Las startups españolas con sede fiscal extranjera suman el 26% de la inversión

Capchase, Devo o Travelperk son algunas de las empresas con ‘ADN’ español que han conseguido levantar capital durante 2021, alcanzando un 26,5% de la inversión del año récord de las startups según el último informe anual de tendencias de inversión en España de la Fundación Innovación Bankinter. Sin embargo, si hay algo que estas compañías tienen en común, es que todas se han ‘mudado’ y se suman a la lista de las que tienen su sede fiscal fuera de España. California, Cambridge o Delaware son los destinos principales de estas compañías que buscan, según sus modelos, para expandir sus negocios, conseguir financiación internacional o conseguir mayores opciones en otros ámbitos.

Antiguamente para conseguir financiación de un fondo internacional las compañías tenían, como uno de los grandes requisitos, tener sus oficinas fiscales en el país del inversor. Con el paso de los años, esto ha ido cambiando y ya no es una pieza clave para captar dinero. Este ha sido el caso de Glovo, por ejemplo, que teniendo su sede en Barcelona, ha conseguido levantar una de las ‘megarrondas’ de España (450 millones de euros). Sin embargo, el caso de Jobandtalent, otra de las grandes ampliaciones de 2021 (440 millones), es diferente ya que está situado en Reino Unido.

Respecto a esto, el director del programa de startups de la Fundación Innovación Bankinter, Javier Megías, indica que esta decisión es considerada ya como una realidad de negocio y que en muchos casos no toman esta opción no por hacer una optimización fiscal, sino que es donde las startups encuentran mayor sentido con su estrategia de captación de fondos o donde se pueden involucrar con los inversores de mejor manera.

Los nuevos unicornios, Travelperk, Domestika y Fever, tienen sus sedes fiscales en el extranjero: Delaware o California son los 'blancos' por sus tratos fiscales favorables.

Estas ‘mudanzas’ ya se han visto en diferentes compañías, y durante las primeras semanas de este año se ha podido notar otra tendencia: los nuevos unicornios Travelperk, Domestika y Fever tienen sus sedes fiscales en el extranjero. La plataforma de gestión de viajes se encuentra en Delaware; la startup de cursos online en California, y por último, la plataforma de eventos en vivo también se encuentra en Delaware. En general, las startups y otro tipo de empresas escogen estos estados por su trato fiscal favorable.

Por otro lado, Megías destaca que considerar esta decisión como algo negativo para el ecosistema “sería algo injusto” porque no toda la riqueza se dirige para los otros países. De acuerdo a su perspectiva, todavía existen elementos importantes en España y que son primordiales para su funcionamiento. “Tienen grandes grupos de trabajadores, ventas o diversos tipos de ingresos” y la riqueza sigue generándose, aunque en menor escala, “en el entorno donde opera y es donde están sus empleados cofundadores o parte de sus inversores”, indica.

Diferencias en los números

En cuanto a los datos de inversión, a nivel nacional existen ciertas diferencias en el momento de valorar las cantidades levantadas en el ecosistema español. Hay estudios que no consideran megarrondas, otros que no suman las inversiones de business angels, y hay otros que finalmente no incluyen a las startups que tienen su sede fuera. La patronal Ascri, que solo considera operaciones de capital riesgo, indicó que 2021 cerró con un volumen invertido de 1.942 millones en 691 movimientos.

La Fundación Innovación Bankinter tiene en cuenta diversos medios de financiación, ya sea grandes rondas, vehículos, corporates y otros modelos. Esta institución informa que se captaron 4.300 millones de euros en inversión en España con un total de 409 operaciones. Megías destaca que, de todas ellas, casi 3.100 millones fueron de compañías que mantienen su sede en el país, como ha sido el caso de Wallapop (157 millones de euros) o el portal inmobiliario Idealista (425 millones de euros entre diferentes rondas). En el año 2021 se multiplicó por cuatro la inversión de startups con sede local, ya que llegó a un total de 772 millones de euros.