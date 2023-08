Sumar acusa al PSOE de falta de ambición en los primeros contactos de la coalición. 

Sumar cree que el PSOE está siendo "poco ambicioso" en sus propuestas para formar un nuevo gobierno de coalición. Así lo ha expresado el portavoz del partido de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, en una entrevista concedida a la 'Cadena Ser' en la que ha reprochado a los socialistas "falta de concreción" en los primeros contactos entre los dos partidos que están destinados a entenderse si se quiere evitar una nueva cita en las urnas. Urtasun ha apelado al "mandato de las urnas" que, según entienden, llama a formar un nuevo ejecutivo progresista que no sea conformista a la hora de dar soluciones a los problemas de la ciudadanía. No obstante, a pesar de la distancia que habría ahora con el grupo mayoritario del bloque de izquierda, el representante de Sumar asegura no tener dudas de que finalmente será posible cerrar un acuerdo con el PSOE y tejer una mayoría parlamentaria que respalde a este nuevo gobierno.

El portavoz de la plataforma, que integra a un total de 15 partidos progresistas, entiende que este acuerdo parlamentario tiene que trasladarse a la Mesa del Congreso, una negociación que se encuentra en curso y a la que los socialistas le están dando prioridad sobre la de investidura. Para Urtasun, "aún es pronto" para determinar si los partidos nacionalistas deben o no tener uno de los ocho asientos de este órgano o cuál de ellos deberían ostentar, a pesar de que solo queda una semana para que se produzca esta votación. Si bien, ha concretado que Sumar no aspira a presidir la Mesa y entiende que es un puesto que le corresponde al PSOE. La formación de Pedro Sánchez negocia "con todos los partidos" para reunir los apoyos suficientes para acceder a este puesto, a pesar de que el PP sea el grupo mayoritario en la Cámara Baja.

Urtasun ha rechazado entrar a concretar qué propuestas del PSOE no les convencen y se ha limitado a señalar que "el problema no es de una u otra medida, sino de metodología y de necesidad", ya que necesitan ir hacia un "acuerdo de gobierno ambicioso, muy concreto y muy detallado". Sumar se muestra claro sobre cuáles son las prioridades de la plataforma en la negociación con la formación encabezada por el presidente del Gobierno en funciones y aseguran que son las expuestas a lo largo de la campaña electoral: cesta de la compra, vivienda, trabajo y el cambio climático. No obstante, se muestra positivo y despeja las dudas de que se pueda llegar a un acuerdo. "A nadie se le escapa que va a haber gobierno de coalición, en eso quiero ser claro", ha asegurado. Para Sumar, es preciso elaborar un "contrato de gobierno" que la ciudadanía pueda conocer en detalle, por lo que insta al PSOE a "negociar en serio".

Igual de discreto se ha mostrado al comentar el estado de las negociaciones con las formaciones catalanas Junts y ERC, una misión encomendada al representante de En Comú Podem Jaume Ansens que Urtasun ha asegurado que "avanzan de forma positiva". El portavoz de la formación de Díaz admite que la "cuestión catalana" estará muy presente en las negociaciones para construir la mayoría parlamentaria que necesita la coalición de gobierno, aunque también entrarán a conversar sobre el conjunto de las políticas públicas. Urtasun ha evitado marcar su posición sobre la amnistía que reclama el sector más próximo a Carles Puigdemont, aunque sí ha recalcado que la propuesta de Sumar es que el acuerdo que salga de la mesa de diálogo en Cataluña sea sometida a votación en este territorio, al ser preguntado por el reférendum.

La formación de izquierdas entiende que es "pronto para hablar de contenidos de lo que vamos a negociar" pero pone el énfasis en la importancia de que el diálogo "salga adelante", frente a la amenaza de un gobierno integrado por PP y Vox que aspiraba a "incendiar" este conflicto. El partido encabezado por Yolanda Díaz confía en que la mesa de diálogo integrada por el Gobierno central y la Generalitat de lugar a "soluciones políticas" que entienden oportuno que sean refrendadas por los catalanes, dado que es el único territorio que ha visto mermado su Estatuto por el Tribunal Constitucional, a pesar de que ya había sido apoyado por sus ciudadanos.

El socio minoritario del futurible gobierno de coalición parece responder así a las declaraciones efectuadas en las últimas semanas por algunos ministros socialistas en funciones como la responsable de Hacienda, María Jesús Montero o el titular de Presidencia, Félix Bolaños, que trataban de reducir el peso de Sumar en las conversaciones para construir una mayoría parlamentaria. La vicesecretaria del PSOE apuntó que los socialistas eran los responsables de avanzar las conversaciones con los grupos nacionalistas dada su condición de mayoritarios dentro del bloque de izquierdas, mientras que Bolaños aseguró que "el Gobierno no tenía prisa" respecto a estas negociaciones, ante las posiciones de máximos que habían adoptado desde Junts.