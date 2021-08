Ahorrar dinero: las tres cuentas para dejar de pagar comisiones al banco

Dejar de pagarle comisiones al banco por el mantenimiento de una cuenta corriente puede ser una prueba de obstáculos. Una prueba que muchos no superan y acaban viendo como su entidad les cobra hasta 240 euros al año.

El 44% de los españoles considera que los bancos tendrían que cobrar menos comisiones y cuatro de cada diez afirma que estaría dispuesto a cambiar de entidad con el objetivo de pagar menos, según una encuesta realizada el pasado año por el comparador de cuentas sin comisiones HelpMyCash.com.

Pero ¿qué bancos comercializan cuentas corrientes gratuitas? La realidad es que, aunque actualmente nos encontremos en un entorno de subida generalizada de comisiones, la mayoría de los bancos ofrece una solución para no pagar. La diferencia es que mientras que en algunas entidades el único requisito para evitar las comisiones es operar a través de Internet, en otras entidades hay que domiciliar una nómina, varios recibos, hacer un gasto mínimo con tarjeta o tener un saldo mínimo.

"Algunos bancos comercializan cuentas online sin comisiones de mantenimiento y sin gastos por la operativa básica que no tienen requisitos de vinculación", explican los expertos de HelpMyCash. Una solución para aquellos clientes que no tienen ingresos regulares, que quieren abrir una segunda cuenta en otro banco o que, simplemente, no quieren preocuparse por tener que cumplir una larga lista de condiciones.

Tres cuentas sin comisiones y sin nómina

La Cuenta Clara de Abanca no tiene comisiones de mantenimiento y los únicos requisitos para disfrutar de todas sus ventajas son contratarla por Internet y operar a través de los canales digitales. Permite hacer transferencias SEPA gratis, enviar y recibir dinero por Bizum y pagar con el móvil usando Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. La tarjeta de débito asociada es gratuita y si la cuenta se abre con dos titulares, cada uno recibirá una.

La entidad permite sacar dinero gratis en todos sus cajeros, así como cinco veces al mes fuera de Galicia en los cajeros Euro 6000, Bankia, Sabadell, Bankinter, Caja de Arquitectos y Caja de Ingenieros. Además, los menores de 35 años pueden hacer cinco reintegros sin coste cada mes en el extranjero.

BBVA también comercializa una cuenta corriente sin comisiones y sin vinculación obligatoria que puede abrirse en solitario o con otro titular, ya que admite hasta dos intervinientes. La Cuenta Online de BBVA está disponible solo para nuevos clientes y debe contratarse a través de la web o la app de la entidad.

No cobra ni por las transferencias SEPA realizadas por Internet ni por la tarjeta de débito Aqua (cada titular recibirá una tarjeta sin comisiones de emisión ni de mantenimiento). Se trata de una de las más seguras de España, ya que no tiene su numeración ni su fecha de caducidad impresas en su superficie y su CVV va cambiando.

Los clientes de BBVA pueden sacar dinero gratis de los más de 6.000 cajeros que tiene el banco en España, usar Bizum y pagar con el smartphone con los wallets de Apple, Google o Samsung. Otra alternativa para aquellos que no quieren cumplir ningún requisito de vinculación es la cuenta corriente de imagin, el banco móvil de CaixaBank. No tiene comisiones de mantenimiento, ni cobra por las transferencias SEPA ni por la tarjeta de débito con la que se puede sacar dinero sin coste en los más de 13.000 cajeros que tiene CaixaBank en toda España (incluidos los terminales que antes pertenecían a Bankia). Además, la entidad no cobra comisiones por sacar dinero en cualquier cajero ubicado en el extranjero dentro de la eurozona. Los clientes de imagin pueden enviar y recibir dinero por Bizum y pagar con su móvil con los monederos de Apple y Samsung o usando la propia app del banco.

Los interesados pueden hacerse clientes a través de su aplicación. Al tratarse de un banco móvil, únicamente puede gestionarse a través del smartphone, usando su app, y no a través de un ordenador. La cuenta, que solo admite un titular, está disponible tanto para nuevos clientes como para los que ya tengan abierta una cuenta en CaixaBank, por lo que puede ser una buena alternativa para los clientes de esta entidad que actualmente estén pagando comisiones

Openbank, N26, Orange Bank, Cajamar o Liberbank también comercializan cuentas sin comisiones y sin vinculación, todas ellas pensadas para clientes que operen a través de Internet