Yolanda Díaz cree posible subir el salario mínimo con el apoyo de los empresarios

Yolanda Díaz cree que es "factible" llegar a un acuerdo que incluya a la patronal y los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así lo ha asegurado este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en declaraciones desde Bruselas. La líder de Sumar y responsable de la cartera implicada en efectuar el incremento de la retribución mínima aprecia que es posible que los tres actores lleguen a un punto común una vez conocidas las posiciones.

"Les pido aquí a los agentes sociales que, por el bien de nuestro país, por la necesidad que hay de dar serenidad y tranquilidad, como siempre hemos hecho en los mejores momentos de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo", ha reclamado Díaz, quien ha valorado como "muy buena noticia" que tanto los representantes de los trabajadores como los de los empresarios hayan formulado sus propuestas antes de ser convocados por el Ministerio a la primera reunión.

La responsable de Trabajo ha hecho referencia al diálogo como vía de hacer política, del que trata de ser abanderada a la hora de desarrollar cualquier normativa o tomar una decisión de este calibre y ha confirmado que el Ministerio va a tratar de cerrar un acuerdo con las dos partes, a pesar de que la subida del SMI es una competencia exclusiva del Gobierno y solo tiene que realizar este contacto a modo de consulta previa.

"Me van a encontrar siempre en el acuerdo y, por tanto, quedo a resultas de esa mesa que presidirá el secretario de Estado el jueves, en la que la vocación va a ser que los trabajadores y trabajadoras no sufran la pérdida del poder adquisitivo y, en segundo lugar, alcanzar un acuerdo que me parece que es factible entre las posiciones de los sindicatos y de las patronales", ha explicado.

Para Díaz es una prioridad que la subida consiga compensar la subida generalizada de los precios, que de acuerdo con el IPC de noviembre habrá sido en el último mes del 3,7% o 3,8%. Una línea con la que parecen estar de acuerdo los sindicatos a pesar de que se muestran algo más ambiciosos y hablan de cubrir los incrementos en el precio de los alimentos que han sido de dos dígitos durante algo más de año y medio. UGT ha cifrado su propuesta en 1.200 euros al mes en 14 pagas, lo que supondría un alza de 120 euros respecto al SMI actual (1.080 euros), mientras que desde CCOO han evitado dar una cifra oficial pero alguno de sus representantes ha señalado a los 1.170 euros, una cifra que ya lanzó para la subida pactada en 2022 con efectos en 2023.

Díaz ha vuelto a defender el SMI como "la mejor herramienta contra la pobreza laboral" y la "mejor medida feminista", y destacado que ha permitido reducir la brecha retributiva entre hombres y mujeres en España en "cinco puntos y medio" incluso con la "caída de 11 puntos del PIB" que se produjo en pandemia y "multiplicar por cuatro los salarios en los deciles más bajos". Por tanto, la titular de Trabajo entiende que esta es la dirección adecuada hacia la que dirigir las políticas públicas y que "todo el relato que había sobre el salario mínimo resulto ser falso", ya que no se ha traducido en una reducción de empleo.

Los empresarios han planteado subir el SMI un 3% en línea con el acuerdo alcanzado con los representantes sindicales que sirve de referencia para negociar convenios (el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) y otra equivalente para el próximo año. De manera que el SMI alcanzaría los 1.112,4 euros en 2024 y los 1.145,77 en 2025, algo que los sindicatos entienden insuficiente a pesar de valorar la voluntad de diálogo de los empresarios.

PSOE y Sumar se han comprometido en el acuerdo de Gobierno a alcanzar el 60% del salario medio -como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España en 2021- y a blindar que estas subidas se produzcan de forma "automática" a través de una ley. En los últimos cinco años el incremento del SMI ha sido del 47%, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, lo que los empresarios consideran abusivo.