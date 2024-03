Álvarez & Marsal ve un entorno favorable para más fusiones entre la banca española. 

El sector bancario español atraviesa un momento favorable para producirse fusiones y adquisiciones e incluso pagarse a un precio mayor al que cotizan en estos momentos. Así lo atestiguan desde la consultora Álvarez & Marsal, que ven "atractivo" el entorno del negocio bancario para este tipo de operaciones si se tiene en cuenta que la banca mediana y pequeña es a la que más le cuesta ganar en rentabilidad. Durante la presentación del informe 'El Pulso del Sector Bancario Español', la firma ha apuntado que en caso de ejecutarse alguna M&A (como se conoce en la jerga del sector) podrían verse primas por encima del 20%.

Si bien ha puntualizado que no tienen por qué producirse, descarta de la ecuación Banco Santander tras hacerse con Banco Popular y CaixaBank, por la integración con Bankia. En dicho estudio, basado en los diez bancos más grandes de España atendiendo al volumen de negocio nacional (CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Bankinter, Abanca, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Cajamar), prevén para este 2024 que el sector volverá a tener un buen ejercicio. El nivel de consumo, que se mantiene fuerte y la recuperación de la demanda hipotecaria durante la segunda parte del año, sobre todo, si el Banco Central Europeo (BCE) cumple el guion y baja los tipos de interés son los catalizadores que juegan a su favor. A esto hay que añadir el hecho de que el repreciación de activos aún no ha terminado, por lo que el impacto de los citados recortes, en caso de llevarse a cabo, no se notarán hasta 2025.

A pesar de que la inversión empresarial no ha remontado, consideran que las necesidades de financiación más inmediatas impulsarán al crédito en este segmento, en línea con la evolución registrada en el arranque del año. Una conjunción de factores que podría hacer crecer el margen de estos bancos 50 puntos básicos, que pese a suponer la mitad que en 2023, destacan que es una mejora relevante. En este contexto, anticipan que la ratio de eficiencia media, que es mejor cuánto más baja es, se mantendrá por debajo del 42%, en niveles inferiores a los contabilizados por sus pares europeos. Esto quiere decir que el sector ha ingresado 42 euros por cada 100 euros de gasto. En 2022, cerró ligeramente por encima del 50%.

Con una tasa de morosidad controlada después de cerrar 2023 en el 3,54%, zona de mínimos históricos, la ratio de préstamos dudosos aumentó al 3,14%, superando aún el promedio europeo del 1,8%, que se traducen en un incremento de dos puntos básicos. Desde Álvarez & Marsal explican que el comportamiento obedece a la venta de carteras de préstamos dudosos, al tiempo que el coste del riesgo ronda el 0,4%. Aunque hacen énfasis en la mejora de la rentabilidad, entrando a 2024 sobre el 12,6%, 4,5% más con respecto a hace un año, argumentan que hay margen de mejora. Salvo BBVA, Abanca y Bankinter, ninguna llega al 15% del coste de capital.

De hecho, este es uno de los factores que explican la razón por la que únicamente BBVA y Bankinter cotizan por encima de su valor contable. Con la vista puesta en este ejercicio, señalan a Banco Santander y Sabadell como las entidades que posiblemente pueden si se tiene en cuenta que la banca mediana y pequeña le cuesta ganar más rentabilidad. Por último, la consultora recuerda que la banca ha sido capaz de generar capital de forma orgánica, empleando la mayor parte del montante a remunerar a los accionistas vía dividendo y recompra de acciones, unos requisitos que podrían endurecerse. Así, creen que el Banco de España (BdE) podría obligar a las entidades, por primera vez en su historia, a dotar un colchón de capital específico por riesgo sistémico, para hacer frente a épocas de crisis.

En el momento actual, ya hay una propuesta por parte del Banco de Italia para activarlo, por lo que es una opción que puede ponerse en marcha en España, lo que podría costar entre 50 y 100 puntos básicos de capital al sector. Cabe destacar que el Banco de España ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de modificar el 'colchón anticíclico' para que en lugar de situarse el territorio neutral en el 0%, desde el que sólo sube, tenga opción de colocarse en terreno positivo, aunque no haya señales de turbulencias, para que pueda moverse en ambos sentidos.