Nueva reforma de las pensiones desde el 1 de abril: ¿qué cambia a partir de ahora?

La segunda reforma de las pensiones, impulsada desde el seno del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, trae consigo una serie de novedades a tener en cuenta para los pensionistas. Y es que, el próximo 1 de abril, entran en vigor varios de los cambios contemplados en el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Según recoge el BOE, uno de los grandes objetivos que se persigue desde el Gobierno de España es garantizar la hucha de las pensiones para establecer las bases que garanticen la sostenibilidad del sistema en los próximos treinta años. Especialmente porque nuestro país va a enfrentarse en los próximos años a una circunstancia demográfica excepcional: la jubilación de la macrogeneración del baby boom.

¿Qué establece esta segunda reforma de las pensiones?

Este reforma de la ley capitaneada por Escrivá se centra en tres grandes ejes de actuación, que se pondrán en marcha este 1 de abril de 2023, y que se centran en estas actuaciones:

Subidas de bases máximas y de cotizaciones.

Mejoras en las pensiones mínimas.

Establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, pudiendo descartar los dos peores.

De esta forma, la opción de 25 años irá ascendiendo cada seis meses por año, desde 25,5 años en 2040 a 26,5 años en 2043, pudiendo elegirse entre este periodo o los 29 años. A partir de 2044, año de implantación definitiva del nuevo sistema, ya no habrá posibilidad de elección y se utilizará para todos la fórmula de los 27 años con mayor cotización de los 29 últimos. Por lo tanto, hasta 2040 podrá elegirse entre esta opción y los últimos 25 años, mientras que entre 2041 y 2014 se determina un periodo transitorio para incrementar el número de bases de cotización a incluir en el cálculo de la base reguladora.

🤝 El sistema dual del periodo de cómputo que incluye la reforma de pensiones va a ayudar especialmente a las personas con altibajos en su carrera, que hasta ahora sufrían una merma considerable en su pensión ante cualquier bache al final de su vida laboral



🧵 Dos ejemplos 👇 — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) March 20, 2023

Mejora de las pensiones mínimas entre 2024 y 2027

En relación con las pensiones mínimas contributivas, la norma determina que, a partir de 2027, estas pensiones no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. En resumen, el propósito de esta reforma de las pensiones es que la pensión mínima de jubilación contributiva llegue al menos a los 16.500 euros anuales en 2027 o, lo que es lo mismo, 1.200 euros al mes, lo que supone un 22% más que ahora.

Asimismo, también saldrán beneficiadas las personas que no hayan cotizado lo suficiente y, por lo tanto, solo tengan derecho a cobrar la pensión no contributiva. Por primera vez en la historia de España, la cuantía de la pensión no contributiva superará los 500 euros al mes en 2027.

Aumenta el complemento para reducir la brecha de género

La segunda reforma de las pensiones incluye un alza del complemento por brecha de género, que se incrementará un 10% en 2024, y otro 10% en 2025, ambos adicionales a su revalorización anual según el IPC, que para 2023 ha sido del 8,5%. A día de hoy, la cuantía establecida es de 30,12 euros al mes por cada hijo, con un máximo de cuatro.

Medidas de refuerzo de sostenibilidad

Para garantizar la hucha de las pensiones, se pone en marcha una serie de medidas de refuerzo de sostenibilidad, como es el caso del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituye al Factor de Sostenibilidad aprobado por el Partido Popular en 2013 y pasará del 0,6% al 1,2% a partir de 2024. Eso sí, el trabajador asalariado solo asumirá el 0,1%, mientras que la empresa deberá abonar el 0,5% restante.

Otra puesta de gran calado tiene que ver con la nueva cuota de solidaridad que comenzará a aplicarse en 2025. Esta medida está dirigida para los salarios que excedan el límite de cotización, que alcanzará el 6% en 2045. Justo en este sentido, aclarar que según fuentes de la Seguridad Social esta cuota no se aplicará a los trabajadores autónomos, si no solo a aquellos trabajadores que coticen en el Régimen General (RETA).