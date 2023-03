¿Qué puedo hacer si Hacienda me deniega el cheque de 200 euros?

Tras algo más de un mes de espera desde que se dio a conocer, el pasado 15 de febrero abrió el plazo para solicitar el cheque de 200 euros para la compra de alimentos que gestiona la Agencia Tributaria y que podrá pedirse hasta el próximo 31 de marzo. Se trata de una prestación de pago único, no mensual, que aprobó el Gobierno de España a finales de 2022 para ayudar a los sectores más vulnerables de la población a afrontar la elevada inflación. Pero la Hacienda Pública puede denegársela a los contribuyentes que no cumplan una serie de requisitos, y a estos les interesará saber qué pueden hacer en tal caso.

Más de un millón de personas han pedido ya este abono extraordinario. Desde que se puso en marcha, Hacienda ha denegado buena parte de las solicitudes por no cumplir con una de sus principales exigencias: haber realizado una actividad por cuenta propia o ajena por la cual se hubiese dado de alta en la Seguridad Social en el ejercicio de 2022, o haber recibido una prestación o subsidio por desempleo. Hace unos días, envió por error un mensaje a todos los posibles beneficiarios, incluso los que reúnen los requisitos, que solo debían haber recibido aquellos a los que no se les ha concedido la ayuda, lo que generó bastante confusión. De ahí que la Agencia Tributaria haya tenido que aclarar que esta observación no indica que el cheque haya sido denegado, ni que haya empezado a tramitarse.

Los asalariados, autónomos o desempleados inscritos en las oficinas de empleo pueden optar a esta prestación, cuyo abono podrán recibir en un plazo de tres meses desde que se cierra el periodo para presentar el formulario, es decir, el 31 de marzo. Por tanto, hay quienes empezarán a cobrarlo a partir de mayo, aunque se ha fijado el 30 de junio de 2023 como fecha máxima para percibirlo. Es por ello por lo que, al realizar la petición, se debe indicar el número de cuenta bancaria en la que se desea que la Agencia Tributaria ingrese el dinero, si se resulta beneficiario.

Me han denegado el cheque de 200 euros: ¿qué hago?

Quienes hayan recibido una propuesta de resolución denegatoria por parte de la Agencia Tributaria deben saber que es porque, una vez recibido el formulario, esta ha cruzado los datos del solicitante con los de otras administraciones para estudiar su situación económica y, en base a ello, concluye que no es necesario recibirla. Esto siempre va acompañado de un documento que contiene los datos necesarios para consultar los motivos del rechazo del pago en la Sede Electrónica.

Si se considera que la Hacienda Pública ha cometido un error y se cumplen los requisitos para disfrutar del cheque, se dispone de un plazo de diez días para presentar una reclamación. En caso de que no se presenten documentos, alegaciones o justificantes en un mes, la Agencia Tributaria cierra el proceso de solicitud y la petición de entiende denegada.

De igual forma, hay que estar atento porque, cuando pasan tres meses desde que cerró el periodo para presentar solicitudes, si no se ha cobrado la ayuda, ni se ha recibido una notificación de propuesta denegatoria, la petición se considera desestimada. No obstante, no hay que preocuparse si no se obtiene una respuesta inmediata, puesto que el pago se gestionará por orden de entrada a partir del 31 de marzo.

Qué requisitos hay que cumplir para recibir la ayuda

Para tener mayores posibilidades de recibir la nueva ayuda del Gobierno, conviene asegurarse de que se cumplen los requisitos: tener la residencia habitual en España, así como haber recibido unos ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales, y tener un patrimonio menor de 75.000 euros –la vivienda habitual queda excluida del cómputo del patrimonio-.

Hay que tener en cuenta que para calcular los ingresos y el patrimonio se deben sumar los de los familiares que conviven en el mismo domicilio: el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes hasta segundo grado. Por el contrario, no se contabiliza el ingreso y patrimonio de las personas que compartan piso sin tener una relación familiar.

El siguiente paso que hay que dar es solicitar la prestación a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. En ella, los contribuyentes deben rellenar el formulario al que tienen que acceder con su cl@ve o certificado electrónico, e indicar el número de la cuenta bancaria en la que quieren cobrarla. El estado de la petición se puede consultar en el apartado 'Consulta de solicitudes presentadas'.

¿Por qué Hacienda te puede embargar la prestación?

Otro de los asuntos a los que más atención se debe prestar es a que Hacienda tiene derecho a retirar el cheque de 200 euros, a pesar de que la Agencia Tributaria haya aprobado previamente su concesión. Esto puede ocurrir si el beneficiario tiene deudas con la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), o ha agotado los tiempos de liquidación.

Si esto sucede, el importe queda retenido por ‘diligencia de embargo’, lo que significa que el fisco congela el dinero cuando llega a la cuenta y no se puede utilizar.