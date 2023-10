El problema de vacantes agrava la batalla entre empresas para fichar trabajadores. 

La estadística del INE arroja que son algo menos de 150.000 las vacantes de empleo de difícil cobertura, esto es, puestos de trabajo creados recientemente o no ocupados, que la empresa tiene intención de cubrir en un tiempo dado y por ello, está tomando medidas para encontrar a un candidato idóneo, según la definición del organismo. La cifra parece menor en comparación con los 2,7 millones de parados, sin embargo, este tema ha sido objeto de sendos intercambios de declaraciones entre patronal, sindicatos y los representantes de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Los expertos apuntan a la dificultad de medir de forma certera el tamaño del problema, mientras las pymes denuncian que la falta de candidatos ha dado pie a una 'guerra' de salarios en la que no pueden competir frente a las grandes compañías.

Cepyme, la patronal de pequeñas y medianas empresas integrada en CEOE, viene denunciando el esfuerzo que supone para las compañías de menos de 250 empleados hacer frente a las subida de las cotizaciones pactada en la reforma del sistema público de pensiones y las subidas sucesivas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto habría comprometido la capacidad de algunas de ellas de incorporar nuevos trabajadores a sus plantillas, pero aseguran que la dificultad se agrava en el caso de las pymes que desempeñan su actividad en sectores en los que los empresarios han detectado una falta de mano de obra cualificada. Entre ellos se encuentran la construcción, la agricultura, la industria o la hostelería -aunque los sindicatos ponen en cuestión que haya un problema en este último-.

En este escenario, las empresas pasan de competir por los candidatos a "robarse trabajadores" según denuncian desde la patronal, lo que dispara los salarios tanto ofertados como reclamados por los profesionales y deja a las pymes sin opciones de atracción de talento. El informe 'El reto de las vacantes en España' presentado por Cepyme en septiembre da cuenta de esta situación. "La poca disponibilidad de mano de obra para ocupar algunas vacantes también está produciendo tensiones salariales La necesidad de cubrir determinadas posiciones en las empresas y la elevada demanda de algunos perfiles junto a la falta de oferta eleva el salario de entrada, afectando de forma directa a los costes salariales" reza el documento, que habla incluso de que las empresas se "canibalizan" y quitan personal a la competencia, lo que genera inestabilidad en el mercado.

Solo el 13% de los autónomos busca trabajadores

La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, comparte este diagnóstico en conversación con La Información. "Para los pequeños negocios de hostelería, construcción, en los que falta personal cualificado, es un verdadero esfuerzo invertir en talento" sostiene, más aún si se suma la falta de liquidez por el endurecimiento de las condiciones para acceder a un crédito. "Hay mucha rotación en estos puestos de trabajo e incluso se roba personal entre empresas lo que es un problema, ya que el hecho de que un trabajador sea productivo conlleva un tiempo de formación y por tanto, una inversión, de manera que el coste de personal es enorme. Una pequeña corporación no puede competir con una gran empresa", sentencia.

El barómetro presentado por ATA, la asociación de autónomos que forma parte de CEOE, también refleja que los trabajadores por cuenta propia que están en búsqueda de trabajadores afrontan dificultades para dar con un candidato adecuado. Si bien, lo cierto es que la proporción de autónomos que afirma querer ampliar su plantilla es reducida, son el 13,4% de los encuestados de los que un 9,1% responde que "hoy en día es complicado conseguir trabajadores" y otro 5,2% ha podido contratar sin problemas. No obstante, estos porcentajes cambian sustancialmente en función del sector en el que se ponga el foco.

Más de un 60% de los autónomos del sector de la agricultura buscan personal, uno de cada cuatro confiesa que no encuentra empleados, el 17% dice que es complicado y otro 24% no reporta problema al respecto. Mientras que en el ámbito de la construcción un 31,8% de los trabajadores por cuenta propia quiere ampliar su plantilla y un 25,9% no encuentra trabajadores adecuados, de forma que solo un 1,2% del total de sondeados afirma no tener problemas para buscar candidatos. El escenario es muy similar en el caso del comercio y aunque en menor medida, también se da en el ámbito del transporte en el que todos los autónomos que dicen estar en búsqueda de trabajadores (25%) no consiguen encontrarlos o reconocen que es difícil conseguirlos.