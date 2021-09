¿Por qué todavía no me llega la factura de la luz? Estos pueden ser los motivos

El pasado agosto el precio de la luz batió en no pocas ocasiones récords históricos que lo llevaron a ser el mes más caro de la historia, en plena ola de calor. Por lo pronto, y visto lo acontecido en estas dos primeras semanas, septiembre va camino de igualarlo o hasta superarlo. Para muestra, un botón: el pasado jueves se registró el más alto hasta la fecha, tras alcanzar los 188 euros megavatio hora (MWh). Ante esta tesitura, el Gobierno se vio obligado a aprobar una batería de medidas mediante decreto-ley con carácter urgente para abaratar el recibo y que van desde suprimir los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, una rebaja de impuestos o el suministro mínimo vital para los más vulnerables.

Y para más inri, a todo esto hay que sumarle un fallo de emisión en las facturas de la luz que ha ocasionado decenas de reclamaciones de los consumidores que llevan meses sin recibir el recibo de su compañía. En datos contantes y sonantes esto supone deudas (generadas en contra de la voluntad del cliente) que llegan a superar los 500 euros, tal y como indican desde la dirección provincial de Consumo al Heraldo de Aragón.

Errores informáticos y el cambio de facturación

Pero... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no he recibido mi factura desde hace meses? Estas son las eternas preguntas que llevan ya tiempo haciéndose los consumidores que siguen a la espera de abonar un pago acumulado. Por parte de Endesa o Naturgy sí que se ha reconocido un fallo en el sistema de facturación que ha provocado que no se emitan las facturas mensuales, ni se pase el cobro en los periodos establecidos.

Eso sí, no es un error informático exclusivo de las dos eléctricas mencionadas, sino que el problema se extiende a otras muchas empresas. ¿Otro motivo? "A esto se ha añadido desde junio un problema que ya afecta a cualquier compañía. Prácticamente todas las distribuidoras eléctricas han tenido dificultades de adaptación al nuevo sistema de facturación para aplicar la estructura de pejes", explica a 20minutos el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

Por su parte, desde las compañías ya han matizado que los clientes podrán fraccionar el pago cuando lleguen los recibos atrasados. Además, apunta el rotativo aragonés, en caso del plan de pagos que puede solicitar el cliente, devolviendo los recibos al banco, pone como ejemplo que podrá optar por un aplazamiento "tantos meses como meses de consumo se le hayan factura de forma acumulada".