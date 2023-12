Siete de cada diez desahucios se deben a impagos del alquiler en el tercer trimestre

Los desahucios o lanzamientos ejecutados entre julio y septiembre se redujeron un 26%, a pesar de que se registraron un total de 5.474 desahucios, de los cuales un 76,4% fueron provocados por impagos del alquiler, según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) y que recoge Efe.

De las más de 5.400 operaciones, 4.178 obedecieron a la aplicación de la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El 17,6% (963) restante fue derivado de ejecuciones hipotecarias, mientras que los 333 restantes obedecieron otras causas.

El CGPJ, a través de una nota, precisa que los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 37,1% en relación con el mismo trimestre del año pasado, mientras que aquellos originados por la LAU se redujeron un 23,4 %. Los derivados de otras causas descendieron en un 19,2 %.

Los datos por comunidades autónomas

Los datos desglosados por comunidades autónomas indican que Cataluña es la región con más desahucios registrados en el tercer trimestre, con 1,313 (el 24% del total nacional). Le siguen Andalucía, con 981; la Comunidad Valenciana, con 759, y Madrid, con 486. De los lanzamientos derivados de la LAU, figura Cataluña en primera posición también, con 993 casos (un 23,8% del total nacional), seguida de Andalucía, con 655; la Comunidad Valenciana, con 573, y Madrid, con 397.

En cuanto a los casos derivados de ejecuciones hipotecarias, la comunidad con el dato más alto fue Andalucía, con 243, seguida por Cataluña, con 209, y por la Comunidad Valenciana, con 155.

El informe del CGPJ incluye también el dato de los lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos. Advierten, sin embargo, de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no los valores absolutos. Aclaran también que el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Las estadísticas disponibles muestran que el número de lanzamientos solicitados a estos servicios en el tercer trimestre de 2023 fue de 9.605, un 15,9% menos que en el mismo trimestre de 2022. De estos, 4.526 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 21,8 por ciento.

Sobre ejecuciones hipotecarias

Durante el tercer trimestre de este año, se presentaron 2.716 ejecuciones hipotecarias, un 51,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. El mayor número se dio en Andalucía con 636 presentadas, seguida de Cataluña (477), la Comunidad Valenciana (359) y Madrid (280).

Sin embargo, si se pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia, con una tasa de 9,7 por cada 100.000 habitantes; Andalucía, con 7,3; Castilla la Mancha, con 7,2, y La Rioja, con 7,1.