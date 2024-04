El éxito de las salidas a bolsa europeas es uno de los ases del salto al parqué de Puig

La perfumera catalana Puig se encuentra perfilando los últimos detalles de su salida a bolsa de este viernes. La firma, que apunta a una valoración que alcance los 13.900 millones, lo hace dentro de un ambiente que empuja al optimismo gracias a los resultados positivos de los grandes debuts de las empresas europeas en lo que llevamos de año. De las seis compañías que recaudaron 250 millones de dólares o más en los mercados bursátiles este año, solo una, el minorista alemán de perfumes Douglas AG, está cotizando en rojo. El resto ha tenido en su mayoría un buen desempeño, con una ganancia media del 26%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

De esta manera el fabricante alemán de aparatos de propulsión Renk encabeza la lista de rentabilidad en los debuts o IPOs (Oferta Pública de Venta por sus siglas en inglés) gracias a una subida del 90% desde su oferta de 536 millones de dólares, seguido de cerca por Planisware y la farmacéutica Galderma, con incrementos del 27% y 26% respectivamente. Mientras tanto, empresas como CVC han registrado un sólido avance del 17%. La única excepción la marca la firma de perfumes Douglas con una oferta de 965 millones de dólares, que registra una caída del 19%.

CVC Capital Partners, que comenzó a cotizar en Ámsterdam el viernes, aumentó el tamaño de su oferta pública inicial en 500 millones de euros, alcanzando aproximadamente los 2.300 millones de euros, otro signo del renovado apetito de los inversores por las cotizaciones. "Es una buena señal para el mercado de IPOs", dijo Olivier David, gestor de fondos en Vega IM, compañía que adquirió acciones en la cotización de CVC. La demanda de los inversores por las acciones de CVC superó la disponibilidad. Según fuentes cercanas, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública, la compañía recibió más de 250 órdenes y alrededor de una quinta parte de ellas no recibieron asignaciones. Los representantes de CVC no han realizado por el momento ningún comentario.

Sin embargo, persisten las dudas sobre si las empresas más pequeñas y más arriesgadas enfrentarán dificultades para salir a bolsa. "Hasta ahora, las IPOs que lo logran son empresas bien establecidas, líderes en sus campos", dijo David, agregando que los inversores habían estado esperando que estas últimas ofertas llegaran al mercado.

Puig, la mayor salida hasta la fecha

A estos ejemplos se suman en el corto plazo salidas a bolsa aún más grandes. El grupo español de fragancias Puig Brands está listo para debutar esta semana con una colocación valorada en unos de 2.600 millones de euros. La venta de acciones ya habría despertado un fuerte interés por parte de los inversores. De acuerdo con Bloomberg, la firma con sede en Barcelona comenzará a cotizar este viernes a un precio de 24,5 euros por acción, el más alto de la horquilla fijada en el folleto, lo que supone una valoración de 13.900 millones. Está previsto que Puig publique el precio definitivo este martes 30 de abril

Si se confirma este anticipo, la de Puig sería la mayor salida a bolsa de toda Europa. La operación, dirigida a inversores institucionales, consiste en una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones de clase B, con menos derechos políticos, y una oferta pública de venta (OPV) de acciones B en manos de la familia Puig.

Con su presencia en Bolsa la firma de perfumes busca "una mayor visibilidad y conocimiento", lo que debería proporcionar a la empresa "herramientas útiles" para la atracción y retención de talento, al tiempo que abre el acceso al capital como otra fuente de financiación para apoyar la estrategia de crecimiento de las marcas y la cartera de la empresa.