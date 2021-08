La junta de accionistas de Adolfo Domínguez, la tercera desde que el fundador abandonó la primera línea de la compañía, promete celebrarse sin muchos sobresaltos. Los dueños de la textil están convocados este martes al segundo cónclave que se celebrará íntegramente de manera telemática desde la sede social de la compañía en Ourense. A la espera de conocer el resultado de la votación, los asesores de voto (proxy advisor) ya han emitido sus opiniones sobre el orden del día. Y, como ha sucedido en otras cotizadas españolas, hay un punto de los sometidos a junta que despierta recelos: la política de remuneraciones de los consejeros para los tres próximos años (2021-2023).

Así lo plasma en su informe Institutional Shareholder Services (ISS), el mayor proxy advisor del mundo -cuenta con 40.500 clientes en más de 30 países-, en el que recomienda a los accionistas de la compañía española votar en contra de este punto. La institución estadounidense argumenta su negativa en que la propuesta pasa porque se pueden otorgar "premios extraordinarios sin tope" a la consejera delegada de la compañía, Adriana Domínguez, una de las tres hijas del afamado diseñador que fue elegida para liderar la transición de la compañía.

El asesor de voto cuyo propietario es el gestor de la Bolsa de Fráncfort, Deutsche Börse, continúa en la defensa de su postura señalando otros dos aspectos que no son de su agrado. Primero, que el plan de pensiones no se ha detallado lo suficiente, y segundo, que la indemnización por despido a la CEO excede el límite de 24 meses que marcan las recomendaciones de buen gobierno corporativo. "De acuerdo con su contrato ejecutivo, la directora general tiene derecho a recibir hasta tres veces su salario base en caso de cese, incluyendo la indemnización por despido y la compensación por la cláusula de no competencia".

Como aspecto positivo, ISS aplaude que la empresa haya introducido por primera vez cláusulas malus y clawback a la remuneración de los miembros del consejo. La primera supone la pérdida del derecho a cobrar la remuneración variable devengada y no satisfecha, mientras que la segunda da al consejo de administración la capacidad de reclamar a los consejeros ejecutivos el reembolso de las retribuciones variables ya pagadas. Adolfo Domínguez ya explicó en abril ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaba estudiando estas dos opciones.

Respecto a la inmensa mayoría del resto de puntos del día, ISS y el consejo de administración de Adolfo Domínguez coinciden en sus recomendaciones de votar a favor. Entre ellos está como aspecto primordial el examen y la aprobación de las cuentas anuales individuales del grupo referidas al último ejercicio, marcado indudablemente por la crisis sanitaria del coronavirus. Dicho periodo cerró con una merma significativa de las ventas y unos números rojos de 19,3 millones de euros. Tampoco hay oposición a la remodelación del consejo. Se espera que la junta ratifique en su cargo como independiente a José Luis Sainz Díaz, ex consejero delegado de Prisa, y dé el visto bueno a la llegada de Rafael Prieto, antiguo director global de marketing de Peugeot, y de Diana Morato, ex consejera delegada de la plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo.

La junta, que se celebrará este martes en segunda convocatoria, promete concluir sin grandes oposiciones. La mayoría del capital está en manos del diseñador Adolfo Domínguez, con algo más del 30% de las acciones. Le sigue la familia perfumera Puig, a través de la sociedad Exea Corp (14,8%); la gestora Libertas 7 (10,2%) y la familia dueña de la cadena de ropa Mayoral, que participa con su patrimonial Indumenta Pueri (8,6%). El histórico de resultados de las anteriores juntas de accionistas revelan que las propuestas del consejo se aprueban con amplia mayoría.

Los 'proxy' y las cotizadas

Las remuneraciones de la dirección acostumbran a levantar polvareda entre los asesores de voto. La legislación marca que los planes del consejo que giran en torno a la política retributiva deben someterse a la aprobación de la Junta General de Accionistas durante un máximo de tres años antes de que finalice el último ejercicio de aplicación de la política anterior. Siguiendo esta directriz, distintas cotizadas han sido reprobadas este 2021 por su política salarial. La última en vivirlo fue el gigante Inditex que, pese a que ISS bendecía todos sus puntos del día, su homólogo europeo, Corporance, señalaba que el esquema salarial de la compañía servía de "paracaídas dorado" para algunos miembros del consejo.

Otro de los puntos que no ha estado exento de críticas ha sido la reelección de consejeros. Un caso señalado se dio este año en la hotelera Meliá y otro en la compañía de telecomunicaciones Telefónica, donde ISS y Corporance coincidieron al oponerse a la reelección del presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete. Entre las razones, destacaron el exceso de concentración de poder y la falta de independencia en el consejo.