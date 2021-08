El objetivo de dinero esta bibliotecaria de 26 años que planea jubilarse a los 32

Cuando Sara DeSantis escuchó por primera vez hablar de FIRE -el movimiento de "independencia financiera" que promueve la jubilación anticipada antes de los 50 años en Estados Unidos- estaba en el último curso en Furman University (en Greenville, Carolina del Sur). Era 2017 y su pareja ya había empezado a seguir ese estilo de vida, por lo que, tras interesarse e informarse, decidió seguir los mismos pasos.

Ahora, DeSantis, con 26 años, vive con su novio en Indianápolis y ambos tienen como objetivo jubilarse en menos de una década, cuando ella cumpla los 32 años. "Me imagino haciendo proyectos apasionantes y sin restricciones", explica a Grow. Para alcanzar ese objetivo, DeSantis ha asumido varios trabajos con la intención de tener más de una fuente de ingresos, por lo que tras graduarse, consiguió un contrato a tiempo completo y otros dos secundarios. Gracias a esto consiguió aliviar la deuda universitaria de 50.000 dólares en los dos años posteriores a su graduación y centrarse en ahorrar para retirarse, a través de varias cuentas de jubilación y una de ahorros, así como distintas inversiones. El objetivo de ambos es claro: acumular un mínimo de 700.000 dólares.

Nada más acabar en Furman University, la joven empezó a trabajar como bibliotecaria asistente en la biblioteca pública local por 14 dólares la hora. Tras ampliar sus estudios en bibliotecología y ciencias de la información, obtuvo un empleo a tiempo completo en la Universidad de Carolina del Sur con un salario de 50.000 dólares al año. No fue su único sustento: también, como decimos, empezó a desempeñar varios trabajos secundarios como ser profesora a través de Internet.

Profesora online... y vender cosas que tenía en casa

Así, comenzó a enseñar en VIPKid, una plataforma donde niños chinos aprenden inglés en clases de 25 minutos. La flexibilidad y los horarios inusuales le permitieron poder enseñar antes de ir a la biblioteca. "Me despertaba alrededor de las 4.30 de la mañana y enseñaba desde las 5 hasta las 7.30", explica DeSantis. El primer año, obtuvo 3.600 dólares dando clases.

Además, durante la pandemia, DeSantis empezó a dar clases en investigación y redacción en otra plataforma conocida como TutorMe para estudiantes que necesitan ayuda con cualquier materia, desde biología hasta trabajos de diseño gráfico. "Trabajaba de noche, a veces hasta la 1 de la madrugada, ya que era entonces cuando descubría que los estudiantes necesitaban más ayuda", dice. En total, ingresó 25.000 dólares adicionales al año.

Pese a todo, Sara DeSantis siguió buscando más fuentes de ingresos y comenzó a vender artículos a través de Internet. "Cuando me mudé con mi novio me di cuenta de que tenía un montón de cosas que no usaba, así que pude vender muchas", explica. En las ventas incluía de todo, desde cosméticos de edición limitada, utensilios de cocina, ropa, etc. "En los últimos meses, conseguí hasta 10.000 dólares con todo lo que había vendido", confiesa.

Mientras estaba de bibliotecaria en la Universidad de Carolina del Sur, DeSantis también comenzó a impartir un curso de educación financiera. "Estoy dando seis clases cada semestre", dice y revela además que con ellas gana "hasta 6.000 dólares por semestre".

Todo el dinero que DeSantis gana con sus trabajos secundarios y vendiendo objetos que no utiliza, así como parte de los ingresos de su trabajo a tiempo completo va destinados a sus ahorros e inversiones para jubilarse a los 32 años. Cuantía a la que se suma además la que su novio gana por su parte.