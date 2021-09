El Gobierno evita fijar el SMI de 2022 y solo sella la subida de 15 euros este año

Habemus acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para descongelar el salario mínimo interprofesional (SMI) en la recta final de 2021. El Ministerio de Trabajo ha pactado con las organizaciones sindicales más representativas, CCOO y UGT, una subida de 15 euros que se aplicará ya en la nómina de este mes de septiembre, según ha informado el departamento que dirige Yolanda Díaz. Con este incremento, el SMI alcanzará los 965 euros mensuales, desde los 950 actuales, si bien el Ejecutivo ha evitado fijar la cuantía de los próximos años 2022 y 2023 en los últimos momentos de las negociaciones, tal y como exigían los líderes sindicales.

De acuerdo con el comunicado remitido por el Ministerio de Trabajo, "la subida acordada, por un importe de 15 euros mensuales (en torno al 1,6%) se aplicará desde el uno de septiembre de 2021. Con esta nueva subida, la segunda desde el inicio de la legislatura, el Gobierno y los sindicatos avanzan en el compromiso para que el SMI, mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España".

De este modo, el Ejecutivo evita fijar las cuantías de los próximos dos años, una demanda de las organizaciones sindicales, que habían exigido alcanzar los 1.000 euros ya el 1 de enero de 2022. En las últimas horas, desde los sindicatos habían insistido en que no apoyarían una subida para 2021 si no se incluía en el acuerdo una senda de incremento definida. Sin embargo, y siempre de acuerdo con la información trasladada por el Ministerio, esas cifras no han sido finalmente concretadas en el pacto.

En este sentido, desde UGT señalan que, pese que el aumento de 15 euros es "moderado", el acuerdo es "positivo", y animan al Gobierno a "ser valiente y convocar la mesa de negociación para que el 1 de enero de 2022 el salario mínimo esté ya en los 1.000 euros". Por su parte, fuentes de CCOO se han limitado a explicar que "el Gobierno y los sindicatos se comprometen al cumplimiento del objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023".

Como avanzó La Información, no entraba en los planes del Gobierno aprobar un solo real decreto que estableciese una subida plurianual del salario mínimo. Entre otros motivos, porque el informe del grupo de expertos en el que se basa la propuesta de 15 euros se elaboró en base a los datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2019, por lo que las referencias deberán ser actualizadas en próximos ejercicios para que el objetivo del 60% del salario medio se cumpla de manera efectiva.

Pero existe otra motivación para que el Gobierno no haya puesto negro sobre blanco las cifras de 2022 y 2023 y es que la intención del Ejecutivo es abrir una nueva negociación a finales de año para fijar la cuantía del SMI del próximo ejercicio y a esas conversaciones sí está dispuesta a sumarse la CEOE, de modo que haber acordado ya una cuantía con los sindicatos complicaría mucho las negociaciones con los empresarios.

En la nota remitida, Trabajo recuerda que "el dictamen de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional proponía una horquilla para incrementarlo entre 12 y 19 euros mensuales, con un valor central de 15 euros en 2021 para alcanzar, progresivamente, hasta un máximo de 1.049 euros mensuales en 2023" y que "este acuerdo es resultado del Diálogo Social que se inició el 1 de septiembre en la mesa específica a la que los agentes sociales fueron convocados por el Ministerio de Trabajo", si bien obvia el hecho de que la patronal no haya firmado el pacto.

Desde el departamento que pilota la vicepresidenta Yolanda Díaz destacan que "el SMI supone una garantía de protección a las rentas del trabajo de las personas trabajadoras más vulnerables y actúa como un importante factor de equidad, además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza laboral". Según los cálculos del Gobierno, la medida beneficiará a un millón y medio de trabajadores que cobran el salario mínimo.

En estos momentos, se desconoce cuándo verá la luz la medida en el Consejo de Ministros, si bien hay que recordar que el proyecto de real decreto para fijar el salario mínimo suele permanecer en el trámite de audiencia pública en torno a 10 días, de modo que, como pronto, todo apunta a que la fecha en la que el Gobierno aprobará la medida será el próximo 28 de septiembre, en el último Consejo de Ministros del mes. En cualquier caso, la subida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de septiembre, por lo que las empresas pueden ya ir actualizando sus tablas salariales.