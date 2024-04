El turismo del norte crece el 68% en cuatro años frente al estancamiento de Levante

Airbnb, Booking, Tripadvisor o Expedia han canalizado las vacaciones de millones de personas hacia destinos tan típicos como Santa Pola, Ibiza o Chipiona. Sin embargo, la pandemia y el cambio climático han puesto una piedra en el camino de estos paraísos del sol y la playa y han abierto las puertas a una nueva zona de moda para pasar las vacaciones en España: el norte. Según los datos de Eurostat, las reservas a través de las cuatro grandes plataformas de viajes online aumentaron un 67,7% en el noroeste peninsular hasta el tercer trimestre de 2023 con respecto al mismo periodo de 2019; y más de un 45% con respecto a todo el año previo a la pandemia.

El principal atractivo de España son el clima y sus costas y los portales han sumado a estas áreas la mayor parte del flujo de viajeros, favoreciendo el año récord del sector turístico. Por ejemplo, el este de la península las reservas a través de OTA -las siglas en inglés de agencia de viajes online- han mejorado un 7,6% sus datos hasta el tercer trimestre. No obstante, en términos absolutos Galicia, Asturias y Cantabria han sumado casi tres millones de pernoctaciones, las mismas que Cataluña, Valencia y las Íslas Baleares entre 2019 y 2023.

Los portales indican que este fenómeno responde a un cambio de comportamiento a la hora de realizar viajes. Sobre todo en el turista nacional, que son quienes más están contribuyendo a mejorar los registros de las tres comunidades cantábricas al haber sumado más de dos millones de noches alojadas frente a antes del confinamiento -de un crecimiento cercano a los tres millones en total-.

Beatriz Oficialdegui, portavoz de Destinia, afirma lo habitual era irse "15 días de vacaciones a la costa mediterránea a disfrutar del buen tiempo", algo que estos últimos años ha cambiado porque las vacaciones no se limitan a un solo destino. "Ahora es más común irse unos días al sitio de siempre en el mediterráneo y otros días al norte, donde la temperatura es más moderada", explica Oficialdegui.

Los turistas acuden a las latitudes más septentrionales escapando del calor. Pilar Crespo, directora de Booking en España y Portugal, afirma que siete de cada diez españoles aprovecharán sus vacaciones para ir a lugares con un clima más suave, y un 50% admite que el cambio climático está influyendo en sus decisiones de viaje. Crespo estima que el perfil de viajero que elige el norte de España se caracteriza por buscar "temperaturas agradables" y por tratar de "escapar del bullicio de los destinos más habituales".

¿El fin del sol y playa?

Cinco de las 20 regiones más populares en estas plataformas son españolas y Andalucía se coloca en el segundo puesto con 14 millones de noches, según los datos de Eurostat. La Costa Mediterránea, el sur peninsular y las íslas representa en torno al 80% de los viajes en España, por lo que el fin del modelo turístico español parece lejano, afirman las fuentes consultadas.

No obstante, aunque en el futuro cercano no haya expectativas de un giro hacia otras zonas más templadas, los portales observan una desestacionalización o diversificación de la demanda de viajes "Nunca hemos vendido tanto en junio y septiembre como ahora", comenta Oficialdegui. "Lo cual tampoco es malo", aclara, "puede ayudar a desmasificar los destinos turísticos".

Las nuevas dinámicas no preocupan a las OTA -las siglas en inglés de agencias de viajes online-. Crespo asegura que desde Booking las previsiones siguen siendo positivas y auguran cifras de crecimiento "muy sólidas en el conjunto de España" en 2024.

A medio plazo, las empresas estiman que un flujo cada vez mayor hacia el norte que pusiera en tensión los alojamientos disponibles en esas zonas podría suponer un lastre para las firmas que se dedican a su gestión, ya que no podrían satisfacer la demanda. No obstante, la portavoz de Destinia cree que a día de hoy esa situación no se ha dado y que, además, los datos turísticos se superan anualmente pese a que las temperaturas redirigen a cada vez más gente hacia el Cantábrico.

Recuperación de los vuelos y margen de crecimiento

Pese a que en 2023 se batieron récords en llegada de viajeros y gasto, aún hay margen de mejora para este año. En sus perspectivas anuales, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estimó que en 2024 se superará en un 4% los registros prepandemia de tráfico de pasajeros -frente al 5% por debajo del año pasado-.

En este sentido, dos de las regiones que más crecerán será la de Asia-Pacífico con un alza del 13% interanual y Europa que, a diferencia de Oriente, no se vio afectada de manera tan profunda por las restricciones de la pandemia. En el continente europeo el tránsito aéreo crecerá un 10% este año y se colocará un 6% por encima del año 2019, algo que da pie a la entrada de nuevos viajeros en España que escojan las regiones del norte.