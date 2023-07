Sánchez descarta el bloqueo y la repetición electoral y se ve capaz de formar gobierno

El presidente en funciones y el candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ante las especulaciones de los otros partidos, ha querido aclarar este lunes, un día después de las elecciones que no contempla el bloqueo y la repetición de elecciones en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que se ha celebrado este lunes.

Ante la cúpula de su partido Sánchez se ha mostrado convencido de que la democracia española "encontrará la fórmula de la gobernabilidad", según han indicado algunas fuentes de la dirección del PSOE a Europa Press. Es por ello que, destaca que 11 millones de personas votaron por el "avance" al elegir en mayoría a los partidos de la izquierda.

Por otro lado, estas mismas fuentes apuntan que el mensaje del presidente es transparente y claro, "no se producirá una repetición electoral", a pesar de que los resultados dejan un aparente escenario de bloqueo, con dos bloques que no pueden sumar la mayoría suficiente, y la llave de que se forme un Gobierno de izquierdas o derechas está en manos de la Junts.

Sánchez también afirmó, según las citadas fuentes y recoge Europa Press, que el país necesita descansar y tomar vacaciones, después de varias convocatorias electorales encadenadas. En esa línea, desde Ferraz trasladan que no tienen "prisa" y están "tranquilos" de cara a los siguientes movimientos.

El PSOE logró 122 diputados, que sumados a los 31 de Sumar, 7 de ERC, 6 de Bildu, 5 del PNV y uno del BNG suman 172 diputados, lejos de los 176 necesarios para llegar a la mayoría absoluta. Del otro lado, PP, Vox, UPN y Coalición Canaria suman 171 escaños. En medio queda Junts, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, que sigue huido en Bélgica con cuentas pendientes con la Justicia española y que tiene la capacidad de decantar la balanza. Sánchez ha sido recibido con aplausos en la reunión de la Ejecutiva y ha saludado y abrazado uno a uno a todos los miembros de la dirección del partido.

Feijóo tiene votos en contra para ir a la investidura

Por otro lado, después de la conversación que mantuvieron este domingo Sánchez y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer el resultado electoral, desde el PSOE alejan la posibilidad de un encuentro inmediato y señalan que ya en septiembre se podrá abordar un posible encuentro.

De cara a la investidura, en la dirección del PSOE indican que no tienen prisa y están tranquilos y que es Feijóo quien ha hablado de ello. "Nosotros no", apuntan. En esta misma línea señalan que el resultado que han arrojado las urnas refleja que este proceso no debe hacerse rápido sino que requiere de mucho análisis previo por parte de todas las formaciones que además tendrán que reunir a sus órganos. Así señalan que por ejemplo "tres meses" no sería un periodo largo.

Además, ponen en duda que Feijóo pueda optar a presentarse a la investidura, un encargo que le tendría que hacer el Rey Felipe VI después de reunirse con los candidatos de todas las formaciones. En el PSOE consideran que un número suficiente de 'noes' que le impiden presentarse a una Sesión de Investidura.

El PSC tiene más escaños que todo el independentismo

En esa misma línea señalan que que el resultado electoral manda mensajes "a todos" y estos deben analizarse y reflexionarse sin prisa pero no esconden su satisfacción: "Las expectativas del otro lado no se han cumplido y las nuestras, con creces", señalan. En Ferraz subrayan, por ejemplo que el PSC ha sido la principal fuerza en Cataluña y que además ha logrado más escaños que todas las fuerzas independentistas juntas.

En esta comunidad, donde en 2019 había quedado segundo, el PSC ahora se ha hecho con la victoria, con un total de 19 diputados, siete más que hace cuatro años. Ha recabado 929.034 votos, el 34,81%, casi 14 puntos más que en 2019 y ha ganado en las cuatro provincias. Es su mejor marca desde los 25 que obtuvieron en 2008.

Por el contrario ERC se desploma y pierde casi la mitad de sus escaños al quedarse en 7, los mismos que Junts que pierde uno. Además la CUP no ha conseguido representación, de modo que la suma del independentismo catalán se queda en 14 diputados, cinco menos que el PSC en solitario. En esta misma línea en Ferraz también subrayan que han sido primera fuerza en Euskadi por número de votos y empatan a cinco escaños cada uno con PNV y Bildu.

España es "plural" y no "monolítica"

La interpretación que hacen en el PSOE del resultado electoral es que demuestra que hay una España "plural" y que no es "monolítica", que ha quedado reflejada en la composición del Congreso. "Eso lo tiene que asumir otro partido que habla como si España fuese otra cosa", advierten.

En la misma línea subrayan que las urnas dejan sin validez el discurso de que algunos partidos que sacan representación y son elegidos por los españoles, "no valen" y no se puede pactar con ellos, en referencia a las críticas recibidas por el PSOE por pactar con ERC y Bildu en la última legislatura.

Asimismo piensan que al PP le ha penalizado su acercamiento a Vox y su escoramiento a la derecha. "Nos han dejado el centro libre", sostienen, al tiempo que critican la estrategia de criticar los pactos con Bildu y el 'que te vote Txapote', que ha asimilado al PP y a la formación de Santiago Abascal.