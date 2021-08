Los trabajadores que tienen más fácil mejorar las condiciones de su hipoteca

Las entidades financieras de nuestro país, según los datos que maneja el Banco de España, ofrecen actualmente unos préstamos para la vivienda muy baratos, con un tipo medio de alrededor del 1,50%. Y uno de los colectivos más beneficiados por estos bajos precios es el de los trabajadores públicos, a los que la banca ofrece, por norma general, unos intereses aún más bajos. Pero ¿por qué las hipotecas para funcionarios son mejores que las que pueden obtener los asalariados comunes? Desde el comparador bancario HelpMyCash.com afirman que eso se debe a su gran estabilidad laboral.

Menos riesgo para el banco

Los funcionarios de carrera, por su condición, tienen asegurado su puesto de trabajo. Esto les da una estabilidad laboral imposible de igualar por los empleados del sector privado, lo que reduce el riesgo de dejar de pagar la hipoteca. Y como los bancos se arriesgan menos al prestarles dinero, les suelen ofrecer unas mejores condiciones de financiación: intereses más bajos, importes mayores, etc.

De estas ventajas, eso sí, no pueden beneficiarse los funcionarios interinos o el personal eventual de la administración pública (no gozan de esa estabilidad). Además, según HelpMyCash, a los funcionarios de carrera también se les exige acreditar solvencia para poder acceder a una hipoteca: tener ahorros para pagar los gastos de compraventa y la parte que el banco no financie, contar con los ingresos suficientes para pagar las cuotas sin problemas y tener pocas o ninguna deuda.

¿Qué condiciones puede conseguir un funcionario?

Si no existe ningún condicionante que les impida hacerse con la hipoteca, desde HelpMyCash aseguran que los funcionarios pueden conseguir financiación con un interés fijo de menos del 1% o con un tipo variable desde euríbor más 0,60%. Al asalariado medio, en cambio, la banca le ofrece un tipo fijo medio de en torno al 1,50% y uno variable de euríbor más 1%.

Ahora bien, los bancos no siempre están dispuestos a ofrecer estos intereses desde el principio, así que en muchos casos es necesario negociar para que rebajen sus tipos hasta alcanzar estos niveles (algo más sencillo de conseguir si se es funcionario). Si no se dispone de tiempo para visitar y hablar con varias entidades, también se puede encargar este trabajo a un bróker hipotecario, que podrá obtener propuestas atractivas de diversos bancos en poco tiempo.

Más allá de la opción de conseguir unos mejores tipos de interés, los funcionarios también se pueden beneficiar de otra ventaja a la que los asalariados comunes no suelen tener acceso: hay más bancos dispuestos a financiarles más del 80% de la compra de la vivienda. Es el caso, por ejemplo, de la entidad virtual Hipotecas.com, que puede llegar a prestar hasta el 100% del precio del inmueble a los integrantes de este colectivo.

Hipotecas especiales para colectivos de funcionarios

Las condiciones que se pueden obtener, eso sí, pueden variar según la administración pública para la que se trabaje. BBVA, por ejemplo, ofrece distintos préstamos hipotecarios a los funcionarios adscritos a MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) y a los adscritos a MUGEJU (Mutualidad General Judicial). Ambos pueden acceder a una hipoteca variable desde euríbor más 0,99% solo con la domiciliación de la nómina, pero a los segundos se les ofrece una hipoteca fija exclusiva al 0,95% a cambio de domiciliar la nómina y contratar los seguros de hogar y vida del banco.

Por este motivo, desde HelpMyCash aconsejan a los funcionarios consultar si existe algún banco que comercialice hipotecas exclusivas para su colectivo. Y una vez consultada esa posible propuesta, recomiendan acudir también a otros bancos y negociar (directamente o a través de un bróker) para ver cuál ofrecería unas condiciones mejores.