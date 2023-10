BBVA defiende sus objetivos récord de rentabilidad apoyados en México y España

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha adelantado, durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, que la rentabilidad del banco el próximo año superará "ampliamente el 17%". BBVA ha reportado un beneficio neto de 5.961 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una mejora del 24,3% con respecto al mismo periodo de 2022.

La rentabilidad del banco, medida a través de la ratio Return on Tangible Equity (ROTE), ha alcanzado el 17%, casi dos puntos más que en 2022, cuando se situó en el 15,1%. Para el próximo año, el banco mantiene sus estimaciones de obtener una rentabilidad del "diez y pico alto". Además, ha asegurado que "el próximo año claramente estará por encima del 17% pese a los riesgos y la incertidumbre que existe", ha insistido el consejero delegado de la entidad.

Genç ha insistido que esta cifra se logrará porque "todas nuestras geografías lo van a hacer mejor, con crecimiento volúmenes y crédito" y ha puesto el ejemplo de dos regiones que aportan más a la entidad. México, donde le banco ha actualizado al alza en dos ocasiones la evolución del PIB, y España, "donde la la economía va relativamente bien", Además, el banquero ha recordado que si el BCE mantiene los tipos actuales ayudará a los márgenes. En cambio, Turquía sería su mayor desafío.

Genç hace esta mención a la rentabilidad cuando esta mañana las acciones del banco han experimentado un fuerte castigo en bolsa por el incremento de las provisiones. Para Genç la única explicación de que las acciones coticen por debajo del valor en libros es que "el mercado no cree que vayamos a cumplir con una rentabilidad del 17%, pero nosotros sí que lo pensamos y creemos que en 2024 lo superaremos", ha insistido Genç.

Carga contra el impuesto

El consejero delegado de BBVA también se ha referido al impuesto extraordinario a la banca, que la coalición PSOE-Sumar tiene previsto prorrogar. "Este impuesto no es una buena idea, no es bueno para España porque constriñe el crédito", pero no es el único motivo al que se ha referido. "España lo que necesita ahora mismo es inversión y estas medidas van a reducir esta capacidad". Además, ha argumentado que "Crea una incertidumbre jurídica, de que las normas cambian súbitamente". Además, "este beneficio extraordinario a los bancos se produce cuando la rentabilidad comienza a cubrir por primera vez en 15 años el coste del capital". Para finalizar, no es justo porque "sólo son los bancos españoles, lo que les resta competitividad con el resto de entidades extranjeras".

Asimismo, Genç ha asegurado en las preguntas que la instrucción del caso Cenyt "no está impactando en la reputación del banco". Además, ha señalado que valoran positivamente que la instrucción que no se pueda prolongar más allá de 2024.