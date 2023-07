Las 'tractoradas' volverán por campaña a Madrid para exigir más ayudas antisequía

Los tractores volverán a las calles de Madrid este miércoles, apenas dos días antes de que comience la campaña electoral del 23 de julio, y convocados por la organización agraria Unión de Uniones. Lo hacen para exigir unas mayores ayudas contra la sequía, una mejor política hidráulica y flexibilidad en la gestión de los ecoregímenes. En concreto, unos 150 tractores desde autonomías como Castilla - La Mancha, Extremadura, Valencia y Cataluña se concentrarán en la Puerta de Alcalá, situada en Plaza de la Independencia, y recorrerán la distancia que separa este monumento de la Estación de Atocha frente a la que se sitúa la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Allí leerán un manifiesto y dejarán en el Ministerio su tabla de reivindicaciones. "Nos están poniendo una serie de impedimentos", critica el coordinador nacional de esta organización agraria Luis Cortés en declaraciones a La Información.

El máximo responsable de esta organización mantendrá este martes a mediodía una reunión en la Delegación del Gobierno de Madrid, para cerrar los úiltimos flecos. Cortés apunta que la tractorada también es "una llamada de atención al futuro Gobierno para que no hagan como en Cataluña, donde nos hemos enterado 15 días antes de comenzar a regar que no había agua para la campaña, solo para riego de apoyo". En este sentido, cree que es necesario "una gestión mejor de la información" y denuncia la "incompetencia" del Ejecutivo actual, por lo que espera que el próximo "no este dispuesto a seguir juganto con los agricultores".

De cualquier forma, el coordinador nacional de Unión de Uniones añade que ya han pedido una reunión con el ministro o algún representante del Ministerio. Algo que, de momento, no está previsto. En este sentido, dejarán por escrito sus reivindicaciones de "medidas adicionales" al margen de las últimas ayudas directas aprobadas en el decreto ley del pasado 11 de mayo ( 712,7 millones de euros, incluyendo las agrícolas y las destinadas a la actividad ganadera). "Queremos que se concrete más la prórroga de la entrada en vigor del cuaderno digital y que se flexibilicen los ecorregímenes que son muy difíciles de cobrar como la rotación de especies mejorantes", menciona Cortés a modo de ejemplo sobre un documento que contiene hasta 52 propuestas.

Asaja: Un único ministerio para agricultura, agua y transición ecológica La principal organización agraria española, Asaja, ha mandado una serie de propuestas a los partidos políticos que se presentan en el 23-J. Entre las medidas puestas sobre la mesa se encuentra la de unir bajo un mismo ministerio las políticas agrícolas, de agua, desarrollo rural, medio ambiente y transición ecológica. Además de fortalecer el rol de los productores primarios en la cadena alimentaria reforzando la acción del Observatorio de Precios y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).



Otras propuestas giran alrededor de un Plan Hidrológico Nacional y "un Plan Nacional de Regadíos valiente", así como que se diseñe "un sistema compensatorio" para hacer frente a lo que consideran como "el inasumble incremento de los costes sociales (subida del Salario Mínimo y cotizaciones)" y la "adaptación" de los tipos de trabajo a la realidad del campo especialmente en la "contratación temporal eventual" y "la contratación a tiempo parcial ". De igual instan a "un giro en la orientación de las actuaciones de la Inspección de Trabajo". Además de "políticas de apoyo" a la tauromaquia, la caza y las tradiciones populares.

Una de las principales críticas de los manifestantes, que mañana conducirán sus tractores por Madrid, está en la potencia y el peso de las ayudas directas aprobadas por el Ejecutivo el pasado 11 de mayo. Un real decreto cuyo impacto el Gobierno estimó en 2.190 millones de euros (incluía otras medidas como el refuerzo a los seguros agrarios y otras ayudas a sectores como el apícola con 5 millones). En concreto, se dio luz verde a subvenciones directas por un montante total de 712,7 millones de euros, que se reparten a razón de 355 millones de euros para los productores ganaderos y otros 357,7 millones dirigidos a los sectores agrícolas más afectados por la falta de lluvias: cereal, leguminosas, fruta de hueso, tomate, etc.

¿Son suficientes las ayudas antisequía?

¿Será suficiente este desembolso? Como otras organizaciones agrarias, las cuentas tampoco le salen a Unión de Uniones. Su máximo dirigente, Luis Cortés, cree las últimas ayudas aprobadas son "insuficientes" y sostiene que apenas cubrirán el 3,5% de las pérdidas y sobrecostes que arrastran desde el año pasado. Solo para este ejercicio, en Unión de Uniones, estiman unas pérdidas de producción de alrededor de 4.805 millones en 2023. A lo que añaden el sobrecoste de los piensos, que calculan en 7.987 millones en comparación con la media de los últimos cinco años; así como el de la energía, los combustibles y la fertilizantes, que sitúan en alrededor de 1.370 millones de euros. En este sentido, cifran en entre 8.000 y 10.000 millones de euros las pérdidas provocadas por la falta de precipitaciones durante 2022 y lo que llevamos de este año.

También se muestran críticos con la propuesta de Agricultura para regionalizar parte de las ayudas a la sequía, según el impacto de la carencia de lluvias. "Han calificado a Castilla y León de incidencia baja de la sequía en el sector ganadero, Castilla y León es muy grande: no existe el mismo daño en León que en Burgos, Salamanca o Ávila. La administración tiende a generalizar, porque en Ávila y Salamanca la sequía ha tenido consecuencias terribles más parecidas a Andalucía", apunta Cortés quien cree que se debería trabajar más este aspecto desde el punto de vista técnico.