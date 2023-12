La tarifa regulada de la luz queda limitada a particulares y microempresas en enero.

La nueva tarifa regulada de la luz entra en vigor el 1 de enero de 2024 y a algunos les va a tocar cambio. A partir del año que viene el Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) queda limitado a consumidores domésticos y microempresas cuyo punto de suministro esté conectado a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (kW) en cada uno de los periodos horarios existentes.

Microempresa se define como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no supera los dos millones de euros, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión. La acreditación de la condición de microempresa se realizará ante el comercializador de referencia en el momento de la solicitud o de renovación del contrato, mediante presentación de una declaración responsable.

En la actualidad, aproximadamente el 10% de los Código Universal de Punto de Suministro (CUPS) con potencia contratada menor o igual a 10 kW corresponde a empresas. Con lo anterior, si el número de CUPS acogidos a PVPC se sitúa en torno a nueves millones, el número de microempresas susceptibles de acogerse ronda las 900.000. Cabe destacar también que, según los datos del informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre estructura y dinámica empresarial en España, el 95,8% de las empresas del país son microempresas.

Cualquier cambio que suponga la pérdida de la condición de microempresa deberá ser comunicada al comercializador de referencia en el plazo máximo de un mes. Por su parte, los domésticos no tendrán que hacer nada. En España hay ocho comercializadoras de referencia (COR): seis actúan en la península ibérica, Canarias y Baleares y hay dos específicas para Ceuta y Melilla-. En concreto, son Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Baser COR (EDP), Régsiti (Repsol), CHC COR (CHC), Teramelcor (Gaselec Diversificación) y Energía Ceuta XXI (Endesa).

La salida del PVPC de las pymes no será automática

La salida del PVPC de todo aquel que no acredite su derecho de suministro no será automática. Todas las pequeñas pequeñas y medianas empresas -y demás colectivos- que tengan contrato en vigor y no cumplan con los requisitos podrán continuar en el mercado regulado hasta que se produzca su vencimiento, tal y como recuerda la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un acuerdo del consejo por el que da contestación a las consultas recibidas sobre los sujetos que pueden acogerse.

Asimismo, si llegado el vencimiento del contrato de suministro, la empresa no formalizase un nuevo acuerdo con una comercializadora del mercado libre, la de referencia que asume el suministro podría no coincidir con la que tenía hasta ese momento. En definitiva, se acabará expulsando del PVPC a todos los consumidores que no se incluyan en los grupos de consumidores domésticos y microempresas, aunque de manera gradual y se les podrá seguir suministrando con un recargo del 20%.

Por otro lado, las comercializadoras de referencia han preguntado a la CNMC si las comunidades de vecinos podrán acogerse al PVPC. Y la respuesta es sí, siempre y cuando cumplan los requisitos de no estar conectadas a tensiones no superiores a 1 kV y tengan una potencia igual o por debajo de los 10 kW. En base al artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/944, la CNMC considera que una comunidad de vecinos encajaría en la clasificación de de cliente doméstico al no realizar actividades comerciales o profesionales.

El regulador también subraya que nada hace pensar que con la ‘reforma’ de la tarifa regulada aprobada por el Gobierno en junio se persiga el objetivo de excluir a las comunidades de vecinos del ámbito de beneficiarios del precio voluntario para el pequeño consumidor. No obstante, en la práctica es muy difícil que una comunidad se acoja al PVPC ya que la potencia de un hogar en España ronda los 4 kW.

Acabar con la volatilidad de precios tras dos años de vaivenes

La nueva tarifa regulada de la luz tiene como objetivo acabar con la volatilidad de precios de la electricidad que se viene registrando desde el verano de 2021 al calor de la subida del gas y los derechos de emisión de CO2, y que se vio agravada por la invasión de Rusia a Ucrania. De esta manera, introducirá factores de corrección, con el fin de que refleje en una muy buena parte el precio del mercado diario y también los precios más estables que ofrecen los mercados a futuro a tres meses y a un año. Incorporará así una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, aunque sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En este sentido, se pretende reducir progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario y se tendrán en cuenta los precios más estables que ofrecen los mercados a plazo del Mibel, donde se adquiere energía con antelación en distintos horizontes temporales futuros. Para ello, la oscilación de precios -la variación entre el registro máximo y el mínimo- se reduce un tercio, pasando del 27% al 17% durante la jornada diaria, y del 23% al 16% en la media mensual durante el año completo.

Los precios diarios del Mibel representan el 100% de la referencia del PVPC y con la nueva metodología esa proporción se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representen el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% en 2026. El reparto se hará de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el trimestral se sitúe en un 36%, y el anual en el 54%.

Fuga masiva al mercado libre por los precios disparados

Con los mercados internacionales al alza, la tarifa regulada se disparó y se produjo una fuga masiva de clientes al mercado libre. Antes del verano de 2021, el PVPC agrupaba más de 10,5 millones de clientes y, actualmente, estarán acogidos alrededor de 9 millones de personas, según los últimos datos disponibles de Competencia. Fue en octubre de 2021 cuando el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una consulta pública para modificar el PVPC, pero pasaron los meses y la burocracia dejó la reforma apartada en un cajón. El proceso se retomó después de que la Comisión Europea (CE) impusiera a España una revisión de la tarifa como condición para aprobar la 'excepción ibérica’.

La CNMC aseguró en su informe al proyecto de Real Decreto para modificar la metodología de cálculo de la tarifa regulada que, en término medio, no supondría una ganancia relevante en estabilidad para los consumidores. Planteó que "teniendo en cuenta la facturación mensual de los consumidores acogidos al PVPC, la volatilidad entre meses dentro de cada año calculada como la desviación típica observada desde 2014 hasta noviembre de 2022, se sitúa en unos siete euros el megavatio hora (MWh) en promedio, lo que supondría, para un consumidor medio (2.600 kWh/año), unos 1,7 euros de más en algunos meses para pagar 1,7 euros menos en otros, con respecto a la metodología actual”.

Rebaja fiscal en la factura Hasta el 31 de diciembre se aplica un IVA del 5%, mientras que el impuesto especial está rebajado al 0,5%. De recuperar la fiscalidad habitual de la electricidad, el recibo subiría hasta un 20% en plena cuesta de enero.

En junio se cumplieron dos años de la tarifa eléctrica con la que los consumidores pasaron a tener precios diferenciados por tramos horarios, para la potencia y el consumo. La idea era que el consumidor pudiera obtener ahorros trasladando el uso de electrodomésticos hacia periodos más baratos. El consumo pasó a diferenciarse así en tres periodos: hora punta -entre 10 y 14 horas, y entre 18 y 22 horas-, con precios más caros, hora llana -de 8 a 10 h, de 14 a 18 h y de 22 a 00 h-, con precios intermedios, y hora valle -de 00 a 8 h, y todo fin de semana y festivo-, con precios más baratos. Sin embargo, con el tirón de la producción renovable los patrones de consumo han cambiado y ya no sale más barato dejar la lavadora programada por la noche, sino durante las horas del día.