La pirámide poblacional eleva el peso de los 'senior' en las estadísticas del paro.

España es consciente desde hace años del reto que supone el envejecimiento progresivo de la ciudadanía por el que la pirámide poblacional ha adquirido forma de bulbo y se estrecha en su base, sin embargo, en el último lustro esta realidad se ha hecho notar de forma más evidente en el mercado laboral. La generación del 'babyboom', los nacidos en las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado, se acercan cada vez más a la edad de jubilación y engrosan la proporción de trabajadores activos con más de 55 años, los habitualmente denominados como 'senior' -a pesar de que hay quien amplía el espectro hasta los 45- aunque no todos ellos cuentan con un empleo, por lo que este fenómeno también se traslada a las estadísticas del paro.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2023 reflejan que la proporción de trabajadores desempleados con edades comprendidas entre los 55 y los 65 años ya asciende al 18,5%, lo que casi duplica al dato registrado entre abril y junio de 2013 (9,5%). Entonces eran 569.000 personas, ahora son 510.400, a pesar de que la población activa en esta franja de edad ha crecido en cerca de 1,7 millones de personas desde entonces. En términos absolutos, el número de parados que ven cercana su jubilación es menor gracias a una reducción generalizada del desempleo hasta el 11,6%, sin embargo, su peso en términos porcentuales ha crecido en los últimos años hasta superar la proporción de jóvenes con menos de 25 años que están en situación de desempleo.

El sondeo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística cada trimestre muestra cómo el porcentaje de recién incorporados al mercado laboral que buscan empleo desciende respecto al total de la población, mientras, la proporción de profesionales con más de 55 años que se encuentran en la misma situación aumenta. El dibujo es más evidente al poner el foco en los datos absolutos, el número de jóvenes en paro acostumbraba a ser notablemente superior al de los trabajadores con edades comprendidas entre los 55 y los 65 años, pero esta tendencia se invirtió por primera vez en enero de 2018 y desde entonces, la curva de los 'senior' ha superado a la de los 'junior' en hasta cuatro ocasiones. De hecho, en los últimos tres trimestres (IV 2022, I 2023 y II 2023) lo ha hecho de forma consecutiva.

Según el registro compartido la semana pasada, actualmente hay 535.000 personas de más de 55 años y menos de 65 en situación de desempleo, al tiempo que hay otros 467.600 menores de 25 años con la misma situación laboral. No obstante, el factor poblacional no es el único que contribuye a esta situación de conjunto, sino que es preciso ampliar el foco. La recuperación económica posterior a la crisis financiera de 2008 y especialmente, la reforma laboral aprobada de la mano de los agentes sociales a finales de 2021 han contribuido a reducir el desempleo hasta anotar cifras no vistas desde los años de la 'burbuja inmobiliaria', pero la norma impulsada por Yolanda Díaz ha tenido efectos especialmente positivos entre los más jóvenes, como destaca su 'número dos', Joaquín Pérez Rey, en cada rueda de prensa sobre los datos del paro.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social divide a los trabajadores en menores y mayores de 25 años a la hora de compartir los datos de cada mes, por lo que no es posible identificar la evolución concreta de los profesionales de entre 55 y 65 años por esta vía; si bien la EPA sí permite realizar una aproximación pormenorizada a estos datos. Los 'junior' suponen un 16,9% del total de parados, a pesar de suponer solo un 7% del total de la población activa, en cambio, los 'senior' protagonizan un 18,7% y un 18,9% respectivamente. Lo que pone de relieve que el hecho de que haya menos jóvenes no evita que el paro juvenil siga siendo uno de los problemas que caractericen el mercado laboral español y encabece la comparativa europea con el 27,4% en el mes de julio.

Aunque la reforma laboral de 2021 sí ha conseguido atajar una problemática que afectaba a profesionales con una larga trayectoria profesional y a los más jóvenes, pero sobre todo a los segundos: la temporalidad. La tasa del sector privado se ha recortado hasta el 13,9% mientras unos años atrás llego a duplicarla, a diferencia del sector público, que se mantiene en el umbral del 30% de temporalidad. Esta caída en el ámbito privado ha tenido una especial incidencia en los jóvenes, como celebran desde Seguridad Social y Trabajo y reflejan los datos. En el mes de julio, los menores de 25 años firmaron el 29,65% de los contratos de tipo indefinido (96.748) mientras que los mayores de 45 años concentraron casi el 24% del total (78.277).