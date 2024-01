"El riesgo de parálisis y deslocalización industrial seguirá vigente en todo 2024".

La crisis no amaina para la industria electrointensiva. "El riesgo de parálisis y deslocalización de la actividad industrial seguirá vigente durante todo este año. Con estos niveles de precios, nada invita al optimismo", así de tajante se muestra el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), Pedro González, tras constatar un retroceso acumulado del sector de alrededor del 33% en el periodo 2022-2023.

González asegura en conversación con La Información que el 2023 ha acabado "muy mal para el consumidor electrointensivo" tras los sucesivos parones de la actividad productiva industrial al enfrentarse a otro año con precios de la electricidad inasumibles para muchas empresas. "De nuevo, el 2023 ha sido un año con la energía extraordinariamente cara, el tercero más caro desde que se creó el mercado en 1998, y los dos anteriores fueron el 2022 y el 2021. Competimos con industrias europeas que gozan de medidas que les han permitido mitigar el impacto del precio eléctrico, a pesar de que el precio del mercado mayorista en España es más bajo que el que puedan tener en Francia o Alemania", afirma.

En este sentido, la industria electrointensiva viene pagando el doble o más por la luz que sus rivales directos y acumula un sobrecoste en el recibo de 3.500 millones de euros entre 2021 y 2022 -faltan datos definitivos de 2023-. Y esto es porque la gran industria en Francia y Alemania compra su electricidad con contratos más competitivos que el precio de sus mercados eléctricos. En el caso del país galo, el precio final para los industriales se compone de la siguiente manera: el 67,43% por la tarifa ARENH (Acceso Regulado a la Electricidad Nuclear Histórica, por sus siglas en francés) de 42 euros MWh y en un 32,57% por el precio del mercado. Por su parte, en Alemania la industria suele tener contratos bilaterales con las comercializadoras.

estructura Las empresas que conforman Aege suponen más del 10% del consumo eléctrico nacional. La patronal representa a 28 compañías que facturan más de 20.000 millones de euros al año, generando 186.000 empleos (60.000 directos). Destacan Acerinox, Air Liquide, ArcelorMittal, Celsa, Sidenor, Alcoa y Atlantic Cooper.

"Vemos como la factura final que paga el consumidor industrial en España es muy superior al de estos países y por eso se acaba trasladando en la reducción de la actividad industrial. Vemos como en España al precio del mercado mayorista le añadimos cosas y, sin embargo, en otros países vemos como a ese precio del mercado mayorista le restan cosas", apunta el directivo. En España, el Gobierno ha prolongado la exención del 80% en los peajes durante el primer semestre de este año, pero desde Aege reclaman que sea para el ejercicio completo.

Además, la asociación tampoco ve con buenos ojos la vuelta -progresiva- del impuesto a la generación del 7%, que aunque lo sufragan los productores se acaba trasladando al consumidor. "Una vez acabe la exención de los peajes y vuelva el impuesto al completo, el megavatio hora aumentará en más de 10 euros aumente en más de 10 euros al megavatio hora y eso significa ahondar en la pérdida de competitividad de la industria española. Por tanto, en peajes tenemos desventaja. Respecto a los cargos también tenemos desventaja. En otros países, se son mínimos" argumenta.

González también pone el foco en que en España se debería mejorar la efectividad de las ayudas. "La eficacia del Estatuto del Consumidor Electrointensivo es prácticamente nula. Y, por otro lado, hablamos también de insuficiencia presupuestaria de las ayudas por el CO2 indirecto, que en otros países se pagan íntegramente y aquí nos hemos quedado al 50% el año pasado. Y si esto no mejora, nos quedaremos en un tercio este año. Todo esto incide muy negativamente en la brecha competitiva y, en este sentido, se empiezan a observar parálisis de actividades en España para trasladar la producción a otros puntos. En el mundo o en Europa no se fabrica menos aluminio, ni se fabrica menos acero, ni se fabrican menos productos de química orgánica, lo que se está dejando es de fabricarse en España", advierte.

Por otro lado, opina que los contratos de compraventa de energía renovable a plazo, los conocidos como PPA, todavía no son competitivos para la industria electrointensiva en comparación, por ejemplo, con la tarifa nuclear francesa. Pone de ejemplo que en España lo más típico es firmar un PPA Pay as produced en el que la entrega de electricidad depende de la producción renovable en ese momento, es decir, que el consumidor industrial dependerá en el momento que más necesite la electricidad de si hay sol o viento. "También se puede dar una sobreproducción que no se consume o una situación con la que no cubres tu consumo con ese contrato, por lo que se traslada íntegramente el riesgo al consumidor industrial", explica. Si bien reconoce que las tecnologías limpias son el camino.

Flexibilidad en la contratación

El directivo aboga para los electrointensivos por una cesta de productos con distintas tecnologías, con distintos plazos, e incluso complementada con la contratación diaria en el mercado mayorista. Sin embargo, las empresas grandes consumidores de energía tienen la restricción de que no pueden contratar la luz con más de una compañía, una medida que vienen reclamando para rebajar costes. “Uno de nuestros ejes de actuación este año será buscar una salida regulatoria en la cual se permita al consumidor industrial tener más flexibilidad de contratación, lo que redundará en una mejora de la competencia y del tipo de productos que se oferta”, destaca.

Primera subasta privada de renovables de España

Con el fin de abaratar su recibo eléctrico, la gran industria tiene pendiente celebrar la que será la primera subasta privada de renovables en España. Organizada por Aege, estará abierta a todos los consumidores electrointensivos y tiene como fin conseguir contratos PPA con proyectos de energías renovables a precios competitivos. La puja no necesita la aprobación del Gobierno al ser una contratación privada, pero aún así desde la asociación buscan el visto bueno del Ejecutivo para asegurarse de que el producto es conforme a la regulación. Solo podrán acudir empresas que justifiquen su condición de electrointensivas.

En este sentido, Aege tiene todo el trabajo hecho a nivel interno y sabe todo los pasos a realizar, pero está pendiente de la ‘revisión’ por parte del Ministerio de Transición Ecológica y de que la Agencia Tributaria le diga cómo tributar los contratos en la liquidación de impuestos. "No se puede ir a una subasta sin saber cómo se deben liquidar los impuestos porque esto tiene un efecto directo sobre el precio a ofertar", sentencia.