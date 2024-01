Salario mínimo (SMI) en 2024: sigue en 1.080 euros aunque puede subir este año. 

El salario mínimo interprofesional (SMI) arranca el año 2024 en 1.080 euros al mes por catorce pagas a la espera de la subida que decida finalmente aplicar el Gobierno como resultado de sus negociaciones con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. En todo caso, sea cual sea el incremento que se practique sobre el SMI para este nuevo ejercicio, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

No sería la primera vez que la subida del SMI se aprobara una vez iniciado el ejercicio para su aplicación con efectos retroactivos. Ya ocurrió con el alza de 2023, cuando el Gobierno, con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de los empresarios, aprobó a mediados de febrero subir el SMI un 8%, hasta los 1.080 euros mensuales, con efectos desde el 1 de enero de dicho ejercicio.

Reunión de Díaz y los agentes sociales después de Reyes

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha anunciado que convocará después del día de Reyes a los agentes sociales para alcanzar un acuerdo sobre el SMI. Se espera que a lo largo del año se apruebe la subida, ahora mismo está en 1.080 euros mensuales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

"Seguiremos subiendo el salario mínimo como una de las mejores medidas para luchar contra la desigualdad"

"En cuanto regresemos del día de Reyes, convocaremos la mesa de diálogo social y el Gobierno de España, junto con los agentes sociales, seguiremos subiendo el salario mínimo para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores", ha señalado Díaz en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

"Seguiremos subiendo el salario mínimo como una de las mejores medidas para luchar contra la desigualdad, contra la pobreza laboral y sobre todo, porque es una de las medias más feministas de nuestro país", ha remarcado Díaz, que ha denunciado que España tiene un diferencial negativo de 25 puntos con las medias salariales europeas.

Qué plantea Trabajo y qué propone la CEOE

Las cartas ya están sobre la mesa y son conocidas. Trabajo ha propuesto una subida del SMI del 4%, lo que situaría su cuantía para el nuevo año en 1.123,2 euros al mes por catorce pagas, frente a los 1.080 euros de 2023.

CEOE y Cepyme, por su parte, han planteado subirlo un 3%, con la posibilidad de un 1% adicional si se desvía el IPC, en tanto que los sindicatos apuestan por un incremento del 5%, aunque aceptarían un 4% si las patronales se suman al acuerdo. Si no lo hacen, han avisado de que serán "más exigentes" y se irán por encima del 5%.

Además de proponer un alza del 4%, el Gobierno se ha comprometido a estudiar la posibilidad de establecer bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para el sector del campo, una medida demandada por la CEOE, que pide concretamente que esta bonificación sea del 20%.

Qué proponen los sindicatos

Los sindicatos no están de acuerdo con esta medida si no hay previamente un compromiso por parte de este sector de cumplir los convenios colectivos, de avanzar en la negociación colectiva y de cumplir con el SMI en aquellos convenios donde no se lleva.

La patronal también reclama indexar el SMI a los contratos públicos, una demanda que sí apoyan las organizaciones y que Trabajo ha trasladado a los ministerios competentes, aunque de momento sin éxito, pues Hacienda ha expresado ya su negativa.

"No somos competentes en esta materia, pero estamos dispuestos a trasladar esta petición a los ministerios competentes. Por tanto, hay margen para el acuerdo y esas concesiones administrativas que puedan ser revisadas, tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios", apuntó hace unas semanas la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.