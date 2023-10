PSOE y Sumar se comprometen a impulsar el teletrabajo y los horarios flexibles.

Los equipos negociadores de PSOE y Sumar cerraron un acuerdo este lunes a última hora, cuando se rozaban los tres meses desde la celebración de las elecciones del 23-J y un periodo equivalente de intercambio de posturas, tras un encuentro en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz atajaron los flecos sueltos que los distanciaban de la firma. El resultado es un extenso documento de casi 48 páginas al que ha tenido acceso La Información y en el que la plataforma de la ministra de Trabajo en funciones ha conseguido incluir el punto clave de su programa en materia laboral -la reducción de la jornada- mientras que los socialistas han apuntalado el impulso a las jornadas híbridas, en las que se combine el trabajo presencial y el teletrabajo.

"Impulsaremos que las empresas ofrezcan jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, con horarios más adaptables y flexibles" recoge el texto firmado este martes por los dos líderes políticos. No obstante, la medida que se englobaba dentro del paquete de iniciativas de los socialistas para conseguir la igualdad en el trabajo aparece notablemente descafeinada. En su programa electoral el PSOE hablaba de un "Plan Nacional para el trabajo flexible con un paquete de reformas legales de incentivos a empresas para que ofrezcan a sus trabajadores una mejor conciliación de la vida personal y la profesional", mientras que en acuerdo de gobierno apenas se habla de "impulso" de forma somera.

De acuerdo con la redacción del acuerdo parece que en esta materia se optará por incentivar a los empresarios para que ofrezcan estas medidas de flexibilidad. Precisamente esta era la vía por la que se habían decantado los de Pedro Sánchez también para reducir la jornada laboral, un asunto que entendían que debía tratarse en el marco de la negociación colectiva, en lugar de aprobarse por ley a través de la modificación del Estatuto de los Trabajadores, como ha defendido desde un inicio Sumar y confirman desde la plataforma, a pesar de que esto no haya sido detallado en el texto conjunto.

Si bien, lo cierto es que en el documento se refleja que habrá una primera rebaja de la jornada máxima de trabajo a las 38,5 horas semanales en 2024 y una posterior a 37,5 horas y se entiende que a través de una ley, dado que se pospone el diálogo con los agentes sociales hasta después de esa fecha. "A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas".

La crítica de los empresarios representados en CEOE se ha dirigido precisamente a esta cuestión, puesto que entienden que una imposición de reducciones de jornada sin recorte de salarios que no tenga en cuenta las características de cada sector se traducirá en un aumento de costes para las compañías y por tanto, un impacto negativo en la economía y la creación de empleo. En cambio la patronal no se ha pronunciado sobre el impulso del teletrabajo, ya que esta medida ha pasado a un segundo plano. Sin embargo, esta política podría ir a contracorriente en un tiempo en el que una vez superada la pandemia cada vez son más las compañías que deciden regresar a la presencialidad incluso total.

En contrapartida, las empresas también son conscientes de que los elementos de flexibilidad en los horarios de entrada y salida y la posibilidad de trabajar en remoto algunos días al mes suponen un atractivo a la hora de incorporar nuevos perfiles a las plantillas. Además, se trata de un elemento especialmente importante en sectores con problemas para encontrar candidatos cualificados, como las carreras STEM. Así lo han hecho saber los ponentes del Congreso Nacional del Instituto de la Empresa Familiar celebrado en Bilbao que a lo largo de la jornada han puesto el acento en la importancia de la conciliación de la vida personal y laboral como elemento para favorecer la productividad y el crecimiento de las compañías.

No obstante, los partidos que aspiran a reeditar el gobierno de coalición no quieren que la introducción de elementos de flexibilidad pueda dar lugar a la vulneración de los derechos laborales o fraudes, por lo que PSOE y Sumar se han comprometido a reforzar los sistemas de control horario, lo que comúnmente se denomina "fichar". En concreto, buscan hacer uso de la inteligencia artificial y la tecnología algorítmica para ello. "Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas" defienden los socios, tras constatar el crecimiento de las horas extra no pagadas anotadas por el INE desde la implementación del registro de jornada obligatorio.