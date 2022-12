Subvenciones y bancos se unen para animar la compra de placas solares

Este año será recordado como el de la explosión en el autoconsumo eléctrico. La crisis energética ha empujado a los usuarios a buscar soluciones para ahorrar en la factura de la luz e instalar placas solares (siempre que se pueda) es una de las mejores alternativas. De hecho, se espera que en 2022 se hayan desplegado más de 2.000 megavatios (MW) de potencia en instalaciones de autoconsumo, lo que supone un 54% más que el ejercicio precedente, gracias, en parte, a las subvenciones públicas.

El autoconsumo es una alternativa más ventajosa económicamente que el suministro procedente de la red porque disminuye directamente el término variable de la factura eléctrica. En concreto, permite compensar parte del coste de la energía que se sigue comprando a la red con los excedentes que puedan generarse. Dota así al consumidor de un mayor control de sus gastos energéticos al poder conocer en todo momento su producción y consumo gracias a la monitorización de su instalación.

En definitiva, le da más independencia frente a la variabilidad de los precios de los combustibles fósiles que afectan al precio del mercado mayorista. Desde Selectra, señalan que las subvenciones para el autoconsumo permiten un ahorro en la instalación de hasta un 50%. Existen dos tipos: sobre el precio de la instalación o sobre impuestos del Estado.

Tipos de subvenciones para placas solares

Las subvenciones sobre el precio de la instalación las conceden las comunidades autónomas y cada región se encarga de fijar la cuantía y las condiciones de las ayudas. Estas subvenciones se aplican de manera porcentual sobre el precio total de la instalación y en algunos casos no aplicarán sobre el IVA. Por su parte, las subvenciones sobre gravámenes estatales se otorgan a nivel municipal aplicando al IBI y al ICIO. Este tipo de ayudas suelen rondar alrededor de los 1.500 euros.

Desde el comparador de tarifas de luz y gas destacan que las subvenciones sobre el presupuesto total de la instalación suelen ser las más favorables. En la actualidad, hay ayudas enfocadas específicamente al autoconsumo y almacenamiento, además de energías renovables térmicas para el sector residencial. Estas se articulan a través de seis programas que se dirigen tanto a los diferentes sectores económicos (servicios y resto de sectores productivos) como a residencial, sector público y tercer sector. En principio se puso en marcha una dotación de 660 millones de euros, que se regionalizan a través de las comunidades y ciudades autónomas por todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre 2023.

Algunas regiones ya han agotado la primera asignación y el Gobierno amplió este verano en 505 millones de euros el programa, que puede llegar a un total de 1.320 millones. Las comunidades que pidieron la ampliación fueron Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco.

Dentro del plan del Ejecutivo, el programa de incentivos 4 es el que corresponde a la realización de instalaciones de autoconsumo para el sector residencial, incluidas las comunidades de propietarios. Las ayudas se otorgarán como importes fijos unitarios o "módulos" que cubrirán parcialmente los costes subvencionables. Hay que señalar que estas ayudas serán incompatibles con otras subvenciones que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Con estas líneas de ayudas, el Ejecutivo prevé que se incorporen 1.850 MW de generación renovable al sistema, así como la creación de más de 25.000 empleos directos e indirectos, un crecimiento del PIB de 1,7 millones de euros por cada millón de ayuda y una reducción de las emisiones de CO₂ de más de un millón de toneladas al año. De su lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha simplificado los trámites administrativos relacionados con la contratación, facturación y reclamaciones del autoconsumo de baja potencia y colectivo.

Financiación 'verde' de los bancos

Este furor por las placas solares también se ha trasladado a la financiación bancaria. No hay banco que no cuente con ofertas específicas para aumentar la eficiencia energética tanto de hogares como de comunidades de propietarios. Desde Banco Santander explican que la oferta está en constante evolución por la alta demanda, mientras que María de Pablo, directora de Estrategia de Financiación de Triodos Bank España, destaca que las campañas que la entidad ha lanzado este año han tenido notable éxito. Además, la llegada de los fondos Next Generation ha servido también de estímulo especialmente en el sector de "las comunidades energéticas", resalta la experta.

En cuanto a la oferta disponible, Banco Santander ofrece un préstamo verde destinado a financiar reformas o mejoras del hogar que supongan un ahorro de energía, con interés del 4% y un TAE que llega al 4,37%. El préstamo está disponible para importes que van desde los 1.000 euros hasta los 100.000 euros. Por su parte, BBVA cobra un interés del 5,95% y un TAE del 6,28% para un máximo de 80.000 euros. Lo interesante de este producto es que la entidad no cobra comisión de apertura.

Además, Banco Sabadell y Triodos Bank cuentan con financiación diseñada exclusivamente para comunidades de propietarios para la instalación de paneles solares, entre otros. En el caso del banco holandés la financiación puede llegar hasta el 100% y estaría disponible desde 50.000 euros.