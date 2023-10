Los trabajadores sueltan el boli: las horas extra no remuneradas caen desde enero. 

El 95,74% de los trabajadores asalariados no realizan horas extra en su trabajo y así lo refleja la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2023. Sin embargo, esta sigue sin ser la tónica general, por lo que hay otro 2,38% de los empleados que reconoce extender sus horarios más allá de su hora de salida y además, percibe una remuneración económica por ello; mientras, el 1,57% las hace gratis, a pesar de que el registro de jornada es obligatorio desde hace tres trimestres. No obstante, el número de integrantes de este grupo se ha reducido en el último año en términos absolutos, a la par que lo ha hecho la cifra total de horas extra realizadas cada semana, tal y como muestran los datos recopilados por el INE.

En España hay un total de 17,34 millones de trabajadores que cumplen de forma estricta con su jornada, lo que en términos absolutos supone el máximo desde que hay registros -primer trimestre de 2005- después de tres años en aumento. Aunque el porcentaje más elevado se alcanzó hace 11 años en plena crisis financiera, cuando la proporción de asalariados que no hacía horas extra era del 96,34% (14,02 millones). Por lo que a la hora de valorar estos datos también es necesario tener presente que en el mes de julio se superaron por primera vez los 20,9 millones de afiliados medios a la Seguridad Social, acariciando la cifra de las 21 millones de personas trabajando -incluyendo a los autónomos- que sí ha confirmado después la EPA, como ya hizo en el segundo trimestre del año.

No obstante, este aumento de los ocupados y sobre todo, de los asalariados, no se ha traducido en un incremento del número total de horas extra realizadas a la semana por el conjunto de los mismos, ya que que ha seguido la pauta contraria, tal y como los sindicatos defienden que sucedería con la reducción de la jornada máxima en sentido contrario. Entre julio y septiembre los españoles trabajaron de media 5,8 millones de horas más a la semana que las que tenían fijadas por contrato, lo que no es un dato menor pero supone el mínimo en dos años tras acumular tres trimestres a la baja. Una evolución similar a la experimentada por las horas extra no pagadas que suman de media 2,37 millones a la semana y descienden desde enero.

Estos datos parecen refutar la tesis defendida por la ministra de Trabajo y Economía Social que atribuye el problema de vacantes sin cubrir al que hacen referencia las patronales de manera frecuente a la cantidad de horas extra no pagadas que se realizan en España. El número de horas que destinan los asalariados al trabajo más allá de su jornada laboral es significativo, pero no ha aumentado en la medida en la que se han agravado los problemas para encontrar candidatos adecuados en ciertos sectores. El 'Observatorio sobre el Ciclo Económico en España' elaborado por BBVA Research, FEDEA y la Fundación Rafael del Pino publicado este viernes estima que el indicador de tensionamiento del mercado de trabajo -la ratio de vacantes sobre el desempleo- ha aumentado un 47% desde el cuarto trimestre de 2019.

Los hombres en cargos de alta formación hacen más horas extra

Los hombres realizan más horas extra que sus compañeras, tanto remuneradas como no remuneradas. En concreto hacen más de 3,5 millones de horas a la semana de media, frente a las 2,3 millones de horas realizadas por las asalariadas. Una distancia que está ligada de forma tradicional al modo en el que se ha configurado la sociedad y el sistema de cuidados, como suelen apuntar desde CCOO y por lo que en consecuencia, entienden que los trabajadores suelen verse más beneficiados por los marcos de incentivos que priman variables como la disponibilidad que perjudican a quienes tienen menores a cargo o se responsabilizan del cuidado de familiares.

Si, por el contrario, centramos el análisis en los cargos, son los categorizados como 'técnicos y profesionales científicos e intelectuales' los que más horas 'echan' en el trabajo fuera de su jornada, esto es, los empleados que desempeñan puestos de alta cualificación o experiencia. Este grupo hace de media 1,4 millones de horas extra a la semana, mientras que los trabajadores de servicios de restauración, personales, de protección y vendedores realizan 1,1 millones, de forma que se ubican en la segunda posición del 'ranking' elaborado por el INE. En cambio, los trabajadores cualificados del sector primario son los que dicen hacer menos horas una vez finalizado su horario laboral, una media de 39.000 horas a la semana, según la EPA.

Los profesionales más cualificados que no cuentan con un puesto de dirección también son los que más horas extra no pagadas realizan, de acuerdo con esta misma encuesta, hasta 737.800 horas de media. Si la empresa obliga a los empleados a trabajar más allá de su jornada laboral, esto supone una infracción grave que puede conllevar una sanción económica comprendida entre los 751 y los 7.500 euros. No obstante, desde el ámbito académico también se advierte que es uno de los factores que estaría jugando en contra de la productividad de la economía española, dado que los trabajadores cansados en términos generales reducen la velocidad o la calidad de su desempeño.