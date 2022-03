Bit2Me cierra un acuerdo con el gigante asiático DFG y se une al mundo del M&A

Después de haber recibido la ‘luz verde’ por parte del Banco de España para ser la primera plataforma de criptomonedas registrada, Bit2Me, la empresa de compra y venta de esta moneda digital, sigue pensando en formas de expandir su negocio. Esta vez ha cerrado un alianza con el gigante asiático DFG (Digital Finance Group), la empresa global de inversión en blockchain y activos digitales. El plan es impulsar de manera conjunta proyectos del sector en fases iniciales que quieran lanzar la venta pública de sus ‘utility tokens’ en una ICO (Initial Coin Offering) a través del ‘launchpad’ de Bit2Me.

El acuerdo con DFG, empresa que ya tiene más de 1.000 millones de dólares en activos, busca facilitar la compra de tokens y potenciar a aquellas compañías de España o Latinoamérica a las que el gigante asiático podrá tener acceso. Las ICO se basan en etapas: la inicial que es una para inversores privados y las siguientes son públicas. Gracias a esta unión, la empresa alicantina presentará los proyectos en los que confía a DFG, con el objetivo de que éstos puedan apoyarlos financieramente para pasar a la venta pública.

Al finalizar las etapas ambos pueden llevarse beneficios. Bit2Me se lleva un porcentaje de las ganancias de las ICO que cobra al proyecto por todo el proceso de acompañamiento de las fases previas a la venta: compliance, seguimiento, etc. Por su parte DFG, si el proyecto triunfa en la etapa privada ellos tendrán mayor rendimiento, de lo contrario, si la idea fracasa porque el CEO de la empresa, Leif Ferreira, asegura que no todas las compañías tienen la oportunidad de salir a las fases públicas, pero que ellos realizan un proceso de selección exhaustivo para que las apuestas no fallen: “Además que en estos proyectos se entra en etapa donde los mínimos para invertir son superiores de varias decenas o miles de euros”, enfatiza.

Tras recibir la aprobación del Banco de España, Bit2Me ahora busca potenciar su plataforma de 'launchpad' junto a DFG para otras empresas que lancen su token.

La idea surgió tras el éxito de la ICO que realizó Bit2Me en septiembre del año pasado para vender su token propio ‘B2M’. En aquel momento la empresa recaudó poco más de 20 millones de euros en sus diferentes fases (tanto públicas como privadas). Después de eso, el token se convirtió en la parte principal de su negocio y todos sus servicios estarán relacionados a éste para poder generar beneficios a sus usuarios. “Damos interoperabilidad entre el token y todos los servicios como el wallet, Earn, Launchpad, etc. Así entregamos incentivos por utilizar BB2M”, comenta Javier Pastor, director de relaciones institucionales y comunicación. La primera empresa externa en probar este servicio fue la fintech Bnext, quien comenzó a comercializar su token ‘B3X’ donde buscaba recaudar 20 millones de euros en total.

Otros proyectos

Por otro lado la compañía está buscando expandir su negocio de diferentes maneras. En las próximas semanas se lanzará a los procesos de M&A (fusiones y adquisiciones). Su idea es invertir en otras compañías o comprarlas para poder fusionar sus servicios con los de Bit2Me. Según comenta el CEO, ya se encuentran en conversaciones con algunos players y tienen a otros identificados que son de su interés para poder llegar a concretar. La startup tiene un capital destinado para estos movimientos, que aunque pueda variar dependiendo de la operación, intentarán mantenerse entorno a los 10 millones de euros.

La plataforma de criptomonedas también cuenta con un servicio llamado Bit2Me Capital, donde parte del beneficio obtenido por la empresa se invierte en equipo y otra parte en compañías que quieren apoyar financieramente a cambio de un porcentaje de participación. “Esto no es M&A, son operaciones financieras que pueden ir entre los 50.000 y 100.000 euros, a diferencia de las compras que pretendemos hacer que son operaciones de varios millones de euros”, apunta Ferreira.

Actualmente la compañía tiene más de 100 criptos en su plataforma y su idea es seguir mejorando las herramientas. Ya en 2021 alcanzaron más de 2.000 millones de euros de capitalización en volumen de transacciones entre las monedas virtuales y tradicional. Hasta el momento suman 475.000 usuarios donde el 80% son españoles y el resto de diversos países incluidos Latinoamérica, uno de los target específicos de la empresa para su expansión. Lanzarán su proyecto de préstamos ‘Bit2Me Loan’, y su servicio complementario como Bit2Me Earn que permite hacer depósitos de cripto y obtener recompensas.