Caixabank resiste la guerra en nóminas y pensiones y sigue de líder con 10 millones

La guerra por el pasivo no se libra en el terreno de los depósitos, si no en el de las nóminas y pensiones. Todo banco por grande o pequeño tiene en su escaparate una oferta para lograr que los particulares domicilien en él sus ingresos periódicos o pensiones. No obstante, Caixabank se mantiene como líder indiscutible puesto que a cierre del tercer trimestre canalizada el cobro de casi 10 millones entre nóminas y pensiones con una cuota de mercado del 37% para las primeras y del 35% para las segundas.

La entidad catalana cerró los nueve primeros meses superando los seis millones de nóminas domiciliadas, después de haber incrementado su base en 850.000 nuevas en el último año. Según la EPA, el número de nóminas privadas para el tercer trimestre se situó en los 17 millones, en el que se incluyen también las presentaciones por desempleo. En ese sentido, el banco, ante la dura competencia que hay en el mercado español, lanzó a principios de año una campaña de captación que ofrecía una remuneración del 5% para saldos domiciliados por encima de los 2.500 euros, o bien un televisor.

En total, Caixabank cuenta en el terreno de las nóminas con una cuota de mercado del 37%. Además, ha elevado el grado de vinculación que mantiene con sus clientes en un punto en los últimos doce meses, pasando del 70,4% al 71,4%. No obstante, en estos números tiene mucho que decir que Caixabank es una entidad con una fuerte presencia en España, como consecuencia del proceso de reestructuración bancaria que experimentó el sector financiero tras la reorganización del sector ante la crisis financiera de 2008. Así, Caixabank se fusionó con Bankia, que a su vez era el fruto de una multitud de cajas de ahorros, entre ellas las valencianas y Caja Madrid.

Esta hegemonía también se da en el cobro de pensiones. El banco que dirige Gonzalo Gortázar cuenta con algo más de 3,5 millones de pensiones de un total de 10 millones, lo que supone una cuota de mercado de casi el 35%. En total, Caixabank recibe cada mes 25.000 millones de euros de ingresos entre ambas partidas.

La banca mantiene una guerra por las nóminas

La guerra por las nóminas se había reactivado especialmente en los últimos meses. Si en un principio esta estrategia era abanderada por las entidades de menor tamaño, contó con nuevos contendientes cuando los grandes bancos comenzaron a entrar en ella. Además, se podría distinguir entre dos grandes bandos: los que optaban por ofrecer una rentabilidad elevada, hasta un 5% TAE, y los que se decantaban por regalar dinero en efectivo.

Dentro de los primeros Bankinter ha sido la entidad pionera, al ofrecer una remuneración del 5% el primer año y del 2% el segundo. Además, optó por duplicar el saldo máximo a remunerar que pasó de los primeros 5.000 euros hasta los 10.000 euros. En los nueve primeros meses le ha permitido crecer un 4% y el saldo total se ha situado en los 13.400 millones de euros. Para ello era necesario unos ingresos de 800 euros o más.

Esta oferta fue replicada por la misma Caixabank y también por Openbank, la filial 'online' de Banco Santander, que primero comenzó remunerando el 5,12% los seis primeros meses a quienes domiciliaran ingresos y luego extendió el plazo hasta los 12 meses para nóminas o pensiones de 900 euros. La Cuenta Play Station de Unicaja también abona una rentabilidad del 5%.

Sin embargo, los bancos han optado principalmente por regalar dinero. Es el caso de Banco Santander, que comenzó ofreciendo 300 euros a sus potenciales clientes con mejor perfil financiero, una cantidad que ha elevado hasta los 400 euros para nóminas de más de 2.500 euros. El mismo Openbank también tiene activa una campaña por la que se puede lograr 150 euros de regalo en efectivo. A ello se suma las ofertas de Banco Sabadell, que regaló 200 euros para ingresos domiciliados de 700 euros.

Aunque el precursor fue Abanca. La entidad ofrecía hasta 300 euros por domiciliar la nómina, primero en Madrid con el objetivo de incrementar el número de clientes en la región, aunque posteriormente abrió la oferta a todas las comunidades. Para saldos menores de 1.200 mensuales el regalo es de 150 euros en efectivo.