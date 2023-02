Los accidentes laborales se mantienen al alza a pesar del auge del teletrabajo

La incidencia de los accidentes laborales se ha visto disparada en el último año hasta un punto en el que desde los sindicatos han tenido que denunciar esta falta de protección que se ha vuelto una característica de las profesiones españolas desde el año 2020. Además, esta problemática no es exclusiva de los asalariados, sino que los trabajadores autónomos también han afrontado más accidentes, según los datos recopilados por CCOO en el último 'Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España en 2022'. El alza de estos datos destaca en un panorama en el que el 73% de las empresas ya ofrecen una cobertura digna para fomentar las políticas del teletrabajo, mostrando como dos hechos a priori incompatibles han crecido juntos desde la llegada de la pandemia.

En total, España ha llegado a contabilizar 1.196.425 accidentes laborales durante el pasado 2022, reflejando un 10,4% más que en 2021 según CCOO. Por otra parte, la siniestralidad que implica la baja laboral ha crecido un 6,8% y en términos de mortalidad se han registrado 826 fallecimientos más, provocando un aumento del 13,7% en comparación al 2021. Las políticas para salvaguardar el bienestar laboral son una de las prioridades que se recogen en la Ley 35/1995 sobre la prevención de los riesgos laborales, asimismo, estas normativas fueron acomodadas para fomentar el teletrabajo hace dos años, sin embargo, los resultados de estos años reflejan un clima más inseguro donde ni siquiera los teletrabajadores han conseguido mejorar sus condiciones laborales en términos de salud.

Por sectores, los trabajadores que más accidentes mortales han afrontado este año han sido los que pertenecen a la industria extractiva con una incidencia de 18,13% que posicionan a estas empresas a la cabeza de la estadística realizada por CCOO. Por otra parte, la agricultura ha sido el segundo sector en este ranking con 13,53%, seguida por la construcción con 11,28%. Este alza también choca con la llegada de algunos puestos puramente ofimáticos a estos tops, ya que los ingenieros, científicos y empleados de oficina han sido grupos que se han situado en la mitad de la tabla de estos registros.

Cuando se habla de teletrabajo, la mayoría de la sociedad piensa que los accidentes laborales son incompatibles con esta modalidad, pero eso refleja más una falta de información que la legalidad vigente. De hecho, los problemas físicos no son un hecho aislado en el teletrabajo, aunque no haya tantos accidentes como en los sectores anteriormente citados.

Según los expertos sanitarios, el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad laboral que afecta hasta un 80% de los trabajadores durante una vez en su vida como mínimo. De esta manera, en el caso del teletrabajo, los empleadores tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a un mobiliario adaptado y digno para que los teletrabajadores puedan desempeñar sus labores sin estar más expuestos a estos problemas.

Desde la perspectiva legal

Para poder identificar correctamente un accidente laboral, es necesario acudir al artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, en el que se establece que toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena será considerado accidente laboral. Juan Bernedo, abogado especialista en este tipo de procesos, reconoce que “ahora nos encontramos en un tiempo de pleno desarrollo de estas disciplinas, la iniciativa de regulación del teletrabajo es correcta, pero habrá que adaptarla a la nueva casuística y circunstancias que vayan apareciendo para poder progresar y corregir aquellas carencias que pueda presentar el sistema legal y que se vayan manifestando a lo largo de su desarrollo. Esto no aporta la seguridad jurídica plena que demandan tanto empleadores como empleados, pero se necesitan más medios y voluntad para su pleno desarrollo".

Sin embargo, el jurista afirma que la regulación del teletrabajo aún está en fase inicial. Lo que provoca muchas polémicas a la hora de verificar las lesiones que están sufriendo los teletrabajadores por la falta de pruebas que, a su juicio, no deberían ser necesarias trabajando desde la privacidad del hogar. Bernedo considera que “la persecución del fraude por parte de un empleador hacia sus empleados nunca debe de colisionar con el derecho a la intimidad de un empleado que está realizando su labor en remoto desde su domicilio. Pero nada es absoluto y debe de haber una ponderación de derechos entre las partes implicadas y debe tenerse en cuenta cada caso concreto para resolver cualquier conflicto laboral”.

Además, el abogado asegura que los accidentes in itinere son un hecho que no se pueden dejar de lado “Definitivamente sí que hay compatibilidad entre accidentes in itinere y el teletrabajo, por ejemplo, el empleado que está autorizado a realizar su trabajo en remoto en dos domicilios diferentes y sufre un accidente mientras se desplaza de uno al otro para desempeñar su labor. Cosa distinta es cuando el desplazamiento ocurre por motivos no laborales”. De esta forma, se explica que los accidentes motivados por problemas de tráfico continúen en auge reflejando el 62% de las bajas y el 87% de los fallecimientos laborales, ya que muchas veces el teletrabajo no se realiza desde el hogar de forma obligatoria.

Salud mental y teletrabajo

Según los resultados registrados durante 2021 y 2022 en las estadísticas de accidentes laborales y enfermedades profesionales, las patologías provocadas por trabajar varias horas sometidos a la tecnología pueden ser más difíciles de detectar desde el hogar, ya que el sistema de la Seguridad Social reconoce que desde el clima de una oficina es más fácil detectar los síntomas que pueden provocar una baja laboral. Sin embargo, estos seguimientos son mucho más complicados cuando cada trabajador se encuentra en un sitio distinto.

En este contexto, la web tecnológica Cibernos ha reconocido que una mala gestión del teletrabajo puede provocar problemas como desafección emocional, dificultad de expresión, aislamiento, descenso de la productividad, reducción del aprendizaje, baja autoestima, sobrecarga laboral, problemas lumbares y desasosiego. Todos estos síntomas podrían desarrollar problemas futuros relacionados con las patologías psicológicas, ya que la salud mental de los empleados es cada vez más vulnerable. Así lo justifican los estudios de Fremap, puesto que las bajas laborales relacionadas con los motivos mentales han aumentado un 30,9% en los menores de 35 años, el grupo laboral que más tiempo teletrabaja.