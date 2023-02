Alarma en el sector eólico tras hundirse un 47% los pedidos de aerogeneradores.

El sector eólico ha encendido todas las alarmas. La patronal europea WindEurope asegura que los pedidos de aerogeneradores se hundieron un 47% en 2022 frente al ejercicio precedente como consecuencia de los elevados costes por la inflación, lo que se traduce en 19.300 millones de euros menos de inversión. Bajo este contexto, la Unión Europea (UE) registró tan solo 9 gigavatios de pedidos de turbinas nuevas el curso pasado.

La asociación, en la que se integran las españolas Iberdrola, Repsol, Acciona Energía y Siemens Gamesa, lanza un mensaje contundente. "Los últimos datos sobre pedidos de turbinas eólicas en Europa en 2022 pintan un panorama extremadamente preocupante", asevera. La situación actual del sector no casa con los objetivos planteados por Bruselas. Según el paquete Fit-for-55, la Comisión Europea (CE) ha elevado a un 40% el objetivo de energía para 2030, por lo que necesitará instalar 30 GW de nuevos parques eólicos cada año hasta final de década.

"El problema es la inflación, con costes que aumentan a un ritmo mayor que los ingresos previstos", señalan desde WindEurope. Además, califica de "inútiles" las medidas intervencionistas nacionales en los mercados de electricidad. En su opinión, asusta a los inversores. "La UE debe volver a hacer de Europa un lugar atractivo para las inversiones en energías renovables. La caída de las inversiones y de los pedidos de turbinas también agrava los problemas a los que se enfrenta toda la cadena de suministro", subrayan desde la patronal.

"Las intervenciones en el mercado del año pasado han hecho que Europa sea menos atractiva para los inversores en energías renovables que Estados Unidos, Australia y otros lugares. Las cifras de pedidos de turbinas eólicas en 2022 deberían hacer sonar las alarmas: los objetivos energéticos y climáticos de Europa están en riesgo si la UE no logra garantizar un entorno de inversión atractivo para las energías renovables", reitera el director general de WindEurope, Giles Dickson.

Potencial de los PPA

La asociación europea considera que la reforma del diseño del mercado eléctrico "debe aprovechar el potencial de los PPA (contratos a largo plazo entre generadores y clientes) corporativos y otras formas de contratación a largo plazo, como los CfD (contratos por diferencia de precios) privados, en lugar de desplazarlos con un enfoque exclusivo en los CfD controlados por el Gobierno". Bruselas presentará su propuesta en marzo, pero el 23 de enero ya lanzó a consulta pública el documento para la reforma con el fin de recabar opiniones de instituciones y empresas.

La Comisión ya ha avanzado que ve con buenos ojos que se implementen herramientas que incentiven los contratos de compra de energía a largo plazo, como plantea España, con el fin de "garantizar que las facturas energéticas de los consumidores y las empresas (y los ingresos de los generadores inframarginales) sean más independientes de la fluctuación de precios en los mercados a corzo plazo (a menudo impulsados por los costes de los combustibles fósiles).

"Europa debe evitar revertir 20 años de integración del mercado energético europeo de la noche a la mañana. El diseño del mercado debe aprovechar el potencial de los CfD y los PPA y dejar espacio para que los inversores accedan a algunos ingresos del mercado y que puedan cumplir con sus obligaciones. Debe evitar forzar CfD de forma retrospectiva en activos existentes o en activos nuevos. La UE debe restaurar la confianza en el funcionamiento del mercado de la electricidad para desbloquear las inversiones que están listas y se necesitan con urgencia", argumentan desde WindEurope.

En España, Siemens Gamesa no descarta aplicar más despedidos si no le aumentan los pedidos. "Vamos a seguir optimizando las estructuras de acuerdo con las necesidades que tengamos. A fin de cuentas, los planes tienen que estar basados en la cartera de pedidos y si no llegan los pedidos, entonces habrá que tomar medidas, pero no estoy anunciando nada", dijo este jueves el consejero delegado de la empresa, Jochen Eickholt, en rueda de prensa tras presentar unas pérdidas trimestrales de 884 millones de euros.

Durante su primer trimestre fiscal, que va de octubre a diciembre de 2022, Siemens Gamesa firmó nuevos pedidos por valor de 1.609 millones de euros, lo que presenta una bajada del 35%, mientras que la cartera se situó en 33.698 millones a cierre del periodo. Según la empresa, los nuevos pedidos cuentan con un escudo para protegerse de la inflación, la volatilidad de los costes de producto y las disrupciones logísticas. La protección es "muy superior" a la que acordó en pedidos anteriores.

Aerogeneradores obsoletos

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha avisado de que uno de cada tres aerogeneradores que hay en España puede quedar obsoleto en los próximos años y, por tanto, tendría que ser desinstalado. En concreto, un 36% del número total se instaló antes de 2005 y tiene más de 15 años, lo que supone que más de 20.000 palas pueden quedar inoperativas. Como cada aerogenerador cuenta con tres palas, unos 7.500 'molinos' podrían dejar de funcionar. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica estima que en esta década será necesario el desmantelamiento de entre unos 10 y 12 GW de las actuales instalaciones eólicas que hay en España para su repotenciación.

La UE tiene grandes ambiciones para la energía eólica marina, pasando de los 15 GW actuales a más de 100 GW para 2030. Sin embargo, según WindEurope, "no hubo una sola inversión en un parque eólico marino en Europa en 2022", salvo pequeños proyectos. "Se esperaba que varios parques eólicos marinos alcanzaran el cierre financiero el año pasado, pero las decisiones finales de inversión se retrasaron debido a la inflación, las intervenciones del mercado y la incertidumbre sobre los ingresos futuros", indican desde la patronal.

En nuestro país, el Gobierno tiene ya listos los Planes de Ordenamiento del Espacio Marítimo (POEM) y con ello comenzará el desarrollo de esta tecnología. Ya solo falta que sean aprobados en Consejo de Ministros y la intención del Ejecutivo es fijar el marco regulatorio cuanto antes y lanzar a lo largo del primer semestre la que será la primera subasta de esta tecnología del país.