Euromillones: su novia le cambia los números y pierde el dinero del premio

Elegir una fecha especial, un número premonitorio, cualquier patrón al azar... Son múltiples las tácticas que utilizan los millones de jugadores que cada semana apuestan al Euromillones. Pero si hay algo común en muchos usuarios es que nunca suelen cambiar las cifras que juegan, a no ser que te llames Jacob Simon y convivas con alguien que modifica tu apuesta por sorpresa.

Simon es un escayolista de 32 años de edad que lleva durante todo 2020 apostando a la misma combinación en el sorteo del Euromillones: números 14, 20, 27, 34, 38 y las estrellas 2 y 11. Pero en todo este tiempo no había logrado ninguna cuantía de dinero significativa. Es por eso que su mujer, Chantelle, decidió por su cuenta cambiar la combinación del último sorteo del Euromillones, celebrado el viernes pasado, cuya combinación ganadora fue la misma a la que solía apostar Simon, con una excepción en una de las estrellas, según informa 'The Sun'.

De esta forma, el hombre hubiera ganado un premio de 2ª categoría (5 aciertos y una estrella), que para este sorteo ascendió a 1,38 millones de euros.

"No estaba viendo el sorteo, pero mi novia dijo: 'Me vas a matar. Nuestros números han salido... pero los cambié'. Pensé que estaba bromeando. No me di cuenta hasta más tarde", dijo Simon. El joven reconoce sentirse dolido ante lo ocurrido: "Me siento enfermo. Cuanto más lo pienso, más no puedo creerlo. No hemos dormido nada. Nos hemos peleado un poco", declaró. "Estoy contento de que no fueran varios millones, eso hubiera sido absolutamente mortificante", concluyó.

El premio de la misma combinación del Euromillones

Este desliz no es nada habitual y lo cierto es que hay muchos jugadores que consiguen ser los afortunados de un premio de lotería después de invertir mucho dinero en apuestas. Los protagonistas de una de las últimas historias recogidas en La Información eran diez empleados del sector público que han apostado a la misma combinación de número con la suerte de que, 16 años después, les tocó un premio de lotería.

La estrategia de estos trabajadores para conseguir el premio fue siempre la misma: apostaron durante los 16 años a la misma combinación de números, unas cifras que provienen del primer boleto que el grupo compró y que se generó automáticamente en uno de los establecimientos de lotería.