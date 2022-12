Ribera celebra un tope al gas "positivo" y se va con una sudadera de recuerdo. 

La esperada limitación de las comprar de gas en 180 euros el megavatio-hora en toda la Unión Europea (UE) ha suscitado todo tipo de comentarios. Valoraciones a las que ha querido sumarse la vicepresidenta española Teresa Ribera, que calificó hoy de "muy positivo" el acuerdo que terminó con un simpático guiño de parte de la Presidencia del Consejo de la República Checa. Al término de la duodécima reunión ministerial del año para lidiar con la crisis energética, el triple de lo normal, el ministro checo de Industria, Jozef Sikela, regaló a sus homólogos una sudadera con una frase que ha hecho suya a lo largo de los últimos meses: "Convocaremos tantos consejos de Energía como sea necesario".

Es la frase que ha utilizado Sikela de palanca en los últimos meses para dejar claro que no aceptaría que no se acordase un tope a las transacciones mayoristas de gas y, en la última negociación, en la que se esperaba por fin el pacto definitivo, el titular checo despidió a sus homólogos con ese simpático regalo. Más allá de ese detalle, los ministros lograron un pacto que envía "la señal de que no estamos dispuestos a pagar cualquier precio" por el gas en la UE, dijo Ribera en declaraciones a la prensa.

El acuerdo sale adelante

El tope al gas, que en principio se podría activar a partir del próximo 15 de febrero, se situará en 180 euros el megavatio-hora en los grandes índices europeos, siempre que además haya una diferencia de 35 euros respecto a los mercados internacionales y que esos umbrales se mantengan durante tres días laborales consecutivos. El acuerdo salió adelante con el voto en contra de Hungría, las abstenciones de Países Bajos y Austria y los votos a favor del resto de Estados miembros.

Se buscó una opción que permitiera a Alemania sumarse al consenso porque "no se pueden tomar dejando fuera a actores muy relevantes de la industria y la economía europea", dijo Ribera en relación al voto a favor de Berlín, que tenía miedo de que el tope complicara el suministro. La vicepresidenta española, que desde hace meses ha defendido con determinación el mecanismo, reconoció que "lo más importante es que es una respuesta de todos".

Una vez entre en funcionamiento el llamado "mecanismo de corrección de mercado", que cubrirá los contratos a un mes, tres y un año y que no se aplicará sobre las operaciones fuera de mercado (OTC), las bolsas diarias y el mercado intradía, existen diferentes cláusulas para desactivarlo o suspenderlo. El acuerdo ha permitido además que se liberen dos reglamentos ya acordados pero pendientes del tope al gas para ser adoptados oficialmente, el primero, para comprar gas mancomunadamente y garantizar solidaridad entre países en caso de escasez y el segundo para acelerar la tramitación de permisos para infraestructuras de energía renovable.