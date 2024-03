La UE vuelve a intentar aprobar la ley de empleo en plataformas digitales

Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) volverán a reunirse este lunes en Bruselas para debatir sobre la directiva para regular las condiciones laborales en plataformas digitales. Uno de los objetivos de la norma es reducir le número de falsos autónomos en empresas como Uber.

Tras dos intentos de aprobar la nueva ley sin lograr una mayoría suficiente a favor del texto pactado con la Eurocámara, volverán a hablar sobre el pacto provisional presentado a los embajadores de los Estados miembros, que ha sido acordado previamente por el Parlamento Europeo.

El primer texto rechazado se cerró durante la presidencia española, fijaba una lista de cinco criterios de los que al menos dos deberían cumplirse para que el empleado de una de estas plataformas pudiese considerarse trabajador por cuenta ajena en lugar de autónomo.

Se elimina la lista de criterios

En una reunión de los embajadores de los Veintisiete a finales de diciembre, la presidencia española constató que el expediente no contaba con la mayoría necesaria para salir adelante. En consecuencia, la presidencia belga del Consejo, que sucedió en enero a la española, y el Parlamento Europeo volvieron a negociar la directiva y lograron un segundo acuerdo en febrero.

Según esa nueva versión de la ley, se determinaría a nivel nacional, en cada Estado miembro, si los empleados de plataformas lo son por cuenta ajena o por cuenta propia. De este modo, se eliminaba de la ley la lista única de criterios que habría servido a las plataformas en toda la UE para aclarar si los empleados eran o no autónomos.

Sin embargo, el pasado 16 de febrero, Alemania, Grecia y Estonia se abstuvieron en el encuentro de los embajadores para confirmar el pacto, mientras que Francia votó en contra. Las posiciones de esos cuatro países fueron suficientes para bloquear el texto.

Esos países siguen sin apoyar la directiva, pero fuentes comunitarias confiaron en que, "quizá", en la reunión de los ministros, "al más alto nivel", se pueda todavía aprobar el texto. Dijeron que entre los ministros podría haber "algunos intercambios positivos" y que por eso ven alguna posibilidad de aprobar la ley el lunes. Las fuentes señalaron que la presidencia belga sigue trabajando con esos cuatro países.

Francia ha puesto sobre la mesa algunas enmiendas que le gustaría incluir en la directiva, pero las fuentes subrayaron que en este momento no es posible modificar la segunda versión del texto pactada con la Eurocámara y que los países no lograron aprobar en febrero.

En efecto, la presidencia belga no tiene la intención de reabrir el texto legislativo y las fuentes comunitarias incidieron en que el Parlamento no puede aceptar las enmiendas de París. Agregaron que rebajar aún más el nivel de ambición de la directiva no sería aceptable para países como España, que en febrero ya lamentó en una declaración que la ley haya quedado demasiado debilitada.

Sobre Grecia, Estonia y Alemania, las fuentes indicaron que su dificultad para apoyar la norma se debe a las diferencias políticas dentro de sus Gobiernos. Estonia, además, es el país en el que se encuentra la sede de Bolt, una gran plataforma digital. Si el lunes los ministros no logran dar luz verde a la directiva, las fuentes comunitarias admitieron que se podría intentar conseguir el pacto durante una o dos semanas más, dada la cercanía del fin de la legislatura en la Eurocámara, con las elecciones en junio.

Si en ese plazo adicional tampoco se cierra el expediente, se podría volver a intentar con el próximo Parlamento Europeo. El martes, por otro lado, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales celebrarán una sesión conjunta con sus homólogos de Economía y Finanzas sobre inversiones sociales y reformas.