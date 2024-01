Los sindicatos exigen que el alza del SMI no se aplique con la absorción de pluses. 

Los sindicatos, la patronal y el Ministerio de Trabajo no han conseguido cerrar un acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Un mes después del primer encuentro en la sede de la cartera que dirige Yolanda Díaz, la reunión mantenida entre el Gobierno y los agentes sociales llegaba a su fin sin avances, una vez ratificada la negativa de Hacienda a trasladar el alza a los contratos públicos. Y dando el 'no' de la patronal casi por sentado, los sindicatos han introducido otra idea al debate: la necesidad de reformar la redacción del decreto para que el incremento no se aplique con la absorción de complementos, ya que han detectado que ciertos trabajadores no se están viendo beneficiados por las subidas del SMI pactadas.

El real decreto 99/2023 por el que se elevó la cuantía de la renta mínima hasta los 1.080 euros brutos actuales en 14 pagas, establece en su artículo 2 que al salario mínimo consignado -la cifra acordada- se adicionarán los complementos recogidos en el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores (por condiciones personales del trabajador, trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa). No obstante, el siguiente apartado aborda la compensación y la absorción con una redacción que los representantes de los trabajadores entienden que da margen a la confusión.

¿Se puede compensar la subida del SMI con complementos?

"Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo las personas trabajadoras en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor" refleja el texto. Una regulación que en sendas ocasiones ha sido percibida como contradictoria y ha motivado litigios, tal y como explica a La Información la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, quien reclama al Gobierno que inicie una negociación separada sobre esta materia una vez se cierre el porcentaje en el que se incrementará el SMI.

"O la segunda parte sobra o esta mal redactado" valora la representante sindical que se posiciona en contra de las sentencias del Tribunal Supremo en las que se establece que los pluses también deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si procede o no aplicar la subida pactada del SMI a un trabajador. Desde CCOO aprecian que esto desvirtúa la negociación mantenida por los agentes sociales y el Gobierno, y señalan que la cantidad pactada y reflejada en el primer artículo del decreto debería ser el salario base de manera que el resto de pluses se sumasen a este y no al revés. Pero en el sindicato han visto casos en los que las alzas se están detrayendo de los pluses con los que ya contaba el trabajador con anterioridad (antigüedad, nocturnidad, etc).

La UGT también se ha sumado a la demanda que CCOO ha puesto sobre la mesa de negociación del SMI. "Coincidimos en que el real decreto que fija el SMI tiene una técnica bastante deficiente y confusa que se debería afrontar antes que después una aclaración de cuáles son los conceptos compensables y absorbibles de tal manera que el mayor número posible de personas que reciben el salario mínimo interprofesional se vean beneficiados por la medida y no sean compensadas y absorbidas de manera que en las retribuciones que llevan a sus familias no se note la subida que pactamos con el Gobierno y en su caso, con la patronal" afirmaba el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, tras la reunión.

CCOO considera que es discriminatorio para los trabajadores

Los negociadores de UGT trasladan a este medio que también tienen constancia de que se esté dando este fenómeno en algunos sectores como el campo y aunque no cuentan con estadísticas de su volumen, sí descartan que sea algo que suceda de forma generalizada; de acuerdo con la información que les reportan las federaciones del sindicato. La Unión General de Trabajadores también quiere introducir en el próximo decreto una cláusula por la que se especifique que la actualización del SMI se debe aplicar de forma automática en los salarios que se vean superados por esta, sin que sea necesario llevar a cabo ningún tipo de regulación previa. Las subidas ya tienen que aplicarse así de facto, pero aseguran que siguen encontrando problemas.

Para CCOO, se trata de un elemento de discriminación de cara a estos trabajadores. "Es necesario abordar una reforma del decreto que lo regula, que desde nuestro punto de vista es confuso, de difícil interpretación pero sobre todo entendemos que es discriminatorio para aquellos trabajadores que perciben el SMI" argumentaba Vicente a la salida del encuentro de este lunes. Las tres partes han acordado volver a verse a finales de esta semana (jueves o viernes) para cerrar la cifra a la que subirá la renta mínima en 2024 con efectos retroactivos al 1 de enero, aunque está por ver si el Ministerio de Trabajo está dispuesto a entrar en esta materia, una vez ya se abre a ir más allá del 4% propuesto inicialmente si CEOE y Cepyme no se suman al acuerdo.