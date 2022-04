Los requisitos para cobrar la prestación del SEPE si te ves afectado por un ERTE

El Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) ha publicado los requisitos para acceder a los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo relativos a causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ERTE ETOP). Estas prestaciones están dirigidas a las personas que se hayan visto afectadas por una reducción de la jornada o con la suspensión de la relación laboral.

Los ciudadanos que estén interesados en demandar esta ayuda podrán presentar una diligencia de forma presencial, a través de la Sede Electrónica del SEPE o mediante un formulario presolicitud. Los trabajadores que decidan hacerlo por la primera vía deberán acercarse a una oficina de Prestaciones y pedir cita para realizar la operación en la fecha y hora marcada. Cuando acudan al centro, deberán de cumplimentar una solicitud digital con el gestor en mesa. Sin embargo, los que lo deseen pueden llevar este documento ya rellenado y firmando, descargándolo previamente en casa. En este sentido, el formulario de la prestación contributiva se puede descargar desde este enlace.

Las condiciones

No todas las personas que demanden esta ayuda podrán acceder a esta. El Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Economía Social han dictado una serie de requisitos que los ciudadanos deben cumplir para tener derecho a esta prestación. Según detalla el documento publicado por el SEPE, las obligaciones que deben cumplir son los siguientes:

Buscar activamente empleo.

Facilitar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y a los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos (SPE), un domicilio para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones



Proporcionar la documentación e información necesaria para el reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a las prestaciones y comunicar a los SPE y al SEPE, cualquier cambio en su situación

Inscribirse y mantener la inscripción como demandante de empleo en los SPE

Tener 360 días cotizados mínimos que no se hayan utilizado en una prestación anterior

En el caso de no tener las cotizaciones suficientes, estos podrían solicitar el subsidio por cotización insuficiente. Eso sí, para poder acceder a esta ayuda será necesario las rentas propias y de la unidad familiar del interesado representen menos del 75 % del SMI. Además, haber cotizado al menos 90 días y si se tiene cargas familiares (cónyuge o hijos que no tienen rentas que superen el 75% del SMI) haberlo hecho al menos 180 días y no tienen.

ERTE de fuerza mayor (FM)

En el caso de las personas que se hayan visto afectadas con una reducción de tu jornada o con la suspensión de la relación laboral debido a que la empresa está en ERTE de fuerza mayor, los solicitantes tendrán derecho a esta prestación independientemente de las cotizaciones que hayan obtenido. Esto es consecuencia de que para esta cuestión no se tiene en cuenta, los meses o años trabajados. Las condiciones serán las mismas que en los ERTE ETOP.

Para requerir esta ayuda, los interesados podrán hacerlo de forma presencial, en una oficina de Prestaciones, con cita previa y con el documento anteriormente referido, a través de la Sede Electrónica del SEPE, para el que se requerirá el certificado electrónico, DNIe o usuario permanente cl@ve, y por último, por medio formulario presolicitud, en el que se deberá indicar en el campo "Observaciones" que se trata de un ERTE FM y la empresa afectada.