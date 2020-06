¿Es responsable un menor del destrozo de mobiliario en las zonas comunes?

PREGUNTA Los hijos menores de unos vecinos se han cargado un árbol del jardín a propósito, hay hasta grabaciones donde salen dando patadas al mismo y sus padres por allí, de charla. La comunidad ha reclamado a los padres pero éstos dicen que, como son menores de edad, no responden. ¿Es posible?

No, no lo es. Una cosa es la responsabilidad penal, que no se tiene hasta los 18 años, aunque exista una jurisdicción para los delitos cometidos por menores de entre 14 y 18 años, con su propio régimen de castigos; y otra muy distinta es la responsabilidad civil, es decir, la obligación de indemnizar los daños que se han causado.

En la materia hay dos regímenes: de un lado, el de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que se aplica cuando un menor de entre 14 y 18 años realice un acto tipificado como delito que haya causado un daño. En ese caso, se establece la responsabilidad civil solidaria de los padres, tutores, acogedores, y guardadores legales o de hecho, por este orden, si bien, si no se ha favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia, cabe la moderación de su responsabilidad por parte del juez.

En el Código Civil, aplicable a los casos en que el daño sea causado por un menor de 14 años, o por un mayor de 14 pero menor de 18 años siempre que el acto no revista caracteres de delito, se establece la responsabilidad de los padres por los actos de los hijos que se encuentren bajo su guarda, pudiendo liberarse de dicha responsabilidad cuando prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. En consecuencia, parece que los padres tendrán que rascarse el bolsillo.

