Primer cara a cara: Feijóo insiste en su plan fiscal y Sánchez lo rechaza otra vez.

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, se ha estrenado este martes en la Cámara Alta, de la cual es senador por designación autonómica. Una decisión que tomó el jefe de la oposición hace unas semanas para vivir un día como el de hoy: confrontar cara a cara contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, el político gallego no ha desaprovechado la ocasión para recordar al presidente que aún tiene sobre la mesa su plan fiscal, con el que deflactar el IRPF, reducir los impuestos de la gasolina y los carburantes al 5% o destinar hasta un 7% de los fondos europeos a incentivos fiscales. Sin embargo, todas estas propuestas han sido rechazadas por Sánchez, que ha pedido una oposición de Estado.

"Quiero reivindicar la política útil. Desde la distancia he visto muchos insultos y pocas propuestas. Yo no he venido aquí a insultarle, vengo aquí a hacerle oposición. Venga a sumar y a construir para que España tenga un Gobierno mejor. Le propondré propuestas razonables, y esto lo han dicho figuras relevantes del Partido Socialista. Quizá mi error fue enviarle una carta. Aún así vuelvo a intentarlo, merece la pena un plan anticrisis. Los hogares españoles son más pobres que hace un año. Hacienda ha recaudado más de lo esperado, están recaudando más que nunca, devuélvaselo a los ciudadanos. Baje el IVA de los carburantes y la electricidad al 5%, tienen más fondos europeos que nunca. Es razonable pactar, no hacer caso a las minoras, sino hacer caso a las mayorías", ha afirmado en su primera intervención.

El presidente del Gobierno, por su parte, ha rechazado incorporar el plan fiscal de Feijóo al nuevo decreto anticrisis que prevé aprobar el Consejo de Ministros a final de este mes y que la propia portavoz del Ejecutivo se ha abierto a mejorar. Mejoras como el bono transporte de 10 euros propuesto por Podemos, pero no en rebajas de impuestos como las que plantea el PP. Sánchez ha aprovechado el primer cara a cara con el líder del principal partido de la oposición para presumir de cogobernanza y de los catorce acuerdos alcanzados en el diálogo social. Le ha pedido que haga "una oposición de Estado y útil". "O derechos sociales o retrocesos sociales", le ha espetado.

Tras la respuesta de Sánchez, Feijóo ha vuelto a incidir en su oposición de Estado y ha criticado sus "triunfalismos". "Lo nuestro es una oposición de Estado, lo que usted no tiene es socios de Estado. Es envidiable su optimismo, si sale a la calle verá que las familias españolas están muy molestas con sus triunfalismos. Usted va en la dirección opuesta a España. Yo no le voy a decir que está estorbando, a insultos me ganará siempre. Yo he venido a ofrecerle una alternativa: si estamos recaudando 13.000 millones más estos primeros cuatro meses con respecto a los mismos primeros meses del año pasado, ¿no ve razonable dárselo a las familias que están sufriendo la inflación?".

Sánchez se ha mostrado duro con su rival, al que se enfrentará en la Cámara alta, y le ha afeado declaraciones "desconcertantes" como la de que el PP será útil cuando gane las elecciones. "Lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar", le ha llegado a decir, añadiendo que lleva cuatro años sufriendo a este PP. "¿Está usted dispuesto a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales?", le ha preguntado Sánchez a Feijóo, recordándole que en Moncloa, en su primera reunión, le ofreció hasta once acuerdos. Conversaciones entre ambos hay pero, de momento, los resultados son escasos, salvo un acuerdo para conseguir aprobar la Ley Audiovisual.

Es el primer cara a cara entre ambos. Así, el presidente Sánchez volverá a debatir con el líder gallego en la próxima sesión de control del Senado. Feijóo -como se ha observado hoy- tratará de centrar su discurso en la economía, mientras que Sánchez aprovechará para recordarle sus pactos en Castilla y León con el partido de Santiago Abascal y sacar pecho por los triunfos cosechados en diálogo social para sacar adelante reformas. Aunque el enfrentamiento entre ambos ha estado cargado de tensión, los dos políticos han querido suavizar el tono para no perder la moderación.