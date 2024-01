Subida del SMI: estas son las propuestas de Gobierno, sindicatos y empresarios

Tal y como adelantó Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y Economía Social se reunirá este 8 de enero con los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este 2024. Al encuentro, que comenzará le lunes a partir de las 11.00 horas, acudirán representantes del departamento, sindicatos y empresarios. A la espera de un acuerdo del Gobierno con CCOO, UGT, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), esta renta mínima se sitúa en los 1080 euros al mes por catorce pagas, en el mismo nivel en el que acabó 2023.

El Ministerio liderado por Díaz ya anunció su propuesta para el incremento del SMI antes de que el año pasado llegará a su fin: desde Trabajo abogan por una subida del 4%, con la que el salario mínimo alcanzaría los 1.123,3 euros al mes este año. Las asociaciones que representan a los empresarios, en cambio, rechazan esta opción y apuestan por una subida del 3%. Aun así, tanto CEOE como Cepyme admiten la posibilidad de añadir un 1% adicional a esta cifra su se desvía el IPC.

Los sindicatos, por otra parte, piden que el SMI aumente en un 5% en 2024, pero se han mostrado favorables a aceptar la cifra propuesta por el Gobierno si las patronales acceden a sumarse al acuerdo. Si los empresarios no colaboran, sin embargo, CCOO y UGT han asegurado que serán aún "más exigentes" y comenzarán a lanzar propuestas que superen el 5%.

Subida del SMI y convenios colectivos

La propuesta actual de la CEOE, además del incremento del 3% para 2024, incluye otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales. En ambos casos, sería aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el acuerdo de convenios con los sindicatos.

La proposición toma como referencia el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que se firmó en mayo de 2023, recomienda las subidas salariales mencionadas en los convenios colectivos e incluye la cláusula de revisión salarial que podría implicar alzas adicionales en caso de desviación de la inflación para ambos años. "Las organizaciones empresariales consideran adecuada esta propuesta para tratar de mantener una correlación entre la evolución del SMI y la del resto de salarios que se pactan en el marco de la negociación colectiva", ha defendido la CEOE.

Bonificaciones al campo y SMI indexados a contratos públicos

Además de proponer un alza del 4%, el Gobierno se comprometió a estudiar la posibilidad de establecer bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para el sector del campo, una medida demandada por la CEOE, que pide concretamente que esta bonificación sea del 20%. Los sindicatos no están de acuerdo con esta medida si no hay previamente un compromiso por parte de este sector de cumplir los convenios colectivos, de avanzar en la negociación colectiva y de cumplir con el SMI en aquellos convenios donde no se lleva.

La patronal también reclama indexar el SMI a los contratos públicos, una demanda que sí apoyan los sindicatos y que Trabajo ha trasladado a los ministerios competentes, aunque de momento sin éxito, pues Hacienda ha expresado ya su negativa. "No somos competentes en esta materia, pero estamos dispuestos a trasladar esta petición a los ministerios competentes. Por tanto, hay margen para el acuerdo y esas concesiones administrativas que puedan ser revisadas, tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios", apuntó hace unas semanas la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Posibilidad de pactar sin acuerdo tripartito

"En cuanto regresemos del día de Reyes, convocaremos la mesa de diálogo social y el Gobierno de España, junto con los agentes sociales, seguiremos subiendo el salario mínimo para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores", señaló hace unos días la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

No sería la primera vez que la subida del SMI se aprueba una vez iniciado el ejercicio para su aplicación con efectos retroactivos. Ya ocurrió con el alza de 2023, cuando el Gobierno, con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de los empresarios, aprobó a mediados de febrero subir el SMI un 8%, hasta los 1.080 euros mensuales, con efectos desde el 1 de enero de dicho ejercicio.

Aunque las negociaciones para la subida del SMI de 2024 entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales arrancaron a primeros del pasado mes de diciembre, no se consiguió cerrar ningún acuerdo antes de final de año y ahora se va a intentar en los primeros compases del nuevo año. La intención del Departamento que dirige Yolanda Díaz es que el pacto sea tripartito, pero podría suceder como en años pasados y contar con el rechazo de los empresarios o incluso de los sindicatos, que hasta ahora han venido apoyando los incrementos decididos por el Gobierno de Pedro Sánchez.