Aedas Homes aumenta sus ingresos a 113,4 millones por la entrega de 337 viviendas

La promotora española, Aedas Homes, sigue creciendo pese a la incertidumbre económica que existe en el sector y a nivel global por el alza de tipos, inflación y la inestabilidad política y social por la guerra de Ucrania. Ahora la empresa liderada por David Martínez ha cerrado el primer trimestre de su ejercicio fiscal, e indican que han alcanzado unos ingresos totales de 113,4 millones de euros; es decir, un 10% más que respecto al mismo período del ejercicio anterior. Según mencionan en un comunicado, estos resultados llegan, fundamentalmente, por la entrega de 337 viviendas.

Durante este periodo del ejercicio fiscal 2023-2024, consiguieron un margen bruto de 29 millones de euros, equivalente a un margen del 26%, aparte de un EBITDA de 10 millones de euros, lo que significó un aumento de un 20% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por otro lado, alcanzaron una deuda financiera neta de 468 millones de euros, lo que según su informe refleja el buen progreso de las obras en curso con un incremento neto de las existencias de 127 millones.

En relación a sus ventas, la compañía alcanzó unas ventas de 233 millones de euros, elevando en 6% la cifra que en el mismo periodo de abril a junio de 2022, cuando vendieron 220 millones de euros. Las ventas actuales corresponden a 581 viviendas, un 3% más que antes. En particular, vendieron 449 unidades a particulares, con el método más conocido en el argot como Build to Sell (BTS), y por otro lado, 132 pisos fueron vendidos por Build to Rent (BTR), con viviendas de compras para alquilar. El precio medio en que se vendieron a las piezas a particulares fue de 465.000 euros, un 21% por encima del importe medio de todas las unidades vendidas BTS a lo largo del pasado ejercicio.

Actualmente la promotora dispone de una cartera de ventas de cerca de 4.000 viviendas valorada en unos 1.349 millones de euros, 120 millones más que a 31 de marzo de 2023. Y a pesar de la inestabilidad, desde Aedas se muestran confiados en conseguir su objetivo financiero este año: “Pese al actual contexto de incertidumbre económica, Aedas Homes mantiene su objetivo de alcanzar una facturación superior a los 1.000 millones y seguir ofreciendo a los accionistas retornos atractivos, apoyándose en su posición de liderazgo, solidez operativa y prudencia financiera”, indica el CEO de la empresa.

Según el informe de resultados, la Sociedad ha adquirido y comprometido inversiones en suelo por un importe de 36 millones para el desarrollo de 382 unidades. Además, en cuanto a las desinversiones, firmaron un contrato privado para la venta de trece parcelas en Estepona para el desarrollo de trece viviendas unifamiliares a precios "muy atractivos generando un margen de rentabilidad superior al rango estimado para el presente ejercicio", señalan. A cierre de junio de 2023, la empresa tenía más de 11.000 viviendas activas, de las que 790 viviendas estaban ya completadas y 6.165 estaban en construcción tras iniciar la obra de 651 unidades entre abril y junio.

Este jueves Aedas celebró su junta general de accionistas, donde se hizo una revisión de cuentas y se tomaron medidas como la reelección de David Martínez como consejero ejecutivo, así como de Santiago Valbuena, Eduardo d'Alessandro Cishek, Javier Lapastora Turpin y de Cristina Álvarez Álvarez como consejeros de la sociedad y de EY como auditor. Además, el CEO aprovechó la instancia para hacer un análisis de la situación económica, diciendo que la subida de los tipos de interés y la incertidumbre económica les ha hecho adoptar una posición "prudente" respecto a las previsiones. Por esta misma razón prevé que los ritmos podrían verse afectados, al menos en lo que queda de ejercicio, aunque ha constatado que el segmento de renta media-alta, especialmente los destinos de la costa, siguen mostrando "una gran resiliencia", y la empresa ha cogido fuerza en distintos territorios del país.