Las tarjetas para ahorrar en vacaciones: vuelos, restaurantes y alojamientos

La nueva normalidad también ha afectado a la manera de organizar las vacaciones. Ahora es cada vez más normal cambiar de planes a última hora o reservar vuelos y alojamientos poco antes de salir de vacaciones. Y es que los cambios frecuentes en las restricciones o las limitaciones impuestas por algunos países pueden alterar los planes. Lo cierto es que incluso si se organiza un viaje de última hora es posible pagar menos gracias a los descuentos asociados a las tarjetas bancarias. Y es que si se elige bien la tarjeta con la que se paga será posible economizar hasta un 15% en hoteles y también ahorrar en aerolíneas y restaurantes, como indican los expertos del comprador de productos financieros HelpMyCash.com.

Ahorra un 3% en aerolíneas y restaurantes

La tarjeta de crédito WiZink Me, sin gastos de emisión ni de mantenimiento, devuelve el 3% del importe de las compras independientemente de la modalidad de pago: tanto si se elige pagar a fin de mes como si se fraccionan las compras. Aunque muchas entidades aplican los descuentos o la devolución solo si se recurre al pago fraccionado, este no es el caso de WiZink. Eso sí, la devolución tiene un límite mensual de 6 euros, un total de 72 euros brutos al año. Los expertos de HelpMyCash recuerdan la importancia de elegir el método de pago a fin de mes para evitar pagar intereses.

Para disfrutar de estos descuentos será necesario elegir dos de las categorías disponibles: viajes, ocio, moda o alimentación. Si, por ejemplo, se quisiera utilizar la tarjeta para organizar las vacaciones de verano y se escogieran las dos primeras categorías (viajes y ocio), la devolución se aplicaría en marcas conocidas como Air Europa, Vueling, Renfe, McDonalds o Burger King, entre otras varias.

Consigue descuentos a través del catálogo de Openbank

Openbank ofrece un catálogo amplio de descuentos para todos los titulares de la Cuenta Corriente Open, sin comisiones ni condiciones de vinculación.

Eso sí, vale la pena revisar la forma en que se harán efectivos los descuentos. Por ejemplo, se puede conseguir un ahorro del 10% o 15% en Booking.com. Sin embargo, Openbank realiza el reembolso hasta dos meses después de pasada la estancia y a través del monedero de Booking como crédito Flex. Los viajeros frecuentes podrán sacarle provecho.

Conseguir descuentos en otras marcas es mucho más sencillo. Por ejemplo, para ahorrar el 12% en todos los planes de WonderWox basta con introducir el código promocional que equivale a los seis primeros dígitos de la tarjeta de Openbank y, por supuesto, pagar con ella. Siguiendo estos pasos el descuento se hará efectivo al instante.

Ahora bien, para conseguir estos descuentos no siempre basta con pagar con la tarjeta del banco por lo que es importante revisar las condiciones de cada promoción, como indican desde HelpMyCash. Además, la oferta suele variar de manera constante por lo que vale la pena hacer un seguimiento de las marcas asociadas. Así será posible descubrir nuevas promociones y comprobar, si hay interés en alguna en particular, que siga vigente o que no esté próxima a vencer.

Disfruta de las ventajas de Shopping Naranja de ING

ING también brinda acceso a todo un catálogo de descuentos para los clientes de la Cuenta Nómina. Por ejemplo, ofrece un descuento del 3% en las gasolineras Galp y Shell, una oportunidad para ahorrar para los que viajen en coche. También hay descuentos en aerolíneas o alojamientos, pero hay que revisar atentamente la letra pequeña antes de usarlos.

El descuento de easyJet aplica solamente para los viajes en Europa y si se contrata a través de easyJet Holidays. Además, en el catálogo se especifica que el descuento no se aplica en las contrataciones que se realizan a través del teléfono. Otros descuentos en marcas como entradas.com o el alojamiento en Hotelopia requieren, además de pagar con la tarjeta de ING, acceder desde el enlace disponible en la app.

ING, además, destaca porque no cobra comisiones y requiere de poca vinculación. Para abrir la Cuenta Nómina y disfrutar de todas sus ventajas, incluidos los descuentos, solo se solicita domiciliar una nómina, pensión, paro o recibir ingresos recurrentes de al menos 700 euros al mes desde otro banco.