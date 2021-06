¿Cuáles son las empresas llenan la cesta de la compra? Este es el top 10 de España

Desde Nestlé, hasta Danone y de Coca-Cola hasta Unilever… al momento de ir a un supermercado y llenar la cesta de la compra, los españoles se deciden, en general, por ciertas marcas que aunque no se den cuenta, son la prioridad de gran parte de la población. Según indica el informe de la consultora especialista en paneles de consumo, Kantar, en su edición 2021 del reporte 'Brand Footprint', el 'top 10' de multinacionales que marcan tendencia este año son: lo vuelve a encabezar Coca-Cola (llega a los 141 millones de contactos). ElPozo se mantiene en segundo lugar y es el que llega a mayor cantidad de hogares (78 de cada 100- 77,7% de penetración), y en la tercera posición, superando por primera vez a Campofrío, queda la Central Lechera Asturiana. Le sigue Campofrío, Gallo, Bimbo (que escala tres posiciones), Danone, Activia, Pescanova y Casa Tarradellas.

Según el balance del ejercicio anterior, esta tendencia se mantiene por más de dos años consecutivos y en 2019 los españoles llenaron su cesta con productos líquidos de The Coca-Cola Company, que su refresco original es la marca más elegida en el país con presencia del 74,5% de los hogares. Le siguen en productos de alimentación de El Pozo y Campofrío que en ambos casos lograron una incidencia superior al 70%. Finalmente están las multinacionales como Central Lechera Asturiana, Gallo, Danone, Activia, Pescanova, Bimbo y Puleva.

"Estamos en un momento de cambio constante", dice el Managing Director Southern Europe de Kantar, Jorge Folch, quien ha destacado que el 2020 fue un "año excepcional" debido a la pandemia y que cada acto de compra es cada vez más relevante en el mercado, con "un nivel y una velocidad de cambio nunca antes vista". Esto en circunstancias habituales, podría tardar hasta una década en producirse, pero gracias a la Covid, se han cambiado los hábitos de compra y los comportamientos del consumidor.

Este año el mayor estudio global que determina las marcas de Gran Consumo que más veces utilizan los consumidores en España y el mundo, indica que los compradores nacionales tienen una tendencia clara, marcada desde hace años, en productos de fiambrería y lácteos, a diferencia de otros países que consumen una mayor cantidad de snacks. En relación con las marcas más utilizadas, es decir, que han crecido más en Consumer Reach Point (CRP), en la península ibérica fueron: Royal (30%), Donuts(+25%), Cheetos (+24%), Cruzcampo (+24%), y Mahou (+20%), a parte de Bimbo, Dolce Gusto, Gallo, Buitoni y Valor.

Las marcas del 'Top 50' "están innovando de forma más exitosa que las demás", según cuenta Folch, e indica que estas ya que tienen un ratio de éxito 1,5 veces superior que las demás, y son las que más se apoyan en la publicidad (9 de cada 10 marcas apostaron por ello). Las marcas que crecen en penetración más de un 80% logran crecer en valor en los 'supers' regionales y en eCommerce. "Las categorías que más innovan crecen casi al doble de las que no. A pesar de que 2020 ha sido un año atípico, la tasa de éxito de las innovaciones fue del 55%, dato en línea con la media de los últimos años", indican desde Kantar.

Por regiones, Coca-Cola recupera el País Vasco y vuelve a ser la marca con mayor presencia en las CCAA (Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid). La sigue ElPozo, que ocupa el primer puesto en seis regiones (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Región de Murcia). La Central Lechera Asturiana es la preferida en Asturias, y La Rioja, mientras que Campofrío y Larsa destacan en Castilla y León y Galicia, respectivamente. Por su parte, Larsa es especialmente destacable por ser la única marca regional en poseer una primera posición.

A nivel mundial

En cuanto a la industria alimentaria global, en 2020 ha cambiado de manera drástica gracias a la pandemia. Los conocidos como 'Fast Moving Consumer Goods' (FMCG), que hacen referencia a los bienes de consumo de alta rotación y de alta demanda, aumentaron más de 10% en este periodo y 53% de las marcas vieron un incremento en sus Contactos con el Consumidor (CRP), un aumento de 6% respecto a 2020. Esto significa que los consumidores en todo el mundo aumentaron la cantidad de productos en su cesta de la compra: "¿Cómo impacta esto en el crecimiento de las marcas? En 2019, un 84% de las marcas en evolución encontraron mayor cantidad de consumidores. En 2020, esto aumentó a un 88%", según indican en el informe, generando la necesidad de encontrar una mayor cantidad de compradores.

En cuanto a las marcas más utilizadas en el 'Top 25' (que por primer año todas están por encima del millón ce CRP), se encuentra en primer lugar la multinacional Unilever con productos como Pepsodent, Sedal, Dove, Knorr, Lux, Lifebuoy y Brooke Bond. Le siguen Nestlé, con Nescafé y Maggi; Procter and Gamble (P&G) con Downy y Head & Shoulders; The Coca-Cola Company con Coca-Cola y Sprite, y finalmente Kraft Food con Heinz y su marca asociada Oreo.

Si hablamos de productos, y no marcas, por noveno año consecutivo, Coca-Cola sigue siendo la marca más elegida del mundo: fue escogida 6.500 millones de veces a lo largo del año (4% más interanual), según los datos de ventas de comestibles para ser consumidos en el hogar. Otra tendencia que cambió durante este ejercicio fueron las ventas para el consumo fuera de casa. Debido al confinamiento domiciliario impuesto por la mayoría de los países en el mundo, las compras en el exterior cayeron un 20%.

Por otra parte, el informe de la ONG Oxfam, 'Behind the Brands', las marcas más populares del mercado a nivel mundial son Nestlé, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Mars, Mondelēz, Danone, Associated British Foods, General Mills y Kellog's, multinacionales que fueron bautizadas como los 'Big Ten'.