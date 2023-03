¿Qué pensionistas no saldrán beneficiados con la segunda reforma de las pensiones?

La segunda pata de la reforma de las pensiones capitaneada por José Luis Escrivá trae consigo luces y sombras que afectan no solo a los pensionistas, si no también a los trabajadores, ya sean salariados o autónomos, así como a los grandes empresarios. Sin embargo, si hay un colectivo que sí saldrá ganando son aquellas personas que cobran una pensión mínima contributiva. Y es que, entre 2024 y 2027, esta prestación económica gestionada por la Seguridad Social, subirá a los 1.200 euros mensuales.

El objetivo del Gobierno de España no es otro que combatir con la precariedad económica en el seno familiar. Desde el año 2027, "la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos". Esto es lo que se puede leer en el borrador definitivo de la norma.

Justo en este sentido, mujeres y personas con carreras profesionales precarias, que en muchos casos y normalmente por obligación, tienen que acogerse a excedencias y pausas a lo largo de su trayectoria laboral, serían los más beneficiados por la norma de Escrivá. Esto se debe a que se combinará el sistema actual de 25 años, con la posibilidad de tener en cuenta los últimos 29 años. La Seguridad Social descartará automáticamente los dos peores para calcular la pensión, por lo que se seleccionará el mecanismo más beneficioso para el potencial jubilado.

Esta alza sin precedentes también se verá reflejada en las pensiones no contributivas para aquellos ciudadanos que no hayan cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social. Y es que, por primera vez en la historia, la cuantía superará los 500 euros al mes. Entonces, y llegados a este punto, a quién no beneficiará la nueva reforma de las pensiones.

¿A quién no beneficia la nueva reforma de las pensiones?

En primer lugar, a los trabajadores asalariados, que verán como se dobla el ya conocido como impuesto a las pensiones, aunque su nombre real es el de Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasa del 0,6% al 1,2% a partir de 2024. No obstante, el empleado solo asumirá un 0,1%, mientras que el empresario deberá abonar el 0,5% restante.

La finalidad de esta fórmula, ideada desde el Ministerio de la Seguridad Social, es garantizar la hucha de las pensiones no solo a corto plazo, sino también largo plazo. Y es que, hay que tener en cuenta que dentro de unos pocos años se incorpora el sistema de pensiones miles de personas nacidas en los años 60, los popularmente conocidos como generación baby boom por su elevada tasa de natalidad.

Pero ahí no acaba la cosa, porque los empresarios se llevan la peor parte. De ahí que la patronal, dirigida por Antonio Garamendi, se haya opuesto en rotundo al borrador del texto, debido, en su opinión, a su "voracidad recaudatoria". Además, anuncia que se trata de un castigo al talento en España. Asimismo, las cotizaciones máximas subirán un 38% hasta 2040, sin embargo, las pensiones máximas solo lo harán un 20% hasta 2065.

Nueva cuota de solidaridad para los sueldos más altos

Otra puesta de gran calado social tiene que ver con la nueva cuota de solidaridad para financiar las pensiones, dirigida a los salarios que excedan el límite de cotización, que alcanzará el 6% en 2045. Comenzaría a aplicarse en 2025 a partir de 2025. Sin embargo, he aquí un apunte importante. Según fuentes de la Seguridad Social esta cuota no se aplicará a los trabajadores autónomos, si no solo a aquellos trabajadores que coticen en el Régimen General (RETA).