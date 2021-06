¿Quién hay detrás de la startup Gorillas? Los 'fantasmas' que amenazan a Glovo.

Mientras el semáforo se pone en verde, se escucha de fondo "Yonaguni", la última canción de Bad Bunny. Esta melodía procede de la mochila amarilla de un empleado de Glovo. El rider, que conoce los tiempos a la perfección, comienza a pedalear unos segundos antes de que el semáforo cambie de color y sale directo a la calle donde le han hecho el pedido. Para él, la carretera es su oficina y ahí es donde él manda. Lo que hasta ahora no sabe este repartidor es que ha llegado un nuevo trabajador a la ciudad que va presumiendo de entregar el pedido mucho más rápido que él.

Gorillas, una 'startup' alemana especializada en entregas a domicilio en un tiempo record de tan solo 10 minutos, ha anunciado su llegada a la capital de España. Pero, por el momento, solo estará disponible en dos distritos de Madrid, que son Chamberí y Salamanca. Sin embargo, se espera un pronto desembarco en distintas ciudades costeras del país, como Barcelona, Valencia, Marbella o Mallorca. La compañía sigue el principio 'Need-Order-Get' (Necesitar-Ordenar-Obtener) con el que dicen estar "disrumpiendo con éxito el concepto de cadena de suministro y compras de las pymes, tradicionalmente lentas e inflexibles".

La empresa dice que ellos "venden a precio de supermercado" y así se puede corroborar si uno pide, por ejemplo, una Mahou Cinco Estrellas, cuyo coste es de 0,68 euros (4 céntimos más barato que en el supermercado Día). A este precio se le añade 1,80 euros por el trayecto del rider. Un total de 2,48 euros. En cambio, en Glovo, el mismo producto supone para el bolsillo del consumidor 2,20 euros, más 2,49 euros por el trayecto del repartidor, más un extra de 1,50 euros por ser un encargo inferior a los 10 euros. Un total de 6,19 euros. Por el pedido de la misma lata de cerveza hay una diferencia de 3,71 euros entre la compañía alemana y la española. Este modelo de negocio crea incógnitas sobre cómo consiguen beneficios. En un artículo de Manager Magazin, una revista mensual de negocios en Alemania, se sostenía que "Gorillas perdía 1,50 euros en cada pedido".

Pero, ¿quién está detrás de todo esto? El fundador de este negocio es Kağan Sümer, un empresario de origen turco que vive en Berlín. Estudió ingeniería en una universidad de Estambul y completó sus estudios en la ciudad alemana de Mannheim. Desde entonces, ha creado diversas startups -como Kuru o Rocket Internet SE- hasta que ha dado con una idea que ha superado los mil millones de valoración, consiguiendo atraer casi 70 millones de euros de diversos inversores. Al frente de Gorillas España está Magdalena Szuszkiewicz, una empresaria de origen argentino que trabajó durante dos años y medio en la empresa Rocket Internet SE de Sümer. Más tarde, se encargó del crecimiento empresarial de la compañía norteamericana WeWork hasta que en abril de 2021, coincidiendo con las pérdidas multimillonarias de la empresa, decidió volver con Kağan Sümer.

Sin embargo, pese a que Szuszkiewicz es la gerente general de la empresa en el país, es un italiano llamado Alessandro Colella el que figura como socio de la empresa en España. Éste es al mismo tiempo el gerente general de Gorillas Italia y ha tenido una trayectoria previa a su desembarco en Gorillas prácticamente idéntica a la de Szuszkiewicz (primero en Rocket Internet SE y después en WeWork). Junto con Colella está como apoderado Raffaele Giannattasio, un abogado de Think Legal que es, además, apoderado en más de cuarenta empresas, entre ellas, una del exjugador del Arsenal, Lucas Pérez.

"Ahora mismo estamos en dos zonas pero dentro de muy poco vamos a estar en muchos sitios", afirma Jonathan, uno de los nuevos riders que han llegado a la capital, que prosigue, "estamos creciendo un montón, vamos a ser el mejor distribuidor de España". Otro trabajador especifica un poco más el modelo del negocio, "nosotros no tenemos locales, tenemos dos almacenes. Cogemos los productos del lugar más cercano y lo traemos". "Mira en la aplicación, seguro que he tardado como cinco o seis minutos, es que vamos muy rápido", dice un tercer rider orgulloso de su tiempo marcado. Y así es, de los cuatro pedidos que se hicieron, todos ellos tardaron por debajo de ocho minutos. Y es que a los repartidores les da igual si circulan en dirección contraria o por la acera, el objetivo es no tardar más de esos 10 minutos estipulados por la empresa.

Las 'entrañas' de Gorillas

El eje principal del negocio está en los supermercados 'fantasma'. Éstos al estar estratégicamente colocados permiten al rider entregar el pedido en tan solo 10 minutos. Sin embargo, los almacenes no pueden ser visitados porque, como dice uno de los riders, "la política de empresa no nos deja enseñarlos". Desde La Información, hemos podido descubrir uno de los dos almacenes que tiene la empresa en Madrid. Se encuentra en la calle Ponzano 69 y es el único local que tiene la compañía en todo el distrito de Chamberí. En este lugar hay relativa calma, lo que contrasta con el estruendo habitual de la calle, caracterizada por ser el sitio elegido por muchos jóvenes para trasnochar.

Entrada de uno de los dos almacenes de Gorillas en Madrid. Javier Leal

El almacén tiene dos puertas. La primera es por donde entran y salen los empleados con sus bicicletas. Si uno se acerca a ella, observará un pasillo largo que se va ensanchando hasta toparse con una serie de sillas desordenadas donde se encuentran los 'gorillas' sentados mientras charlan y bromean hasta que les contacte algún cliente. La segunda puerta, a diferencia de la otra, está bloqueada porque hay un cartel publicitario que anuncia el aterrizaje de la empresa e impide el paso.

Desde la página web se ofertan 115 puestos de trabajo para 13 departamentos por diferentes ciudades de España. En Zaragoza y Bilbao, por ejemplo, llevan un mes buscando cubrir dos plazas relacionadas con la expansión del negocio. En Murcia la empresa demanda cinco trabajadores para roles diversos dentro de la compañía, desde supervisor de almacén hasta encargado del marketing. Pero son Madrid, Barcelona y Málaga las tres ciudades donde más puestos de trabajo oferta la compañía.

Esta expansión del negocio en España coincide con la 'crisis' que está viviendo la compañía en el lugar donde surgió, Berlín. Allí llevan una semana de protestas por el polémico despido de Santiago, un rider al que echaron de la empresa, según sus compañeros, por llegar tarde a su turno. En las concentraciones de los riders de la capital alemana han aprovechado este despido para exigir a la compañía unas mejores condiciones de trabajo.