Fossa Systems, el aliado de Musk, busca los 4 millones de ingresos este 2022

Tener conectividad en lugares no urbanos significa un gran desafío para las redes actuales. En España existe entre un 10 y un 15% de zonas que no tienen cobertura. La startup madrileña FOSSA Systems nació en 2020 y es conocida entre otros aspectos por su relación con SpaceX, la compañía aerospacial controlada por el magnate Elon Musk. La empresa orienta su negocio a entregar conectividad de manera global y en tiempo real utilizando picosatélites en este tipo de áreas incomunicadas. Prevé crear una constelación de 80 unidades satélites hasta 2024 después de convertirse en la primera compañía española con mayor número de satélites en órbita. Su objetivo es entre 3 y 4 millones de ingresos y continuar con los lanzamientos.

“Tenemos un plan muy ambicioso de conectar los dispositivos en el planeta mediante nuestros satélites”, comenta Julián Fernández, CEO de FOSSA en entrevista con La Información. Actualmente la empresa conecta poco menos de 10.000 dispositivos a nivel global y su objetivo principal para los próximos tres años será alcanzar los 2 millones de conexiones. Además, la startup pone foco en comenzar a dar soluciones totales con el lanzamiento de nuevos productos y no enfocarse solo en la entrega de conectividad.

FOSSA Systems se dedica a dar conexión global en tiempo real a través del IoT - Internet of Things o Internet de las Cosas- mediante el uso de sus picosatélites. Estos satélites, que superan por poco el tamaño de un móvil, dan aproximadamente 15 vueltas al planeta cada día en una órbita baja de unos 500 kilómetros. La red de 80 dispositivos que quiere lanzar se moverá a 27.000 kilómetros por hora y permitirá dar red a todo el planeta en distintos momentos. “En la industria marítima no hay red, en campos tampoco, y ahí es cuando entra el IoT. La idea es saber qué es lo que pasa alrededor de nosotros para tomar mejores decisiones”, apunta Fernández.

Fossa tiene como principal partner para sus lanzamientos a SpaceX, la empresa de Elon Musk y ya lleva dos 'despegues' con la empresa

Se trata de una cobertura para dispositivos y activos de baja potencia. “No es una señal que te permite ver Netflix, pero sí ayuda a conectar con sensores de humedad, de temperatura, GPS, por ejemplo”, comenta el director ejecutivo de la compañía. Uno de los casos de uso más comunes de FOSSA es en infraestructuras y aplicaciones industriales y tiene clientes que van desde empresas de ciberseguridad, hasta empresas de logística, del sector de petróleo y gas, de servicios públicos, agricultura y ganadería. Los satélites se producen en las oficinas de FOSSA en pleno corazón de Gran Vía y duran entre dos y tres años en órbita, por lo que en cada lanzamiento van actualizando las tecnologías.

Su modelo de negocio está dividido en dos partes. En primer lugar cuenta con un modelo SaaS (Software as a Service) con el que da conectividad “haciendo competencia a las empresas de telefonía como Movistar, Vodafone o Hispasat” que entregan red de forma terrestre o satelital. Para este servicio cobran 1 céntimo por cada mensaje que se envía desde sus sensores. El segundo modelo está dedicado a empresas que tienen un número más grande de activos. Estas compañías pueden instalar su constelación propia (cada satélite lo venden en aproximadamente 100.000 euros cada uno): “De esta forma pueden tener su flota en todo momento monitorizada”, indica.

Hasta el momento la compañía ha alcanzado 765.000 euros de financiación en una ronda inicial en la que participó el fondo español NewMind Venture y el fondo suizo WISeKey. Ahora la empresa se encuentra en proceso de negociar y cerrar en los próximos meses una ampliación de 10 millones de euros justo en pleno momento de incertidumbre para el ecosistema y dudas sobre valoraciones. Con este movimiento pretende financiar su constelación de 80 satélites y su plan de negocio para los próximos años. “No necesitamos grandes niveles de financiación y estamos moviéndonos muy rápido”, zanja Fernández.

El primer lanzamiento que realizó la empresa fue en enero y enviaron los primeros seis picosatélites. La empresa lanzó otros 7 hace solo unas semanas, por lo que ya suma una constelación de 13 satélites para entregar conectividad. FOSSA trabaja mano a mano con SpaceX, la compañía de Elon Musk que les permite realizar estos lanzamientos desde Cabo Cañaveral. Los aliados del empresario indican que este acuerdo para ser partners ha sido "muy fácil" y que ellos alquilan una parte del cohete y "preparamos todo ‘inhouse’ para la puesta en marcha”.

Actualmente, con los 13 satélites, la empresa da cobertura cada 10 horas y están enfocados en aplicaciones no críticas y que no necesiten información en cada minuto. En consecuencia, todavía no ha realizado su despliegue comercial que espera que durante 2023 ya pueda estar cerrado. Se está dedicando principalmente a realizar pruebas piloto con distintos clientes tanto nacionales como internacionales. Aunque no existe un calendario establecido para su próximo lanzamiento, el rango general es entre tres y seis meses, por lo que esperan volver a realizar otro ‘despegue’ en poco tiempo más.