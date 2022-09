Medel no tendrá poder de gestión ni remuneración como emérito en Unicaja

Sigue lloviendo sobre mojado alrededor de Braulio Medel. Aunque hace meses que abandonó la presidencia de la Fundación Bancaria Unicaja por la crisis reputacional generada, el banquero sevillano sigue siendo objeto de críticas por parte del poder político, que quiere ahora impedir que pase a ocupar la presidencia honorífica del banco después de firmar su transición tras una "etapa exitosa" a ojos de la entidad. Este polémico cargo no conllevará ninguna remuneración y sus beneficios estarán limitados a únicamente las labores encomendadas, según las actas del consejo que acordaron su futuro y a las que ha tenido acceso La Información.

En aquella sesión, celebrada el 29 de junio de 2016, Unicaja no solo dio luz verde a la creación de este puesto para Medel con carácter vitalicio, sino que para hacerlo se justificó con un sinfín de alabanzas a quien había sido hasta entonces su presidente. Entre las principales razones para nombrarle emérito, el banco andaluz mencionó su "valiosa aportación" a la entidad y a sus predecesoras "durante un período de cerca de treinta años". También se destacó el "papel desempeñado en la génesis y configuración del grupo actual" y en los "sucesivos proyectos corporativos", junto a la "adaptación a los cambios institucionales". Desde Unicaja declinaron realizar comentarios.

Pero este relevo ha generado un gran revuelo por las supuestas condiciones que lleva aparejado este cargo. Sin embargo, entre los beneficios no se incluye la asignación de ningún sueldo, ya que Medel no pertenecerá al consejo de administración ni gozará de poderes de gestión, según la misma documentación. Tampoco tendrá derecho a despacho, secretario o coche con conductor aunque el acuerdo de hace seis años establece que sí podrá utilizar estos recursos en "el desempeño de las funciones que se le encomienden". En todo cas el despacho que utilice no será nunca propio, sino "de respeto" en cualquiera de las dependencias corporativas de la entidad.

El futuro del banquero andaluz ha vuelto a saltar a los focos tras otra bronca política. Las críticas del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ya presionó para que Medel dejara la Fundación Unicaja antes del verano, han desatado nuevamente la caja de los truenos. El primer edil de la ciudad andaluza ha pedido ahora encarecidamente al consejo de administración de Unicaja que impida el nombramiento de Medel como emérito. "No sé si en 2016 lo podía merecer, pero después de haber maniobrado en la fusión a favor de Liberbank y en contra de la Unicaja de siempre no merece bajo ningún concepto tal nombramiento", dijo en sus redes sociales.

El consejo de Unicaja, no obstante, ya votó a favor de este nuevo puesto. En aquel momento estuvo además presente José Manuel Azuaga, quien se deshizo en elogios con Medel, pues calificó su etapa como "exitosa y ejemplar, clave para la Institución", a la vez que "liderada de forma inmejorable". El liderazgo de Medel, siguiendo las palabras del propio Azuaga aquel día, fue "calmado" y discurrió "anteponiendo siempre los intereses de la entidad y evitando opciones muy arriesgadas". Medel, por su parte, también alabó a Azuaga, a quien confió el relevo la presidencia al entender que "la entidad queda en muy buenas manos".

Como explicó este medio, la presidencia emérita fue pactada en 2016 y se encontraba hasta el momento en suspenso "temporal", como se encargó de recordar el propio Medel a María Garaña, presidenta de la comisión de nombramientos de Unicaja, la pasada semana a través de una carta. El banquero se defiende afirmando en las misivas dirigidas a la entidad que podría incluso haber compatibilizado su cargo honorífico con el presidente en la Fundación, pues "en el plano normativo no se presenta problema alguno". No obstante, optó por centrarse solo en uno de ellos porque en ambos ejercía labores de representación.

Respuesta a De La Torre

Las palabras del alcalde de Málaga contra Medel ya han tenido respuesta. No han llegado desde el entorno del antiguo presidente, sino desde el partido socialista de Andalucía. Juan Espadas, su secretario general, ha afeado al primer edil su actitud y ha optado por recomendar "prudencia" a la hora de pronunciarse de manera tan taxativa. El sistema bancario español, según Espadas, “debe estar preservado de cualquier tipo de injerencia política”, pues este tipo de declaraciones sobre temas ajenos al Ejecutivo pueden ocasionar un significativo "daño reputacional".

Medel afronta esta última ofensiva después de haber abandonado la Fundación Unicaja en medio de una crisis reputacional. Este episodio se saldó con la investigación de una gobernanza sobre la entidad -no sobre él- y con el archivo de otra investigación paralela por parte de la Fiscalía de Malaga, que reabrió causas pasadas tras una denuncia de la Confederación Intersindical del Crédito (CIC) y la plataforma ciudadana Salvemos Unicaja. Su adiós de la Fundación se selló con su relevo por José Manuel Domínguez, quien también está dispuesto a seguir de cerca los pasos de los consejeros afines a Medel y que representan a la fundación en su papel de máximo accionista.