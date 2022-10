Bruselas pone el foco en Berlín tras su plan de energía de 200.000 millones

Varios ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han avisado este lunes del riesgo de "fragmentación" del mercado único a su llegada a una reunión del Eurogrupo, días después de que Alemania anunciara un plan de 200.000 millones de euros en ayudas para rebajar la factura de la luz de empresas y hogares. A su entrada al Eurogrupo en Luxemburgo, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha abogado por evitar "la fragmentación del mercado único" y por pensar en herramientas que puedan contribuir a la solidaridad.

"La solidaridad no está sólo sobre los hombros alemanes. Creo que esto es algo que tenemos que dialogar a nivel europeo", ha incidido el comisario de Economía que ha puesto la pandemia como ejemplo de "cómo la solidaridad" puede servir "para reaccionar a las crisis y asegurar los mercados financieros".

En un sentido similar se ha pronunciado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que ha instado a ser "cautos" con el mix de políticas económicas que se implementen, y ha destacado que éstas deben ser dirigidas y temporales, para "asegurarnos que las medidas fiscales que estamos tomando nos devolverán a una inflación del 2%", en línea con las orientaciones del Banco Central Europeo.

Por su parte el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, ha defendido a su entrada a la reunión de ministros de Economía de los Diecinueve que el Gobierno alemán ha puesto en marcha un "escudo protector" para los hogares y la economía de hasta 200.000 millones de euros.

"Hemos tomado esta medida para los próximos dos años", ha incidido el alemán, que ha hecho hincapié de que la medida no es sólo para 2023, sino que se extenderá a 2024, algo que considerando el tamaño de la economía alemana ha estimado "proporcionado". "No es nuestra intención impulsar la demanda en la economía. No es nuestra intención quitar por completo la carga a los hogares en la economía. Es una medida para proteger la estructuras clave de nuestra economía", ha defendido el ministro alemán.

El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ha resaltado la importancia de coordinar las políticas económicas nacionales de cara a mejorar la resiliencia de la zona euro. "Tenemos la iniciativa RepowerEU y tenemos la actual implementación del Fondo de Recuperación, que son herramientas muy poderosas para dirigir la convergencia económica" y conseguir efectos prácticos para alcanzar el compromiso europeo de solidaridad.

Calviño apela a la unidad

Preguntada por el plan de emergencia alemán, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido una respuesta unida a nivel europeo. "En este momento en que nos enfrentamos también a un reto global y a un reto internacional, tenemos que actuar unidos, nosotros apoyamos decididamente que la UE refuerce sus herramientas para responder al chantaje de Putin", ha indicado la vicepresidenta primera ante la prensa a su entrada al Eurogrupo en Luxemburgo.

El ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent Van Peteghem, ha defendido que el "proyecto europeo se basa en la solidaridad, en trabajar juntos" y en "coordinación" por lo que ha puesto en valor que los ministros de Finanzas de la zona euro se reúnan para discutir estas cuestiones. "Es importante que mostremos unidad, que actuemos como bloque. Que hoy, en estos tiempos de crisis, creemos predicibilidad aunque estemos en tiempos inciertos", ha agregado el ministro belga.

En este sentido, Calviño ha resaltado que "igual que ocurrió con la pandemia, somos más fuertes cuando actuamos unidos, con decisiones importantes, con determinación y también con solidaridad. Esta fue la receta que utilizamos para responder a la pandemia". Más dureza ha mostrado el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, que ha avisado de la necesidad de concertar una respuesta europea al alza de precios de la energía y ha instado a ajustar bien las ayudas para evitar una "fragmentación" del mercado único que ponga en riesgo la competencia justa dentro de la Unión Europea. "Es esencial que las ayudas financieras estén focalizadas", ha incidido Le Maire, que ha agregado que es algo "indispensable si queremos condiciones de competencia justa entre los Estados miembro"