estrechar las relaciones y su empresa KEIO Mobile se acaba de convertir en patrocinador principal de la liga de fútbol 7 de Piqué e Ibai Llanos. La marca ocupará la parte trasera de la camiseta de todos los clubes, sustituyendo a Xiaomi.

La UFC está más cerca que nunca de llegar a España. Tanto Ilia Topuria como Dana White ya hablan abiertamente de la posibilidad de celebrar un combate histórico en el nuevo Santiago Bernabéu a finales de 2024. El luchador retó a McGregor nada más tumbar por KO a Volkanovski, aunque después puso sobre la mesa los nombres de Max Holloway y Sean O'Malley. "El objetivo es llenar un estadio de 80.000 personas y ellos lo aceptarían, pero se lo tenemos que documentar y asegurar que somos capaces de hacerlo", ha afirmado Topuria en su visita a Madrid.

Las marcas se 'pelean' por patrocinar a Topuria

El camino de Ilia Topuria hasta la cima de las MMA no ha sido sencillo, ni tampoco barato. Para poder costear parte de su trayectoria deportiva ha tenido que conseguir diferentes patrocinadores que han ido creciendo a lo largo de los años. En la web del luchador, se indica que "entiende la necesidad de rodearse de un equipo deportivo y comercial capaz de compartir su sacrificio, su esfuerzo, sus metas y sus victorias. A medida que su carrera ha crecido, Ilia ha ido sumando apoyos y colaboradores que refuerzan su proyecto, haciéndolo más sólido".

Entre los principales patrocinadores de Topuria encontramos a Venum, líder mundia de deportes de combate; Prozis, expertos en nutrición deportiva; Black Hat, una bebida energética; Future Alkaline Water, agua alcalina libre de químicos; SONY Pictures, productora audiovisual; y Webpositer, una agencia de marketing online.