La potencia eléctrica bloqueada en España supera ya en un 16% los objetivos a 2030

España cuenta con más de 300 nudos reservados para concurso o posible concurso de acceso y conexión a la red eléctrica repartidos por todo el país que suman 129 gigavatios (GW). Esta cantidad supera ya en un 16% los alrededor de 110 GW renovables, de autoconsumo y almacenamiento que se prevén desarrollar hasta 2030 bajo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En este sentido, ante el 'boom' actual de proyectos, el Gobierno defiende una incorporación ordenada de la nueva potencia renovable en el sistema.

Un informe elaborado por la consultora EY, en base a los datos de Red Eléctrica de España -a 1 de marzo- y dado a conocer en un 'webinar' organizado por Aleasoft, sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor potencia bloqueada, con 22,2 GW, seguida de Castilla y León (19,4 GW) y Cataluña (15,4 GW). Además, el análisis pone de manifiesto que del total de la potencia reservada hay alrededor de 12 GW solo para autoconsumo. Tal como como ya publicó La Información, hay ocho resoluciones dictadas por la Secretaría de Estado de Energía desde el 29 de junio de 2021 hasta el 25 de enero de 2024.

Toda esta capacidad está pendiente de asignación a instalaciones de generación de energía eléctrica que utilicen fuentes renovables y también puede servir para instalaciones de almacenamiento y autoconsumo. Actualmente, hay instalados alrededor de 75 GW renovables en el país entre todas las fuentes (hidráulica, hidroeólica, eólica, fotovoltaica, solar térmica, residuos renovables y otras renovables) y unos 7 GW de autoconsumo, y tan solo con los proyectos que ya se están construyendo y tienen concedido el acceso y conexión a la red, también se superaría las marcas de la hoja de ruta hacia la descarbonización hasta final de década.

En las resoluciones de la Secretaría de Estado de Energía no se especifica cuánta potencia saldrá a concurso. Tampoco se aclara si es para módulo de generación de electricidad síncrono (MGES) o módulo de parque eléctrico (MPE). Cuando la potencia reservada para concurso supere los 10 GW, podrán celebrarse varios concursos sin que el plazo que transcurra entre cada uno de ellos supere los seis meses.

Incorporación ordenada y sin prisa a la red

Hasta la fecha no se ha celebrado ningún concurso ordinario, solo el de transición justa del nudo Mudéjar, al que estaba conectado la antigua Central Térmica de Andorra y que se ha adjudicado Endesa. "Los concursos aún no se han celebrado con la intención de conseguir una incorporación ordenada de la nueva potencia renovable en el sistema eléctrico. REE sigue recibiendo peticiones de acceso en los nudos no reservados para concurso y en la actualidad se está tramitando suficiente potencia como para ir cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan Nacional PNIEC para los próximos años", explican a este medio fuentes de la cartera que dirige Teresa Ribera.

Cuando un nudo se reserva para celebrar un concurso más adelante -sine die- su capacidad deja de estar disponible y no supone que se vaya a ‘subastar’ en el corto plazo. En este sentido, hay parte del sector energético que insta al Gobierno a ejecutarlos de manera casi instantánea una vez aflore la potencia disponible para que los proyectos de generación renovable que quieran conectarse a la red no tengan que esperar.

Mejor esperar a la resolución de proyectos en tramitación

Sin embargo, desde el Gobierno prefieren ser cautos y esperar a ver cuántas instalaciones de generación con permisos de acceso y conexión concedidos y que actualmente se están tramitando llegan a buen puerto. Todos estos tienen hasta el 25 de junio de 2024 para obtener la autorización de construcción. Según cálculos del sector, hay unos 44 GW en marcha, de los cuales más de un tercio corresponden a fotovoltaica y el resto a eólica.

Asimismo, los promotores tienen hasta finales de marzo para presentar la solicitud para prologar hasta un máximo de ocho años -25 de junio de 2028- el plazo para obtener el último hito que consiste en la autorización administrativa de explotación. En ella deben incluir el semestre del año natural en que la instalación obtendrá el último trámite. Por su parte, el órgano competente deberá resolver en un plazo no superior a seis meses desde la presentación del requerimiento.

Nudos de transición justa

Recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado la fase de información pública de las bases reguladoras del concurso del nudo de Lancha, en Córdoba, y ha abierto la consulta pública previa de los concursos de Narcea y La Pereda, en Asturias, y de Meirama, en Galicia. También en Galicia, el Gobierno declarará la futura subestación de Maciñeira 400 kV como nudo de transición justa. La capacidad de acceso de evacuación a red eléctrica de la subestación, cuya construcción está prevista en las modificaciones puntuales de la Planificación con horizonte 2026 ahora en tramitación, se concursará para la zona del Convenio de Transición Justa de As Pontes, formada por 14 municipios.

Entre los criterios para la adjudicación de estos concursos, además de priorizar aquellos proyectos que minimicen la afección ambiental, se valorarán los beneficios socioeconómicos para el territorio: el fomento del empleo, especialmente para trabajadores excedentes de las centrales y mujeres, la formación para residentes en la zona, el desarrollo de comunidades energéticas y autoconsumo, las inversiones en la cadena de valor provincial, la participación de inversores locales y el apoyo a proyectos industriales, agrarios o sociales.